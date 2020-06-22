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социология (530) СССР (755) Сталин (560) КМИС (317)

50% украинцев не жалеют о распаде СССР, 33,5% - жалеют. В России ситуация зеркально противоположная, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Половина украинцев (50%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет. 35% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда (а в 2013 году таких было 48%); о большем вреде сейчас говорят 28% респондентов (а в 2013 году таких было 18%). Год назад (в июне 2019 г.) в Украине 16% населения положительно относились к Сталину, а в России - половина (52%).

Об этом говорится в исследовании КМИС, передает Цензор.НЕТ

Согласно данным КМИС, половина украинев (50%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет. Если на Западе Украины подавляющее большинство населения не жалеют (69% против 15%), то в Центре Украины соотношение - 51% к 32%. На Юге, Востоке и Донбассе преобладают те, кто жалеет о распаде СССР: 41,5-49% в зависимости от региона против 35-39% тех, кто не жалеет. Среди избирателей кандидатов на пост президента больше сожалеют о распаде СССР избиратели Ю.Бойко (81,5% жалеют против 10%, которые не жалеют), наименьшее - избиратели П. Порошенко (4% жалеют против 88%, которые не жалеют). Среди избирателей В. Зеленского 53% не жалеют на 29%, которые жалеют (избиратели Зеленского имеют взгляды, близкие к взглядам населения Украины в целом). Обычно не жалеют о распаде СССР также избиратели И. Смешко и А. Гриценко. В случае избирателей Тимошенко и Ляшко примерно одинаковое количество жалеют и не жалеют о распаде СССР. Среди избирателей партий указанных выше кандидатов прослеживаются подобные тенденции. Кроме этого, среди избирателей "Голос" абсолютное большинство не жалеет о распаде СССР (79% против 17%, которые жалеют), а среди избирателей "Партии Шария" 50% жалеют, 30% - не жалеют.

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"Если среди молодежи (в возрасте до 30 лет) 14% жалеют о распаде СССР, то среди лиц в возрасте 70 лет и старше - 50%. Среди тех, кто своей этнической принадлежностью называет "украинец", 30,5% жалеют против 67% среди тех, кто называет себя "русский". Среди тех, кто преимущественно общается на украинском языке, 26% жалеют, среди тех, кто на русском языке - 44%. В этом случае в значительной степени разница объясняется именно регионом, а не, собственно, языком. Так, среди украиноязычных жителей Юга, Востока и Донбасса 48% жалеют о распаде, среди русскоязычных жителей - также 48%. На Западе и в Центре суммарно 21% украиноязычных и 36% русскоязычных жалеют о распаде. Среди самых бедных граждан 56% жалеют о распаде СССР, среди самых богатых - 17%. Среди лиц с высшим образованием 23% жалеют, среди лиц с более низким образованием - 37-42%", - рассказали в КМИС.

"35% респондентов считают, что пребывание Украины в СССР принесло ей больше пользы; о большем вреде говорят 28% респондентов. При этом, 25,5% респондентов выбрали вариант "трудно сказать наверняка, чего было больше". Впрочем, по сравнению с маем 2013 года, когда КМИС ставил аналогичный вопрос, с 48% до 35% стало меньше тех, кто видит в советском периоде больше пользы. В то же время, тех, кто видит больше вреда, стало больше с 18% до 28%, а тех, кто "не может оценить, чего было больше", стало меньше с 31% до 25,5%. Хотя с запада на восток Украины растет доля тех, кто считает, что пребывание в СССР принесло Украине больше пользы (с 19% на Западе до 52% на Донбассе), но при этом с 2013 года во всех регионах стало меньше тех, кто так считает. В общем, если в 2013 году баланс положительных-отрицательных оценок составил + 30%, то сейчас он - + 7%", - отмечается в исследовании.

