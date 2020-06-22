Снижение портовых сборов, которого добился экс-министр Омелян, было достижением, - ЕВА
Решение экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна о снижении портовых сборов на 20% в 2018 году было достижением в портовой отрасли, обвинения НАБУ безосновательны.
Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, размещенном на ее официальном сайте.
"Два года назад голос бизнеса был услышан и сделан первый шаг - правительство поддержало инициативу снизить ставки портовых сборов на 20%. Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры вступил в силу 30 января 2018 ", - отмечается в заявлении ЕВА.
В то же время в ЕВА обращают внимание, что на этой неделе бывшего Министра инфраструктуры пригласили в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве по снижению Правительством Украины портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году. И от НАБУ звучат тезисы, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к нанесению ущерба государству.
"По убеждению бизнеса, снижение ставок портовых сборов - одно из важных достижений в портовой отрасли, которое позволило увеличить грузопоток даже в кризисное время. Поэтому сообщество надеется, что положительные достижения прошлого не будут возвращены назад и мы как страна продолжим свободное и независимое движение в направлении реформ в Украине", - отмечается в заявлении.
Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.
До этого Федерация работодателей транспорта Украины обращалась к премьер-министру Украины о возможности снижения на 20% размеров портовых сборов в Украине до уровня сравнимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Комментируя эту инициативу, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявлял, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.
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Американська торгова палата також підтримала зниження ставок портових зборів в Україні. Про це йдеться в заяві, опублікованій 19 червня на офіційному сайті організації.
https://gordonua.com/ukr/news/money/-znizhennja-portovih-zboriv-vvedene-eks-ministrom-omeljanom-bulo-dosjagnennjam-jevropejska-biznes-asotsiatsija-1505400.html
Об этом говорится в ответе комитета на обращения представителей промышленности и АПК.
В комитете отметили, что направили предложения по повышению конкурентоспособности украинских портов, в частности благодаря снижению портовых сборов, в правительство для соответствующего реагирования.
Ранее
представители ведущих отраслей экономики отмечали, что украинские порты теряют конкурентоспособность из-за высоких портовых сборов и предлагали снизить их минимум на 20%.
В частности, они отмечали, что услуги украинских портов в два-четыре раза дороже китайских, бразильских, румынских и др. Так, стоимость захода судов типа handymax в порт «Южный» в два раза выше, чем в среднем в портах Черного моря, и почти в три-четыре раза выше, чем в таких портах-конкурентах, как Хэй-Пойнт в Австралии, Ванкувер в Канаде, Тубарао в Бразилии.
По оценке экспертов World Bank Group, потенциал снижения портовых сборов на 2017 год составил 63%. С 1 января 2018 произошло их снижение на 20%. Это позволило в период 2018-2019 гг. нарастить грузооборот в украинских портах в среднем на 21%, а в отдельных случаях - еще выше (в частности, ГП «МТП Южный» - на 29%, в ГП «МТП Николаевский» - на 42%).