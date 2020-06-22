Вторая мировая война до сих пор порождает много споров в украинском обществе, но нам не о чем спорить, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и скорби жертв войны напомнил о потерях украинского народа в годы Второй мировой войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram.
"В сентябре 1939 года Вторая мировая война пришла на украинскую землю, когда Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиацией.
А 22 июня 1941 года война пришла в украинскую столицу. 79 лет назад, в четыре утра нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев.
Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем всех украинцев, пострадавших от крупнейшей катастрофы ХХ века. Украина потеряла во Второй мировой около 10 млн человеческих жизней. В результате не родилось почти 13 млн детей.
Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией", - написал он.
Президент отметил, что война продолжает рождать множество споров в обществе, однако, уверен президент, "нам не о чем спорить".
"К сожалению, и война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, или она была "своей", или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить. И война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет.
Мы будем вечно помнить каждого, кто погиб, - военных и гражданских, мужчин, женщин и детей.
Помнить о том, что мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство.
И наш долг - превратить ее в мирную и счастливую страну для каждого украинца", - добавил президент.
Напомним, ранее Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу в январе.
Пожалуйста, подождите...
Источник: https://censor.net/n3203466
Ну так признай, что Степан Бандера боролся против двух тоталитарных режимов, и украинцы с тобой не будут спорить.
Що ще тебе цікавить?
Отца не знал лично. Знаю только, что он преподавал в Криворожском горнорудном институте (сейчас кажется, горный университет).
А дед - Зеленский Семен Израилевич - полковник милиции. На пенсию ушел с должности зам. нач-ка отдела уголовного розыска УВД г.Кривого Рога.
Про Шарапова тоже гадость бьі придумал , хоть он и литературньій персонаж ?
может просто тупые довбни забыли отредактировать биографию А.С. Зеленского?
Он упоминает искусственный советский народ, который перестал существовать в 1991 году.
Врагов шли большие лавины,
Их не было сил удержать,
Как в земли вступили родной Украины
То стали людей убивать.
За землю родной Батькивщины
Поднялся украинский народ.
На бой уходили все-все мужчины,
Сжигая свой дом и завод.
Даже тогда при Сталине была Батькивщина и украинский народ.Не стыдно ёрничать?
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https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 22.6.1941 у тюрмах Західної України НКВД почало розстріли в'язнів - переважно діячів ОУН, інтелігенції та національно свідомих громадян..
Бо поспішали, щоб німці не звільнили.
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https://twitter.com/latiniano Румынская сотня
https://twitter.com/latiniano @latiniano
https://twitter.com/latiniano/status/1274983263371702272 23 мин
Гундяев поздравил паству с началом войны и это логично именно из горы десятков миллионов трупов граждан СССР, возникших по вине советской власти и военного командования и пытается черпать свою легитимность современная мафиозная коррумпированная террористическая путинская власть
https://twitter.com/highlander_free
Highlander Freeman
@highlander_free
·https://twitter.com/highlander_free/status/1274757439796195329 15 ч
Черепа 129 молодих дівчат (про що свідчать коси) знайдені при розкопках у Дем'яновому Лазу поблизу Івано-Франківська.Всі вони були розстріляні радянськими окупантами в червні 1941-го при відступі перед німецькими військами. Всього було знайдено три могили з останками 539 осіб.
"Это уникальные кадры, начало войны. На них мы видим приветливого мужчину - пилота одного из бомбардировщиков. А также штурмана, который рассматривает карту города, чтобы точно сбросить бомбы. Всего в первом налете на Киев принимало участие 19 самолетов Heinkel He 111, - рассказывает "Сегодня" Анатолий Збанацкий, заведующий отделом "Киев в период новейшей истории" Музея истории Киева. - Многие ошибочно полагают, что Киев бомбили в четыре утра, как поется в известной песне. Но это не так. Киев бомбили с 7:05 до 7:15, что зафиксировано в журнале 35-й авиационной истребительной дивизии, которая защищала город".
Т.е. себя ЗЕ к украинскому обществу не причисляет.
По Донбассу и Крыму придется решать: кто враг, кто друг, кто друг хуже врага.
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/2881919211937887?__xts__%5B0%5D=68.ARCu76TLgLWj2HJ5LqFU3DLvP8aXa-P2MpbjD27NchjSzX8DSk160FOJvZ9Qc3nNKynVlE7Sb82LffMDSmY0EoVST9z8X1KbBnoOK2ZXnW8JHIkAY2Uj3suej-b6ptfqLwfATz-wSAzQqYnvyWUhYwcHspRa4mi6PE9Pl0tUfAUe_hOwPDEz9LA3BDWPbFEebdW121mdqxNaO5HXQwdl7xEXGPkt62FEQmVsmIPrfHqvNXWzgcoXrzMqwRH2lU1xCL2ztbwCppIKn1Jep-toxFM_AWhr0YsZLJ7k3PbdkjfIXW9C4abjTAravU57brB-qKBLeoRmbg4O3LxMcARvIw&__tn__=-R Щойно · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#
22 червня 1941 року почалося звільнення України від московських окупантів.
. Учись, недоразумение зеленое.
"Уго́рсько-українська війна́ - військовий конфлікт між Королівством Угорщина та Карпатською Україною в 1939 році. У ході війни між угорськими військами та воєнізованими формуваннями Карпатської січі Карпатської України і чехословацькими військами відбулася черга кровопролитних зіткнень. Війна завершилася окупацією і приєднанням до Королівства Угорщина території Закарпатської України (Підкарпатської Русі).
14 - 18 березня 1939 р., партизанська фаза з 18 березня до кінця травня 1939 року"
А взагалі,текст-маячня.Що значить "Ми будемо вічно пам'ятати кожного, хто загинув, - військових і цивільних, чоловіків, жінок і дітей." ??? Хто там їх пам'ятатиме ? Хтось назве хоча б приблизні цифри загиблих військових-цивільних-місцевих ,в своєму районі,селі,області ?
А взагалі,відсутність реакції на *********** псевдоісторичний путінський висер -найкрасномовніша.