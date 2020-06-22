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порт (722) сбор (285) Европейская бизнес ассоциация (61) Омелян (712)

Снижение портовых сборов, которого добился экс-министр Омелян, было достижением, - ЕВА

Снижение портовых сборов, которого добился экс-министр Омелян, было достижением, - ЕВА

Решение экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна о снижении портовых сборов на 20% в 2018 году было достижением в портовой отрасли, обвинения НАБУ безосновательны.

 Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, размещенном на ее официальном сайте.

"Два года назад голос бизнеса был услышан и сделан первый шаг - правительство поддержало инициативу снизить ставки портовых сборов на 20%. Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры вступил в силу 30 января 2018 ", - отмечается в заявлении ЕВА.

В то же время в ЕВА обращают внимание, что на этой неделе бывшего Министра инфраструктуры пригласили в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве по снижению Правительством Украины портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году. И от НАБУ звучат тезисы, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к нанесению ущерба государству.

"По убеждению бизнеса, снижение ставок портовых сборов - одно из важных достижений в портовой отрасли, которое позволило увеличить грузопоток даже в кризисное время. Поэтому сообщество надеется, что положительные достижения прошлого не будут возвращены назад и мы как страна продолжим свободное и независимое движение в направлении реформ в Украине", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.

До этого Федерация работодателей транспорта Украины обращалась к премьер-министру Украины о возможности снижения на 20% размеров портовых сборов в Украине до уровня сравнимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Комментируя эту инициативу, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявлял, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.
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Топ комментарии
+21
так за все достижения нынче судят зебланы, которые весь год только и делают что рушат.
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22.06.2020 11:35
+19
Как так - портовые сборы были снижены, а казна наполнялась? Барыг прогнали, пришли самые честные, а казна опустела, зерно съели мыши, армию сокращают, экономика в опе!
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22.06.2020 11:40
+16
маладые самакатчики угробили за год экономику Украины - и не чего - а тут сделал стране лучше - в тюрьму - зебильная логика )
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22.06.2020 11:38
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так за все достижения нынче судят зебланы, которые весь год только и делают что рушат.
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22.06.2020 11:35 Ответить
Таки да! Сейчас зеблани, були порохососи. Завтра будет Порох, опять будут порохососи. Єто последствия потужной судейской реформи
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22.06.2020 12:05 Ответить
Они не рушат. ЗЕленые пытаются доить корову, но у них получается только за сиськи дергать. ))) У коровы уже мастит, она скоро на ноги упадет, вместо молока сукровица, но клоуны продолжают, убежденные что корова просто в экстазе.)))
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22.06.2020 18:47 Ответить
как то так. но твои подробности говорят о том что кто-то когда-то реально такое делал с коровой, брррр.
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23.06.2020 07:00 Ответить
У ЗЕбилов белое чёрное и наоборот
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22.06.2020 11:38 Ответить
Так а что ж вы хотели от комика. Если что, он потом в шутку все переведет и все на том...
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22.06.2020 19:28 Ответить
а узеленский считает по другому.
был в команде противного порошенки - виновен по умолчанию!
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22.06.2020 11:38 Ответить
Мало того!, Омелян сегодня ПО ДЕЛУ критикует Зе.
Это самое большое преступление без срока давности.
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22.06.2020 11:42 Ответить
Омелян как-то сказал, что керченский мост нам понабобится для связи с украинской Кубанью. Во настощее "преступление", за которое его зелёный человечек наказаывает - потому что разозлил русского вовочку.
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22.06.2020 12:36 Ответить
Прикинь какой парадокс! Зеля тупой, но как бистро реформированих судей Пороха на своих поменял! И как єто ему удалось?!
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22.06.2020 12:09 Ответить
кто поменял? вам баранам уже устали объяснять. порох успел сделать реформу только высшего уровня судов. просто потому что для того чтобы закончить реформы среднего и нижнего уровня нужны сотни тысяч новых судей. но вы идиоты продолжаете уныло сковчать про судову реформу порошенко.
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22.06.2020 12:21 Ответить
Ти такий тупий, що з тобою навіть не цікаво дискутивати))) Спочатку навчись прізвища писати з великої літери!
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22.06.2020 13:12 Ответить
нах пшел
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22.06.2020 13:14 Ответить
та мені байдуже куди ти пішов, іди та не повертайся
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22.06.2020 13:35 Ответить
ты тупой олень?
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22.06.2020 13:43 Ответить
Судова система не реформується за 5-10 років. Приклад - зараз взірцева правоохорона система Британіі ще в середині минулого століття викликала багато нарікань. Читайте книжки. Підозрюю, що зеботи це знають, але це Їх фішка. Зебот степанов постійно її мусолить.
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22.06.2020 23:30 Ответить
Немного предвзятое у вас мнение. Тут не в команде Пороха дело. Тут дело в бабле. ЗЕбилам нужно налоги поднять, чтоб бабла срубить - по другому они не научены. Вот Они типа Омеляна пожурят для публики, чтоб все видели и слышали, а на этом фоне вернут налоги взад, а может и еще выше поднимут и все при этом типа довольные останутся.)))
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22.06.2020 18:51 Ответить
маладые самакатчики угробили за год экономику Украины - и не чего - а тут сделал стране лучше - в тюрьму - зебильная логика )
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22.06.2020 11:38 Ответить
Ну вообще-то она и до самокатчиков дышала на ладан, у нас только зерновые терминалы и склады строились,и то мелкие. Просто самокатчики экономику забили ногами, у неё шансов не осталось.
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22.06.2020 23:55 Ответить
Как так - портовые сборы были снижены, а казна наполнялась? Барыг прогнали, пришли самые честные, а казна опустела, зерно съели мыши, армию сокращают, экономика в опе!
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22.06.2020 11:40 Ответить
ну у нас в городе один эффективный поднял сбор портовый и суда стали просто в Мариуполь ходить .порт в дупу упал пока дебилу дошло . что так не заработать. эти зебилы видно тем же путём идут только в дупу всю страну гонят .
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22.06.2020 11:50 Ответить
Парадокс, но когда казалось, что хуже Сени и Гроси быть не может, на арену вышел Гончарук)) Вот уж он показал мастер-класс, как угробить экономику.
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22.06.2020 23:56 Ответить
В период военных действий сокращают армию! Это сколько будет уголовных дел когда зебила уберут от власи?
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22.06.2020 11:42 Ответить
Заметте, армию сокращают, но при этом бюджетные расходы не снижают и 1,5% военного сбора не отменяют. Соображаете к чему это? Клоуны не знают откуда деньги в тумбочке берутся. Раньше они просто из кассы их брали, но в кассу люди им приносили. А тут оказия такая - не несут люди и не хотят нести.)))
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22.06.2020 18:55 Ответить
Та не Омелян знизив ті збори; а Уряд Гройсмана! Без Постанови Уряду Омелян не мав права видати наказ!
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22.06.2020 11:50 Ответить
Матчасть тут никого не интересует, главное больше дерьма на вентилятор накинуть))
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22.06.2020 12:07 Ответить
Все, к чему не прикоснется зелепуп, превращается в проблему для Украины.
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22.06.2020 11:50 Ответить
У квітні 2020 року виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції Сергій Кудрявцев заявляв у коментарі "РБК-Україна", що портові збори в українських портах є найвищими серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обґрунтовані, їх потрібно знижувати.

