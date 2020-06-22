За сутки в РФ зафиксировано 7,6 тыс. случаев COVID-19, 95 человек умерли

За сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса и 95 смертей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7600 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2 473 (32,5%) без клинических проявлений.

Из них на Москву приходятся 1 068 новых случаев.

Всего в РФ зарегистрировано 592 280 случаев (+1,3%) COVID-19 в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 95 летальных случаев, из них 20 - в Москве. Это наименьшая цифра по смертности в России от коронавируса с 25 мая, тогда было зафиксировано 92 смерти за сутки.

За весь период по России умерло 8 206 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 705 человек, из них в Москве - 1 114. За весь период выписано по выздоровлению по России 344 416 заболевших.

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