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"Половина украинцев (50%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (34%) - жалеет. В России ситуация почти зеркально противоположная: 65% россиян сожалеют о распаде СССР, не жалеют - 26%. Украинцы относятся к Сталину намного хуже, чем россияне (граждане России), и эта тенденция, похоже, закрепляется. Среди украинцев в целом преобладает негативное отношение к Сталину: год назад 40% относились к нему с неприязнью, страхом или ненавистью, 25% относились безразлично и 16% - положительно (с уважением, симпатией или увлечением). А в России положительно к Сталину относилось 52% (то есть на 36% больше, чем в Украине), а отрицательно -только 14%, безразлично примерно столько же, сколько в Украине (26%); другие не определились с ответом. То есть в Украине Сталин безусловно отрицательная фигура, а в России - положительная", - отметили в КМИС.

С 24 по 31 мая 2020 г. КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer - assisted telephone interviews ) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% - для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%. Для сравнительного анализа также включены результаты опроса российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".

50% украинцев не жалеют о распаде СССР, 33,5% - жалеют. В России ситуация зеркально противоположная, - опрос КМИС 01
50% украинцев не жалеют о распаде СССР, 33,5% - жалеют. В России ситуация зеркально противоположная, - опрос КМИС 02
50% украинцев не жалеют о распаде СССР, 33,5% - жалеют. В России ситуация зеркально противоположная, - опрос КМИС 03
50% украинцев не жалеют о распаде СССР, 33,5% - жалеют. В России ситуация зеркально противоположная, - опрос КМИС 04
50% украинцев не жалеют о распаде СССР, 33,5% - жалеют. В России ситуация зеркально противоположная, - опрос КМИС 05
50% украинцев не жалеют о распаде СССР, 33,5% - жалеют. В России ситуация зеркально противоположная, - опрос КМИС 06
50% украинцев не жалеют о распаде СССР, 33,5% - жалеют. В России ситуация зеркально противоположная, - опрос КМИС 07
50% украинцев не жалеют о распаде СССР, 33,5% - жалеют. В России ситуация зеркально противоположная, - опрос КМИС 08
50% украинцев не жалеют о распаде СССР, 33,5% - жалеют. В России ситуация зеркально противоположная, - опрос КМИС 09
50% украинцев не жалеют о распаде СССР, 33,5% - жалеют. В России ситуация зеркально противоположная, - опрос КМИС 10
50% украинцев не жалеют о распаде СССР, 33,5% - жалеют. В России ситуация зеркально противоположная, - опрос КМИС 11

