Порошенко в День памяти жертв Второй мировой войны: Украина стала территорией столкновения двух тоталитарных режимов - Гитлера и Сталина

Вторая мировая война для украинцев началась еще в 1939 году, а 22 июня 2941 украинская земля стала местом столкновения двух кровавых режимов - Гитлера и Сталина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

По его словам, сегодня Украина вынуждена противостоять агрессии кремлевского режима. Но правда на стороне Украины.

"Для нас, украинцев, первые выстрелы Второй мировой прозвучали еще в марте 1939 года на Закарпатье. А широкомасштабная война наступила в сентябре 1939 года, когда Гитлер и Сталин начали делить сферы влияния, согласованные путем тайной дипломатии. 22 июня 1941 наша земля превратилась в территорию кровавого столкновения двух тоталитарных режимов, в результате которого погибли миллионы украинцев. Поэтому у нас сегодня - День скорби и чествования памяти жертв Второй мировой войны", - отметил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что в Европе до сих пор есть политики, которые так же, как Гитлер, пренебрегают международным правом, отрицают право соседних народов на самостоятельное существование, организуют аншлюс и прикрывают его псевдореферендумом.

"Но правда на стороне Украины. Я убежден в нашей победе над агрессором. Убежден, что по крайней мере в Европе война как способ решения конфликтов окончательно отойдет в прошлое. Никогда снова", - подытожил лидер "Европейской солидарности".

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