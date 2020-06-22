Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Закон о судоустройстве и статусе судей

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины проект Закона №3711 о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины о деятельности Верховного суда и органов судейского управления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР, данный законопроект зарегистрирован в парламенте 22 июня.

Он определен президентом как неотложный.

Текст законопроекта в настоящее время отсутствует.

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