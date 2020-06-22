МИД презентовал карту для планирования путешествий за границу во время пандемии коронавируса

Министерство иностранных дел презентовало интерактивную карту для планирования путешествий за границу во время пандемии коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД, сейчас карта работает в тестовом режиме.

Карта существует по следующей ссылке: tripadvisor.mfa.gov.ua

Министр Дмитрий Кулеба сообщил, что у карты есть два уровня информации: режим въезда для граждан Украины в зарубежную страну и режим транзитного проезда.

Зелеными обозначены страны, в которые въезд разрешен всем, желтыми - с видами на жительство, а оранжевыми, куда въезд запрещен.

Вы находите страну, которая вас интересует, кликаете и читаете базовую информацию о том, в каком режиме работает авиатранзит через эту страну. Информацию на сайте будут обновлять.

Для пользования картой также нужно зарегистрироваться в системе "Друг". Министр отметил, что это не для сбора информации о гражданах, а для помощи в случае проблем.

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