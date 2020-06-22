50% украинцев не жалеют о распаде СССР, 33,5% - жалеют. В России ситуация зеркально противоположная, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Половина украинцев (50%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет. 35% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда (а в 2013 году таких было 48%); о большем вреде сейчас говорят 28% респондентов (а в 2013 году таких было 18%). Год назад (в июне 2019 г.) в Украине 16% населения положительно относились к Сталину, а в России - половина (52%).

Об этом говорится в исследовании КМИС, передает Цензор.НЕТ

Согласно данным КМИС, половина украинев (50%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет. Если на Западе Украины подавляющее большинство населения не жалеют (69% против 15%), то в Центре Украины соотношение - 51% к 32%. На Юге, Востоке и Донбассе преобладают те, кто жалеет о распаде СССР: 41,5-49% в зависимости от региона против 35-39% тех, кто не жалеет. Среди избирателей кандидатов на пост президента больше сожалеют о распаде СССР избиратели Ю.Бойко (81,5% жалеют против 10%, которые не жалеют), наименьшее - избиратели П. Порошенко (4% жалеют против 88%, которые не жалеют). Среди избирателей В. Зеленского 53% не жалеют на 29%, которые жалеют (избиратели Зеленского имеют взгляды, близкие к взглядам населения Украины в целом). Обычно не жалеют о распаде СССР также избиратели И. Смешко и А. Гриценко. В случае избирателей Тимошенко и Ляшко примерно одинаковое количество жалеют и не жалеют о распаде СССР. Среди избирателей партий указанных выше кандидатов прослеживаются подобные тенденции. Кроме этого, среди избирателей "Голос" абсолютное большинство не жалеет о распаде СССР (79% против 17%, которые жалеют), а среди избирателей "Партии Шария" 50% жалеют, 30% - не жалеют.

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"Если среди молодежи (в возрасте до 30 лет) 14% жалеют о распаде СССР, то среди лиц в возрасте 70 лет и старше - 50%. Среди тех, кто своей этнической принадлежностью называет "украинец", 30,5% жалеют против 67% среди тех, кто называет себя "русский". Среди тех, кто преимущественно общается на украинском языке, 26% жалеют, среди тех, кто на русском языке - 44%. В этом случае в значительной степени разница объясняется именно регионом, а не, собственно, языком. Так, среди украиноязычных жителей Юга, Востока и Донбасса 48% жалеют о распаде, среди русскоязычных жителей - также 48%. На Западе и в Центре суммарно 21% украиноязычных и 36% русскоязычных жалеют о распаде. Среди самых бедных граждан 56% жалеют о распаде СССР, среди самых богатых - 17%. Среди лиц с высшим образованием 23% жалеют, среди лиц с более низким образованием - 37-42%", - рассказали в КМИС.

"35% респондентов считают, что пребывание Украины в СССР принесло ей больше пользы; о большем вреде говорят 28% респондентов. При этом, 25,5% респондентов выбрали вариант "трудно сказать наверняка, чего было больше". Впрочем, по сравнению с маем 2013 года, когда КМИС ставил аналогичный вопрос, с 48% до 35% стало меньше тех, кто видит в советском периоде больше пользы. В то же время, тех, кто видит больше вреда, стало больше с 18% до 28%, а тех, кто "не может оценить, чего было больше", стало меньше с 31% до 25,5%. Хотя с запада на восток Украины растет доля тех, кто считает, что пребывание в СССР принесло Украине больше пользы (с 19% на Западе до 52% на Донбассе), но при этом с 2013 года во всех регионах стало меньше тех, кто так считает. В общем, если в 2013 году баланс положительных-отрицательных оценок составил + 30%, то сейчас он - + 7%", - отмечается в исследовании.

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"Половина украинцев (50%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (34%) - жалеет. В России ситуация почти зеркально противоположная: 65% россиян сожалеют о распаде СССР, не жалеют - 26%. Украинцы относятся к Сталину намного хуже, чем россияне (граждане России), и эта тенденция, похоже, закрепляется. Среди украинцев в целом преобладает негативное отношение к Сталину: год назад 40% относились к нему с неприязнью, страхом или ненавистью, 25% относились безразлично и 16% - положительно (с уважением, симпатией или увлечением). А в России положительно к Сталину относилось 52% (то есть на 36% больше, чем в Украине), а отрицательно -только 14%, безразлично примерно столько же, сколько в Украине (26%); другие не определились с ответом. То есть в Украине Сталин безусловно отрицательная фигура, а в России - положительная", - отметили в КМИС.

С 24 по 31 мая 2020 г. КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer - assisted telephone interviews ) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% - для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%. Для сравнительного анализа также включены результаты опроса российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".





