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Топ комментарии
+44
Для українців не було ніякого СССР! Була російська окупація України 1921 - 1991 років!
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22.06.2020 11:52
+38
за чей счет было бесплатно
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22.06.2020 11:53
+33
"Бесплатное образование" в СССР Одна из любимых мантр леваков: " в СССР было бесплатное образование! ... И полезно вспомнить, что лишь 10 мая 1956 года в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ.
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22.06.2020 11:53
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Треба експериментувати. В окремих територіях, для тих хто скучив за СССР організувати все по шаблонах СССР. Колгоспи, трудодні, соціалістичні змагання, суботники, роботу "за того парня", профкоми, парткоми, товаріщєскіє суди, руководящую роль партії, психлікарні для дисидентів, розподільники для партноменклатури, екскурсії до мавзолею, демонстрації на 1 мая і годовщіну октябрской революції, членство в октябрятах, піонєрах і комсомолє, лєнінскій зачєт, камітєт камсамола, присутність на відкритих партійних собраніях, пєрвиє атдєли, борьбу с врагамі совєтской власті і міровим імперіалізмом, борьбу с рєлігіознимі прєдрассудкамі, борьбу со стяжатєльством, запрєт на частную собствєнность, добровольниє взноси в фонд міра, кілька лотерей до зарплати, роботу без вихідних, зі світанку до темної ночі, братскую помащь странам Азії, Афрікі і Латінской Амєрікі, защіту завоєваній саціалізма в странах соцлагєря і т. д. і т. п.
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22.06.2020 17:08 Ответить
Навіщо щось видумувати --вже є ОРДЛО.
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22.06.2020 18:08 Ответить
Про головне забули - черги.
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23.06.2020 07:41 Ответить
Человек человеку друг, товарищ и брат (моральный кодекс строителя коммунизма). Этот идеологический предпосыл для всех граждан СССР, независимо от их национальной принадлежности и вероисповедания был, по сути, богоугодной попыткой избавится от диктата законов дикой природы - кто сильнее тот и прав! Ибо сказано: «А я говорю вам: любите врагов ваших, благотворите проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают мытари?
И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают и язычники?
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Мф. 5:44-48. православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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22.06.2020 17:11 Ответить
Ті, що організовують подібні опитування, самі, в першу чергу, дуже скучають за СССРом. Хоча абревіатура СССР ними використовується, виключно, з метою маскування своїх ностальгічних страждань. Насправді, чингізидів мучить незреалізованість їх мрій про колоніальне і світове панування, а не доля якогось міфічного СССР. Вони були вже дуже близькі до мети, яку ставив перед собою їх предок - Чингізхан і вже володіли шостою частиною цієї планети. Але фортуна повернулася до них задом і тепер вони змушені все починати з початку. Кого цього разу і від кого вони будуть визволяти і кому будувати свій комунізм - відповідь на це питання не забариться.
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22.06.2020 17:30 Ответить
Для меня ничего нового. Скажите где-нибудь в маршрутке, что ждёт наполнения или определённого времени, чтобы отправиться одну единственную фразу - "какую страну просрали" ))
Незабываемый поток эмоций я вам гарантирую!
Рано это с этим обществом ещё в демократию играть...
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22.06.2020 18:09 Ответить
Походу тему совка в статье горячо поддерживают и развивают набежавшие брехуны **********, учитывая, что они уходят от обсуждения и ответов людям знающим совок не по наслышке.
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22.06.2020 18:29 Ответить
Ну я знаю, давай обсудим
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22.06.2020 18:47 Ответить
Окей. Со скольки лет знаете сисисипи?
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22.06.2020 19:58 Ответить
Для начала сколько тебе лет?
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22.06.2020 20:51 Ответить
Тут мало ***********. В основном слабоумные патриоты.
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22.06.2020 20:22 Ответить
*********** тут полно, а патриоты хоть даже и если есть среди них слабоумные- они наши.
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22.06.2020 20:53 Ответить
Ставили пломбу - через 1-2 месяца она выпадала.
После третьей пломбы - вырвали зуб... без наркоза.
И к другому врачу никуда не пойти.
Вот такая она была "бесплатная" медицина СССР.
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22.06.2020 18:42 Ответить
да после той медицины до сих пор стоматологов боюсь
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22.06.2020 18:48 Ответить
Та вы что. Тут товарищ https://censor.net/user/421353 кочет рассказать про самые лучшие тросовые бормашины для детей при школьном осмотре стоматолога. Как вы смеете на это клеветать. Когда вам делали медленное вжжж, это было во славу партии, комунизма и леннона.
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22.06.2020 20:04 Ответить
Собственно, покажите где я расхваливал жизнь в СССР? У Вас, батенька, юношеский максимализм?) Просто новоявленным дерьмократам не нужно было заимствовать большевистский метод - "разрушим до основания, а затем...." А затем все развалили, разворовали... Нет, ну в Чехии думаю оно уютнее?
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23.06.2020 05:58 Ответить
Надежды вьюношей питают. Сколько тебе годиков, "дяденька"? По твоему "отчеству" за версту разит ГБшным смрадом. А в чехах я ради детей своих. Дать им европейское образование и нормальную жизнь. Сам нормально до этого не жил. В том числе при советах. Так хоть им пусть будет все нормально. Хотя... При советах деревья были выше, трава зенелее и родители живы. Ах да. Еще большинству ностальгирующих девки давали. Дальше ожидать улучшений в скором времени оснований нет И так уже неоднократно обобрали, обокрали, драли и дерут последнюю шкуру.. Поздно сел на трактор. Лет 20-25 назад надо было это делать. Глупый был. Верил в людей и изменения к лучшему. Не при нашем поколении. Должно смениться 2-3 поколения как при Моисее. Раб не мечтает о свободе. Он мечтает о своих рабах.
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23.06.2020 20:22 Ответить
https://censor.net/user/201479 Надежды вьюношей питают. Сколько тебе годиков, "дяденька"? По твоему "отчеству" за версту разит ГБшным смрадом....... Ах да. Еще большинству ностальгирующих девки давали..... Поздно сел на трактор. Лет 20-25 назад надо было это делать. Глупый был. Верил в людей и изменения к лучшему.

