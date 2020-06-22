Порошенко в День памяти жертв Второй мировой войны: Украина стала территорией столкновения двух тоталитарных режимов - Гитлера и Сталина
Вторая мировая война для украинцев началась еще в 1939 году, а 22 июня 2941 украинская земля стала местом столкновения двух кровавых режимов - Гитлера и Сталина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.
По его словам, сегодня Украина вынуждена противостоять агрессии кремлевского режима. Но правда на стороне Украины.
"Для нас, украинцев, первые выстрелы Второй мировой прозвучали еще в марте 1939 года на Закарпатье. А широкомасштабная война наступила в сентябре 1939 года, когда Гитлер и Сталин начали делить сферы влияния, согласованные путем тайной дипломатии. 22 июня 1941 наша земля превратилась в территорию кровавого столкновения двух тоталитарных режимов, в результате которого погибли миллионы украинцев. Поэтому у нас сегодня - День скорби и чествования памяти жертв Второй мировой войны", - отметил Порошенко.
Пятый президент подчеркнул, что в Европе до сих пор есть политики, которые так же, как Гитлер, пренебрегают международным правом, отрицают право соседних народов на самостоятельное существование, организуют аншлюс и прикрывают его псевдореферендумом.
"Но правда на стороне Украины. Я убежден в нашей победе над агрессором. Убежден, что по крайней мере в Европе война как способ решения конфликтов окончательно отойдет в прошлое. Никогда снова", - подытожил лидер "Европейской солидарности".
Пожалуйста, подождите...
про другу світову через 70 років ми і самі можемо розповідати
https://twitter.com/Wild_Oner @Wild_Oner
Кремлівська агентура, яка грає роль патріотів знову збудилася на Порошенка?
Не на реваншистів у владі, не на русняві наративи від зеленського, а на Порошенка?
І так синхронно з усіляким лайном типу Семенченка.
Ну просто дивина і збіг, угумс.
Далі працює проти Порошенка.
Сема в ФБ пару днів тому:
"Якщо чесно, то я без поняття - любить Україну нинішня влада чи ні."