50% украинцев не жалеют о распаде СССР, 33,5% - жалеют. В России ситуация зеркально противоположная, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Половина украинцев (50%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет. 35% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда (а в 2013 году таких было 48%); о большем вреде сейчас говорят 28% респондентов (а в 2013 году таких было 18%). Год назад (в июне 2019 г.) в Украине 16% населения положительно относились к Сталину, а в России - половина (52%).
Об этом говорится в исследовании КМИС, передает Цензор.НЕТ
Согласно данным КМИС, половина украинев (50%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет. Если на Западе Украины подавляющее большинство населения не жалеют (69% против 15%), то в Центре Украины соотношение - 51% к 32%. На Юге, Востоке и Донбассе преобладают те, кто жалеет о распаде СССР: 41,5-49% в зависимости от региона против 35-39% тех, кто не жалеет. Среди избирателей кандидатов на пост президента больше сожалеют о распаде СССР избиратели Ю.Бойко (81,5% жалеют против 10%, которые не жалеют), наименьшее - избиратели П. Порошенко (4% жалеют против 88%, которые не жалеют). Среди избирателей В. Зеленского 53% не жалеют на 29%, которые жалеют (избиратели Зеленского имеют взгляды, близкие к взглядам населения Украины в целом). Обычно не жалеют о распаде СССР также избиратели И. Смешко и А. Гриценко. В случае избирателей Тимошенко и Ляшко примерно одинаковое количество жалеют и не жалеют о распаде СССР. Среди избирателей партий указанных выше кандидатов прослеживаются подобные тенденции. Кроме этого, среди избирателей "Голос" абсолютное большинство не жалеет о распаде СССР (79% против 17%, которые жалеют), а среди избирателей "Партии Шария" 50% жалеют, 30% - не жалеют.
"Если среди молодежи (в возрасте до 30 лет) 14% жалеют о распаде СССР, то среди лиц в возрасте 70 лет и старше - 50%. Среди тех, кто своей этнической принадлежностью называет "украинец", 30,5% жалеют против 67% среди тех, кто называет себя "русский". Среди тех, кто преимущественно общается на украинском языке, 26% жалеют, среди тех, кто на русском языке - 44%. В этом случае в значительной степени разница объясняется именно регионом, а не, собственно, языком. Так, среди украиноязычных жителей Юга, Востока и Донбасса 48% жалеют о распаде, среди русскоязычных жителей - также 48%. На Западе и в Центре суммарно 21% украиноязычных и 36% русскоязычных жалеют о распаде. Среди самых бедных граждан 56% жалеют о распаде СССР, среди самых богатых - 17%. Среди лиц с высшим образованием 23% жалеют, среди лиц с более низким образованием - 37-42%", - рассказали в КМИС.
"35% респондентов считают, что пребывание Украины в СССР принесло ей больше пользы; о большем вреде говорят 28% респондентов. При этом, 25,5% респондентов выбрали вариант "трудно сказать наверняка, чего было больше". Впрочем, по сравнению с маем 2013 года, когда КМИС ставил аналогичный вопрос, с 48% до 35% стало меньше тех, кто видит в советском периоде больше пользы. В то же время, тех, кто видит больше вреда, стало больше с 18% до 28%, а тех, кто "не может оценить, чего было больше", стало меньше с 31% до 25,5%. Хотя с запада на восток Украины растет доля тех, кто считает, что пребывание в СССР принесло Украине больше пользы (с 19% на Западе до 52% на Донбассе), но при этом с 2013 года во всех регионах стало меньше тех, кто так считает. В общем, если в 2013 году баланс положительных-отрицательных оценок составил + 30%, то сейчас он - + 7%", - отмечается в исследовании.
"Половина украинцев (50%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (34%) - жалеет. В России ситуация почти зеркально противоположная: 65% россиян сожалеют о распаде СССР, не жалеют - 26%. Украинцы относятся к Сталину намного хуже, чем россияне (граждане России), и эта тенденция, похоже, закрепляется. Среди украинцев в целом преобладает негативное отношение к Сталину: год назад 40% относились к нему с неприязнью, страхом или ненавистью, 25% относились безразлично и 16% - положительно (с уважением, симпатией или увлечением). А в России положительно к Сталину относилось 52% (то есть на 36% больше, чем в Украине), а отрицательно -только 14%, безразлично примерно столько же, сколько в Украине (26%); другие не определились с ответом. То есть в Украине Сталин безусловно отрицательная фигура, а в России - положительная", - отметили в КМИС.
С 24 по 31 мая 2020 г. КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer - assisted telephone interviews ) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% - для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%. Для сравнительного анализа также включены результаты опроса российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".
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Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают мытари?
И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают и язычники?
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Мф. 5:44-48. православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
Незабываемый поток эмоций я вам гарантирую!
Рано это с этим обществом ещё в демократию играть...
После третьей пломбы - вырвали зуб... без наркоза.
И к другому врачу никуда не пойти.
Вот такая она была "бесплатная" медицина СССР.
Ну на это отвечу вкратце, в принципе и так все понятно. Слова обиженного жизнью люмпена. Такие как ты, после школы шли в бурсу, а потом корячились на заводе от зарплаты до зарплаты, половину которой пробухивали с собратьями по цеху. Ну это у вас династия, я понял) Как понял? Злости в тебе много, при чем немотивированной. Такого у самодостаточных людей не бывает.
При союзе мои предки "батрачили" в стоматологии), бабушка завотделом универмага, так что чувствовал я себя вполне нормально, да и сейчас вполне успешно и без "заграниц", разве что на отдых.
Так что "каждому свое" © "дяденька"
Если в 4 года ребенок не может говорить - это серьезные проблемы. Надеюсь, вы умели говорить в 4 года?
Рад за вас - прекрасная наследственность. Но экономика базируется на среднем работнике/потребителе, а у них - образование повышает отдачу.
Бла-бла-бла. Ты умная девочка, почему бы тебе не получить высшее образование? ... Бла-бла-бла. Не хочу. У меня от учебы болит голова.
Бла-бла-бла. Если будешь больше работать - будешь больше получать. Бла-бла-бла. Не хочу больше работать. Хочу больше получать.
Как-то так. Субъективная выборка о среднем работнике в европах.
Одного разу, після караулу *чєрєз дєнь", перед тим як поставити автомат в піраміду, я сказав старшині, що наступного разу, "чєрєз дєнь", його мізки будуть на стіні. Він зразу побіг до командира полку.
Гумилеву, Осипу Мандельштаму, Марине Цветаевой и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=yjfdkjb6m6M
Это когда БОЛЬШИНСТВО её электората жалеет про СССР???
«Кода люди начали умножатся на земле, и родились у них дочери,
Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал» Быт. 6: 1,2. А теперь сравним с этим: «Русская нация при славянском начале всегда формировалась на смешанной основе. Эта тенденция развивается и в наши дни, проявляясь, в частности, и в увеличении численности межнациональных браков» Евгений Троицкий, философ. В результате этого сравнения у меня сложилось убеждение в том, что благодаря земледелию, имеющее духовное начало, было подготовлено определённое количество людей в этом мире для духовной прививки, подобно тому, как это делают садовники: прививая к дикорастущему плодовому дереву, окультуренное. В подтверждение своего убеждения: «Не всякий, говорящий Мне «Господи! Господи! войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного. Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ми именем боссов изгонял? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» Мф. 7: 21-23. «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящих доброго плода, срубают и бросят в огонь» Мф. 3:10.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме