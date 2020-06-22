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МИД презентовал карту для планирования путешествий за границу во время пандемии коронавируса

Министерство иностранных дел презентовало интерактивную карту для планирования путешествий за границу во время пандемии коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД, сейчас карта работает в тестовом режиме.

Карта существует по следующей ссылке: tripadvisor.mfa.gov.ua

Министр Дмитрий Кулеба сообщил, что у карты есть два уровня информации: режим въезда для граждан Украины в зарубежную страну и режим транзитного проезда.

Зелеными обозначены страны, в которые въезд разрешен всем, желтыми - с видами на жительство, а оранжевыми, куда въезд запрещен.

МИД презентовал карту для планирования путешествий за границу во время пандемии коронавируса 01

Вы находите страну, которая вас интересует, кликаете и читаете базовую информацию о том, в каком режиме работает авиатранзит через эту страну. Информацию на сайте будут обновлять.

Для пользования картой также нужно зарегистрироваться в системе "Друг". Министр отметил, что это не для сбора информации о гражданах, а для помощи в случае проблем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дипломаты проверяют информацию о гибели украинца в ДТП в Эстонии, - представитель МИД Погорельцев

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Топ комментарии
+8
МИДу пора работой заняться
На западной границе просто беспредел - венгры пускают в страну только со справками PCR
НА ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ . Хотя в Киеве выдают всем на английском
Словаки впускают со справками на словацком
ШО : блин, трудно договориться с этими странами про английский вариант ???
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22.06.2020 11:18
+3
Через Трускавець можна...тільки на лижах.))
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22.06.2020 11:09
+3
Думаю цей сайт заточений на Яндекс та інше прокацапське лайно.
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22.06.2020 11:32
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В Оман їхати не можна? Пічалька.
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22.06.2020 11:07 Ответить
Через Трускавець можна...тільки на лижах.))
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22.06.2020 11:09 Ответить
Для пользования картой также нужно зарегистрироваться в системе "Друг"

это что еще за хрень?
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22.06.2020 11:08 Ответить
А це щоб потенційних подорожуючих в базу загнати.
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22.06.2020 11:45 Ответить
а фраза "не для збору інфи" хіба не знімає "закляття" ?))))
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22.06.2020 15:00 Ответить
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973 tripadvisor.mfa.gov.ua : Не удается получить доступ к сайту)))
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22.06.2020 11:11 Ответить
Потрібен інший браузер.
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22.06.2020 11:14 Ответить
Може вінду переустановити?
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22.06.2020 11:18 Ответить
Хром не відкриває. Зараз перейшов на Мозіллу і зайшов на сайт. Карти не видно без реєстрації.
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22.06.2020 11:25 Ответить
Думаю цей сайт заточений на Яндекс та інше прокацапське лайно.
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22.06.2020 11:32 Ответить
МИДу пора работой заняться
На западной границе просто беспредел - венгры пускают в страну только со справками PCR
НА ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ . Хотя в Киеве выдают всем на английском
Словаки впускают со справками на словацком
ШО : блин, трудно договориться с этими странами про английский вариант ???
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22.06.2020 11:18 Ответить
Пропоную винести це питання на референдум.)
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22.06.2020 11:20 Ответить
Британия зелёная, но забыто что обязательный карантин.
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22.06.2020 11:21 Ответить
А воно ото треба - їхати за кордон в такий непевний час?!
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22.06.2020 11:23 Ответить
А остаться на все лето среди заразных безответственных дебилов в Украине безопаснее?
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22.06.2020 11:28 Ответить
а если цвет страны белый? )
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22.06.2020 11:24 Ответить
нет данньіх. есть ото туркменистан и ко. там тихая шиза происходит. нельзя даже слово корнавірус говорить.
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22.06.2020 15:02 Ответить
мда... не про Порошенко. тут зелеидиотам не интересно.
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22.06.2020 11:25 Ответить
Карта не открывается.

Но, судя по тому, что Болгария обозначена, как страна с въездом только по виду на житкльство - фигня полная.
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22.06.2020 11:30 Ответить
Карта существует по следующей ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973 tripadvisor.mfa.gov.ua


браузер: Сервер не знайдено. Гм. Ніяк не вдається знайти цей сайт.

що там з мапою? не встигли зробити, як вже поламалася?
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22.06.2020 12:01 Ответить
Саме час летіти в Іран після збитого літака та коронавіруса, закривши очі на всіх шаріатських терористів.
Зелена пліснява проїла Кулебі мозок.
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22.06.2020 12:38 Ответить
 
 