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Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Закон о судоустройстве и статусе судей
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины проект Закона №3711 о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины о деятельности Верховного суда и органов судейского управления.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР, данный законопроект зарегистрирован в парламенте 22 июня.
Он определен президентом как неотложный.
Текст законопроекта в настоящее время отсутствует.
Топ комментарии
+25 Oljik
показать весь комментарий22.06.2020 10:56
+18 Small Jerboa
показать весь комментарий22.06.2020 11:01
+17 Oljik
показать весь комментарий22.06.2020 11:04
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- Відпусти мене, старче… Я маленька, дрібненька, користі з мене мало… А я твоє бажання виконаю…
- Хочу быть самым крутим и уважаемым президентом Украины…
Плеснула рибка плавниками, насунувся туман. Розвіюється - охорони нема, кортежу нема, кругом софіти знімального майданчику, а поряд стоїть велосипед…
Пригадую, що рік тому одна була вже прийнята в турборежимі; відповідно до якої припинено дію конкурсних комісій по призначенню суддів, в звязку з чим кадровий склад судів першої та другої інстанцій вже рік як не змінюється. А, окрім цього припинення - ще щось було..., от, біда, забув...
Как ПОНОС у дамы.
"За что Зеленский не берется
Все превращается в говно.
А если за говно берется
То просто тратит меньше сил...".
а гейность?
бо не буде наступного кредиту..
питання лакмусове : яких реформ хоче зеленський для України ?
чи знову будуть мухльож і профанація ?
Сходіть на МРТ голови, чи там є щось у середині?
Невідкладний "закон" а тексту немає.... що це ща **#нацтво!!! Навибирали млять... я казав: "під час війни лідера/президента мають обирати ті хто воює/воював.... бо ці "миусталіатвайни" наобирають.... й наобирали!!!
22.06.2020, 11:14 • 237 • https://uainfo.org/blognews/1592812522-bereza-slugi-naroda-hotyat-podnyat-notarialnye-gosposhliny.html#mc-container 1
У нас в ВР сидят муд@ки. Это не новость. Но диагноз подтверждается регулярно. Притом именно сидят и не работают. Иногда заказывают проституток сидя на сессии ВР. Иногда заказывают новую машину, сидя на сессии ВР. И все это они делают в рабочее время, когда получают зарплату из наших с вами налогов. Видимо работать в ВР им не нравится. В остальное время эти лиходеи подают законопроекты и голосуют так, как им говорят их хозяева. Читая эти законопроекты я начинаю думать о том, что лучше бы они заказывали себе новые машины и проституток. Вреда было бы меньше. Приведу два примера. Пример первый - #моносбродный.
В #монсброде придумали, как залезть в карман украинцев. Теперь "слуги" хотят поднять нотариальные госпошлины в сотни раз. Инициатор закона, кстати, тот самый Гетманцев, который, как глава комитета будет рассматривать теперь этот новый шедевр.
Если в ВР этот законопроект поддержат, то цены на госпошлины вырастут следующим образом:
• на оформление завещаний - в 300 раз с 0,05 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.
• на право пользования имуществом, кроме транспорта - в 150-300 раз.
• на право пользования и распоряжения транспортом - в 50-100 раз.
• на верификацию копий документов и выписок из них - в 100 раз.
• на засвидетельствование подлинности каждой подписи на документах - в 500 раз.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1592809146-faktichno-golos-uzhe-zakinchiv-svoyu-kadentsiyu-i-dobuvatime.html Фактично "Голос" уже закінчив свою каденцію і добуватиме її в ранзі аутсайдерів, - блогер
Таким образом, хотят наполнить местные бюджеты, в которые поступает госпошлина. После такой инициативы ждём налог на воздух. Его появление будет теперь очень логичным.
Второй пример - это редкий #ЗаЖОП от ОПЗЖ. Учитывая, что в бюджете дыра, а на носу замаячили очередные местные выборы и внеочередные парламентские, то наследники «Партии регионов» решили играть в оголтелый популизм. Они предложили простить всем должникам долги за коммуналку. Просто простить. Это же не их деньги, а значит можно. И возникает вопрос, а зачем всем остальным платить тогда за коммуналку? Ведь долги же спишут! Главный инициатор этого днища - человек, у которого есть мрія, но совсем нет совести, Наталья Королевская. Ведь она понимает, что такой законопроект - это идеальное оружие в борьбе за симпатии неплательщиков и малообечпеяенных украинцев, но крест на экономике. Сейчас объясню почему.
С большой вероятностью за этот бредовый законопроект ВР не проголосует, если сидящие в ней нардепы только окончательно не сойдут с ума в погоне за голосами избирателей. И вот тут у меня нет уверенности в том, что нардепы останутся трезвомыслящими. Выборы же скоро. А получается двустволка. Не примут этот бред, и ОПЗЖ будет говорить, что если бы их было больше в ВР, то они бы точно проголосовали и списали все долги за коммуналку. Поэтому голосуйте за них. А если примут, то это все равно заслуга ОПЗЖ, которая предложила подобное. И плевать на дыры в бюджете, которые станут ещё больше. И плевать на то, что это будет раздражителем для тех, кто все это время ответственно платил. Им плевать. Важны лишь голоса пенсионеров и малоимущих, которые могут на подобное клюнуть. Обратите внимание на то, что законопроекты о развитии экономики или о реформировании налогообложения ОПЗЖ не подаёт. Почему? Все примитивно. Они борются за симпатии потенциальных избирателей, а не за будущее Украины.
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И вот наблюдая этот треш, на разных полюсах ВР, я еще раз убеждаюсь, что державников, которые стратегически мыслят и понимают, что надо делать, там практически нет. Есть немало аматоров, дураков, аферистов, коррупционеров и просто случайных персонажей. Даже есть один насильник Иванисов, которого в ВР привёл Зеленский. А умных, знающих и компетентных в ВР очень мало. Критически мало. И пугает то, что в следующем созыве их будет еще меньше.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4586390101387060 Борислав БЕРЕЗА