Американська торгова палата також підтримала зниження ставок портових зборів в Україні. Про це йдеться в заяві, опублікованій 19 червня на офіційному сайті організації.

https://gordonua.com/ukr/news/money/-znizhennja-portovih-zboriv-vvedene-eks-ministrom-omeljanom-bulo-dosjagnennjam-jevropejska-biznes-asotsiatsija-1505400.html
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22.06.2020 12:01 Ответить
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития обратился к правительству с просьбой принять решение о снижении портовых сборов для повышения конкурентоспособности украинских портов.
Об этом говорится в ответе комитета на обращения представителей промышленности и АПК.
В комитете отметили, что направили предложения по повышению конкурентоспособности украинских портов, в частности благодаря снижению портовых сборов, в правительство для соответствующего реагирования.
Ранее
представители ведущих отраслей экономики отмечали, что украинские порты теряют конкурентоспособность из-за высоких портовых сборов и предлагали снизить их минимум на 20%.
В частности, они отмечали, что услуги украинских портов в два-четыре раза дороже китайских, бразильских, румынских и др. Так, стоимость захода судов типа handymax в порт «Южный» в два раза выше, чем в среднем в портах Черного моря, и почти в три-четыре раза выше, чем в таких портах-конкурентах, как Хэй-Пойнт в Австралии, Ванкувер в Канаде, Тубарао в Бразилии.
По оценке экспертов World Bank Group, потенциал снижения портовых сборов на 2017 год составил 63%. С 1 января 2018 произошло их снижение на 20%. Это позволило в период 2018-2019 гг. нарастить грузооборот в украинских портах в среднем на 21%, а в отдельных случаях - еще выше (в частности, ГП «МТП Южный» - на 29%, в ГП «МТП Николаевский» - на 42%).
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22.06.2020 12:05 Ответить
У нас видимо ИлИтные порты, потому в 4 раза дороже. И потому в них заходят только при крайней необходимости. И то в самые крупные, а мелкие порты загибаются без судов.
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22.06.2020 23:58 Ответить
Все равно думаю, что люди находят пути обхода этих всех сборов, поскольку платить их не выгодно. Если же снизить, то выгодней будет платить официально, что существенно пополнит бюджет страны
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22.06.2020 17:24 Ответить
Благодаря снижению портовых сборов, за прошлый год грузооборот наших портов начал стабилизироваться и пошел в рост. Вот за это и пытаются обвинить Омеляна в преступлении против страны. Вся страна в жопу углубляется, а порты, как глисты, наружу выползают.))) Ведь это не порядок, а измена.)))
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22.06.2020 18:57 Ответить
Высокие портовые сборы делают неконкурентоспособными не только наши порты, но и наших экспортёров. Продолжать удерживать сборы на высоком уровне равносильно самоубийству для нашей морской инфраструктуры. Если сборы снизить, то всё с лихвой компенсируется увеличением грузопотока. А у нас почему-то Омеляна судят за единственное адекватное решение на его посту.
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22.06.2020 23:44 Ответить
 
 