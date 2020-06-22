Вторая мировая война до сих пор порождает много споров в украинском обществе, но нам не о чем спорить, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и скорби жертв войны напомнил о потерях украинского народа в годы Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram.

"В сентябре 1939 года Вторая мировая война пришла на украинскую землю, когда Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиацией.

А 22 июня 1941 года война пришла в украинскую столицу. 79 лет назад, в четыре утра нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев.

Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем всех украинцев, пострадавших от крупнейшей катастрофы ХХ века. Украина потеряла во Второй мировой около 10 млн человеческих жизней. В результате не родилось почти 13 млн детей.

Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией", - написал он.

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Президент отметил, что война продолжает рождать множество споров в обществе, однако, уверен президент, "нам не о чем спорить".

"К сожалению, и война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, или она была "своей", или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить. И война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет.

Мы будем вечно помнить каждого, кто погиб, - военных и гражданских, мужчин, женщин и детей.

Помнить о том, что мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство.

И наш долг - превратить ее в мирную и счастливую страну для каждого украинца", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу в январе.