Ну на это отвечу вкратце, в принципе и так все понятно. Слова обиженного жизнью люмпена. Такие как ты, после школы шли в бурсу, а потом корячились на заводе от зарплаты до зарплаты, половину которой пробухивали с собратьями по цеху. Ну это у вас династия, я понял) Как понял? Злости в тебе много, при чем немотивированной. Такого у самодостаточных людей не бывает.
При союзе мои предки "батрачили" в стоматологии), бабушка завотделом универмага, так что чувствовал я себя вполне нормально, да и сейчас вполне успешно и без "заграниц", разве что на отдых.
Так что "каждому свое" © "дяденька"
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23.06.2020 22:21 Ответить
Одним словом - ты из семейства крыс при кормушке. Я свою биографию светить не буду. Скажу, что ты радикально ошибаешься. Здесь я сделал неплохую карьеру и двигаюсь дальше.
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24.06.2020 23:40 Ответить
В совєцькому союзі було багато позитивного. В дітях виховували дисципліну, терплячість і покірність. Наприклад, я з 4-х років ходив до магазину по хліб. Кілька годин відстоював чергу. В черзі, в основному, біли дітлахи 3-10 років. Бо батьки на роботі. А 1-3 класи перевели в другу зміну, щоб батьки не тікали з роботи по хліб. Гроші совєцькі діти вміли рахувати з 4 років. Розмовляти не вміли, а вже рахували. Не те, що нинішнє плем'я.
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22.06.2020 20:03 Ответить
Гроші совєцькі діти вміли рахувати з 4 років. Розмовляти не вміли, а вже рахували.
Если в 4 года ребенок не может говорить - это серьезные проблемы. Надеюсь, вы умели говорить в 4 года?
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23.06.2020 14:44 Ответить
У меня бабушка считала как бог. Неграмотная была. Только расписываться могла.Буквально первые четыре буквы своей фамилии печатными буквами. И то. Последняя буква была зеркальной. Зато, хоть и 1907-го года рождения - до своих 94 сохраняла ясный ум и бодрость.
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23.06.2020 20:32 Ответить
У меня бабушка считала как бог. Неграмотная была. Только расписываться могла.
Рад за вас - прекрасная наследственность. Но экономика базируется на среднем работнике/потребителе, а у них - образование повышает отдачу.
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23.06.2020 20:49 Ответить
Хорошо. Личные наблюдения и общения в европах..
Бла-бла-бла. Ты умная девочка, почему бы тебе не получить высшее образование? ... Бла-бла-бла. Не хочу. У меня от учебы болит голова.
Бла-бла-бла. Если будешь больше работать - будешь больше получать. Бла-бла-бла. Не хочу больше работать. Хочу больше получать.
Как-то так. Субъективная выборка о среднем работнике в европах.
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23.06.2020 21:59 Ответить
В совєцькому союзі в дітей змалечку виховували сміливість, та самостійність. В романтичних умовах. Коли поверталися з другої зміни з школи, було вже темно. Освітлення ніякого, бо електрика не всюди ще була проведена. Доріг також не було. Калюжі, грязюка, сніг - то для романтики.
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22.06.2020 20:13 Ответить
В совєцькому союзі не було безробіття. Наприклад, я перше робоче місце отримав після 2 класу. У 8 років. Вищипував бур'яни на городині. Відпрацював тиждень - 6 днів. Отримав 2 карбованці, 50 копійок. Вистачило на половину м'яча. Другу половину заробив брат, який на рік старший. Хто не працював на канікулах у колгоспах, чи радгоспах, також байдики не били. Вони прцювали на "шкільних ділянках". Там не платили нічого, зате було весело - співали піонерські пісні. Далі на кожних канікулах, десь працював. Знаряддя для розваг купував за зароблені гроші. Так совєцький союз мене навчив цінувати зароблену копійку.
