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Вторая мировая война (417) Гитлер (158) Порошенко (19479) россия (93025) Сталин (560)

Порошенко в День памяти жертв Второй мировой войны: Украина стала территорией столкновения двух тоталитарных режимов - Гитлера и Сталина

Порошенко в День памяти жертв Второй мировой войны: Украина стала территорией столкновения двух тоталитарных режимов - Гитлера и Сталина

Вторая мировая война для украинцев началась еще в 1939 году, а 22 июня 2941 украинская земля стала местом столкновения двух кровавых режимов - Гитлера и Сталина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

По его словам, сегодня Украина вынуждена противостоять агрессии кремлевского режима. Но правда на стороне Украины.

"Для нас, украинцев, первые выстрелы Второй мировой прозвучали еще в марте 1939 года на Закарпатье. А широкомасштабная война наступила в сентябре 1939 года, когда Гитлер и Сталин начали делить сферы влияния, согласованные путем тайной дипломатии. 22 июня 1941 наша земля превратилась в территорию кровавого столкновения двух тоталитарных режимов, в результате которого погибли миллионы украинцев. Поэтому у нас сегодня - День скорби и чествования памяти жертв Второй мировой войны", - отметил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что в Европе до сих пор есть политики, которые так же, как Гитлер, пренебрегают международным правом, отрицают право соседних народов на самостоятельное существование, организуют аншлюс и прикрывают его псевдореферендумом.

"Но правда на стороне Украины. Я убежден в нашей победе над агрессором. Убежден, что по крайней мере в Европе война как способ решения конфликтов окончательно отойдет в прошлое. Никогда снова", - подытожил лидер "Европейской солидарности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытки разрушить стратегическое партнерство Украины и США - это российский сценарий, - Порошенко

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Топ комментарии
+27
Порошенко в День памяти жертв Второй мировой войны: Украина стала территорией столкновения двух тоталитарных режимов - Гитлера и Сталина - Цензор.НЕТ 8410
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22.06.2020 11:33
+21
Заголовок навеял:
Порошенко в День памяти жертв Второй мировой войны: Украина стала территорией столкновения двух тоталитарных режимов - Гитлера и Сталина - Цензор.НЕТ 4576
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22.06.2020 11:38
+18
ага - гулаг победил освенцим - как то так
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22.06.2020 11:35
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Порошенко в День памяти жертв Второй мировой войны: Украина стала территорией столкновения двух тоталитарных режимов - Гитлера и Сталина - Цензор.НЕТ 8410
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22.06.2020 11:33 Ответить
не можу собі навіть уявити, щоб подібні думки з'явилися у найвеличнішого лідора
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22.06.2020 11:35 Ответить
ага - гулаг победил освенцим - как то так
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22.06.2020 11:35 Ответить
А США и Великобритания это тоже ГУЛАГ или они не участвовали?
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22.06.2020 11:46 Ответить
вы таки по дебильному вопрос ставите - не находите - хотя - ех ... - вопрос снимается автоматом)
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22.06.2020 11:52 Ответить
Т.е. приписать победу над странами "Оси" (Освенцим) исключительно СССР (ГУЛАГ) и исключить остальные страны антигитлеровской коалиции это не дебилизм. А указать на это дебилизм?
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22.06.2020 12:07 Ответить
Т.е. приписать развязывание войны на территории Украины Японии?
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22.06.2020 12:16 Ответить
ви это - не дождетесь - если коротко - знаю я вашего брата) - у нас нынче за одного такого проголосовали - теперь вся Украина мучается - так шо шалом - и - "аu revoir с пляжу")))
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22.06.2020 13:03 Ответить
***** вчергове "не сподобається" висновок істориків, що "https://eurosolidarity.org/2020/06/22/petro-poroshenko-22-chervnya-41-go-nasha-zemlya-stala-terytoriyeyu-kryvavogo-zitknennya-dvoh-totalitarnyh-rezhymiv/ 22 червня 41-го наша земля стала територією кривавого зіткнення двох тоталітарних режимів "...
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22.06.2020 11:36 Ответить
Заголовок навеял:
Порошенко в День памяти жертв Второй мировой войны: Украина стала территорией столкновения двух тоталитарных режимов - Гитлера и Сталина - Цензор.НЕТ 4576
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22.06.2020 11:38 Ответить
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22.06.2020 11:51 Ответить
Порошенко в День памяти жертв Второй мировой войны: Украина стала территорией столкновения двух тоталитарных режимов - Гитлера и Сталина - Цензор.НЕТ 4893
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22.06.2020 11:39 Ответить
ЗЕботы не спим. Лентяи клавиатурные
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22.06.2020 11:41 Ответить
Та щаз, гісторія не їх коник))
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22.06.2020 11:59 Ответить
Мой президент!
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22.06.2020 11:43 Ответить
Был!
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22.06.2020 11:46 Ответить
Лахта, пока никтов Украине не приступил к обязанностям Президента по Конституции, Порошенко - президент.
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22.06.2020 12:19 Ответить
Взрослый человек, а такой бред пишешь. Хотя что от вас кукушкиных ожидать можно.
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22.06.2020 12:37 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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22.06.2020 12:38 Ответить
петю, давай краще про офшори і віллу в Іспанії, про картини з сейшелів, про свинарчуків і посаджених атотовців..

про другу світову через 70 років ми і самі можемо розповідати
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22.06.2020 12:17 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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22.06.2020 12:20 Ответить
https://twitter.com/Wild_Oner
https://twitter.com/Wild_Oner @Wild_Oner

Кремлівська агентура, яка грає роль патріотів знову збудилася на Порошенка?

Не на реваншистів у владі, не на русняві наративи від зеленського, а на Порошенка?

І так синхронно з усіляким лайном типу Семенченка.
Ну просто дивина і збіг, угумс.
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22.06.2020 12:38 Ответить
Через рік правління Зеленських-Єрмаків Семенченко до сих нічого про них не зрозумів.
Далі працює проти Порошенка.

Сема в ФБ пару днів тому:
"Якщо чесно, то я без поняття - любить Україну нинішня влада чи ні."
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22.06.2020 12:43 Ответить
Это день,когда гитлеровская коалиция окончательно разосралась
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22.06.2020 12:45 Ответить
Порошенко ПРЕЗИДЕНТ, а зелебенське всього-навсього лише ружисер і то хріновенний!
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22.06.2020 14:42 Ответить
И больше не будет!!!!
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22.06.2020 15:34 Ответить
ПОРОХ - ФИГЛЯР!!!!!!
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22.06.2020 15:38 Ответить
ага, таку фіглю зелі і всім зебіїнам підклав...
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22.06.2020 15:40 Ответить
Согласна,подлый ,мерзкий,барыга!!!!
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22.06.2020 15:42 Ответить
Може барига Порошенко як і зелені козявки розірвали дипвідносини з окупантом ? Тільки і чєш оте - Бє, мє, бо ми...
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22.06.2020 16:30 Ответить
 
 