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22.06.2020 20:20 Ответить
В совєцькому союзі було здорове харчування. Ні, не під час голодомору, а у 60-70 х роках. Ніякого тобі холестерину. М'ясо - кілька разів на рік. На великі свята. Яйця - у неділю, та на свята. Щоденна їжа - те, що з підвалу - картопля, капуста буряк. Взимку, та навесні - квашені капуста, огірки, помидори, яблука. Все екологічно чисте, все органічне. Солодкого також тільки на свята. І не треба було вигадувати ніяких дієт. Винятково здорове харчування. Були збоченці, які примушували дітей їсти риб'ячий жир. Щоб не було рахіту.
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22.06.2020 20:38 Ответить
І в радянській армії харчувалися волохатим салом, сухою картоплею та капустою, вночі знущання-дідівщина, але то виключно для того щоб зробити радянських воїнів найсильнішими у світі.
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22.06.2020 21:23 Ответить
Совєтска армія нічим, особливо, не відрізнялася від тюрми, по крайній мірі, від тої тюрми, яку показували в совєтских фільмах. Після карантину, так звані, "діди" приймали у "салаг", так звану, присягу. В цьому брали участь і сержанти - замкомвзводу і навіть старшина роти або замкомвідділення і старшина батареї в ракетній батареї. Присягу не так "приймали" як "давали" і давали її при допомозі ударів башмаком від повозки для транспортування ракети. Також дуже популярною була формула "чєрєз дєнь - на рємєнь, чєрєз два - на кухню".
Одного разу, після караулу *чєрєз дєнь", перед тим як поставити автомат в піраміду, я сказав старшині, що наступного разу, "чєрєз дєнь", його мізки будуть на стіні. Він зразу побіг до командира полку.
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22.06.2020 21:58 Ответить
В першу ніч в підрозділі після карантину діди перевіряли стійкість молодих бійців ударами по грудях, так званну фанеру. А методи знущання були дуже різноманітні: планове побиття, щоб х.й не забивали, прання одягу та підшивання комірців дідам, забирали гроші-солдатську зарплату, "муха" на ніч-такі віршики дідам, та багато багато іншого, яке передавалося з призову до призову, та жорстоко каралося за спробу боротися з цим.
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22.06.2020 22:49 Ответить
Армія - то окрема тема. Там мене найбільше вразила "дружба народів". Саме в армії українці масово відмовлялися від мови своїх батьків. Саме в армії українці, пардон, хохли, масово починали вважати себе рускімі. Бо вважали, що тільки рускіє вище всяких чучмеків, хохлів, прибалтів. Саме в армії формувалася манія вєлічія - загострення расової величі рускіх. Крім армії є ще безліч тем - школа, бурси, технікуми, виші, робота, тюрми, розваги. І всюди ідіотизм. Але найбільший ідиотизм - побут, та побутова культура. Як на мене, совєцька побутова культура є головним гальмом розвитку нашої держави.
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22.06.2020 23:57 Ответить
В совецькому союзі не було п'яниць, хіба ж можна назвати фанфурників п'яницями, вони ж вживали засоби гігієни, ну там усілякі ополіскувачі для рота та одеколон, піднімаючи таким чином рівень бійця за мирову революцію. А порожні фанфурі, щоб ніхто з класових ворогів не бачив, ховали у лісосмугах.
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22.06.2020 21:01 Ответить
Вася Обломов Ft. Глеб Самойлов - Жить всегда. Посвящается Льву
Гумилеву, Осипу Мандельштаму, Марине Цветаевой и т.д.

https://www.youtube.com/watch?v=yjfdkjb6m6M
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22.06.2020 21:19 Ответить
Ну, якщо вже пішла мова за совєтскі харчі, то дозвольте і мені, панове, річ держать. Спочатку щось схоже на анекдот. Записка на бідоні зі сметаною в магазині - "Сметану не розбавляй, я вже розбавила". Всі, хто жив в СССРі, знають, що в совєтскій ковбасі, тій, що була найпопулярніша, по 2.20 і по 2.80, основним компонентом був газетний папір. Також відомо, що всі підмосковні електрички пахли ковбасою. В Москві, також, можна було купити шпроти і *********. Всі вже забули про спекулянтів, які перепродували дефіцитні товари( а в кінці 80-х в дефіциті вже було все) по завищених цінах. Спекулянти торгували навіть на вулиці, в кількох метрах від головного входу в будівлю ЦК КПСС.
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22.06.2020 21:27 Ответить
Шпроти це взагалі пам'ятаю, як червона ікра. В звичайному магазині купити їх було неможливо.
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22.06.2020 22:52 Ответить
Цікаво, чому на каналах, які вважаються патріотичними, ці загальновідомі речі не озвучуються. Що була експлуатація дітей. Що ніякої відповідальності за тілесні покарання дітей не було. Що прославлена ковбаса по 2.20, і справжнє масло, були лише в містах не нижче обласного центру. І то після 17.00, щоб селяни не розкупили. Село, та райцентри цього не бачили. Що після роботи, жінки йшли не додому, а ставати в черги, а додому поверталися о 9 вечора. Щоасливі, якщо вдалося вистояти молока, чи кефіру. Що на машину черга для простого інгженера була 5-10 років. Що на "безкоштовну" квартиру доводилося стояти в черзі все життя. Я знав таких людей за 70 років, які померли років в гуртожитках, так і не дочекавшись тієї квартири. Це все про оті благословенні, найкращі 70-і роки, за якими так ностальгують совки. За 80 -ми не ностальгують, кажуть Горбачов своєю перестройкою все зіпсував. А як же 1980 - 1985 роки з суцільним дефіцитом, та кілометровими чергами?
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22.06.2020 22:51 Ответить
Обычное действие тотальной пропаганды, когда законом запрещено хвалить СССР. Понятно, что с течением лет свидетелей жизни в СССР все меньше, а детки все больше узнают про СССР из прессы, принадлежащей тем, кто в свою пользу прихватил капитал, ранее общенародный. С какой радости Ахметову или Пинчуку хвалить СССР, если там у них была перспектива только сидеть?
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23.06.2020 09:43 Ответить
Кто тут мне нудил про либеральные взгляды Юли Тимошенко?
Это когда БОЛЬШИНСТВО её электората жалеет про СССР???
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23.06.2020 10:28 Ответить
Що Тимошенко обіцяє побудувати соціальний неосовок, зрозуміло всім. Але, мало, хто розуміє, що це неможливо без ГУЛАГУ.
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23.06.2020 10:47 Ответить
В Книге Бытия, в частности сказано: «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» Быт. 3:23.
«Кода люди начали умножатся на земле, и родились у них дочери,
Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал» Быт. 6: 1,2. А теперь сравним с этим: «Русская нация при славянском начале всегда формировалась на смешанной основе. Эта тенденция развивается и в наши дни, проявляясь, в частности, и в увеличении численности межнациональных браков» Евгений Троицкий, философ. В результате этого сравнения у меня сложилось убеждение в том, что благодаря земледелию, имеющее духовное начало, было подготовлено определённое количество людей в этом мире для духовной прививки, подобно тому, как это делают садовники: прививая к дикорастущему плодовому дереву, окультуренное. В подтверждение своего убеждения: «Не всякий, говорящий Мне «Господи! Господи! войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного. Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ми именем боссов изгонял? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» Мф. 7: 21-23. «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящих доброго плода, срубают и бросят в огонь» Мф. 3:10.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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23.06.2020 16:25 Ответить
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