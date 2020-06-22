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Новости
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Из 432 млн штрафа табачный монополист "Тэдис" уплатил 300 млн и начал против нас "судебную войну", - глава АМКУ Терентьев

Из 432 млн штрафа табачный монополист

Судебное разбирательство АМКУ с табачным монопольным гигантом "Тэдис" о выплате последним штрафа длится уже два года. Его постоянно затягивает акционер "Тэдис" - кипрская компания "Мегаполис".

Об этом рассказал Цензор.НЕТ глава АМКУ Юрий Терентьев.

"В декабре 2016 года АМКУ принял решение, признавшее "Тэдис" монополистом, и констатировал факты злоупотребения монопольным положением. Штраф тогда составил 432 миллиона гривен (из которых на сегодня уплачено 300 млн грн). АМКУ выиграл все судебные инстанции, однако на сегодня начало исполнительного производства по делу блокируется техническим иском со стороны акционера "Тэдис" - кипрской компании "Мегаполис"", - отметил Терентьев.

По его словам, эта "странная судебная война" мало перспективна после решений всех инстанций в пользу АМКУ.

"Она идёт с конца 2018 года и состоит в том, что раз в 3-6 месяцев меняется тройка судей, рассматривающих дело. Когда процесс закончится - комитет продолжит взыскание остатка штрафа 132 млн грн и штрафа за просрочку оплаты", - сказал глава АМКУ.

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Терентьев также напомнил, что 10 октября 2019 град АМКУ принял решение, согласно которому признано, что монополия "Тэдис" на рынке дистрибуции возникла в результате согласованных действий "Тэдис" и табачных компаний-производителей.

"На "Тэдис" и 4 группы копаний были наложены штрафы в общей сумме 6.5 млрд гривен. В июне прошли первые слушания в делах. Следующие заседания состоятся между 24-30 июня"", - уточнил он.

Больше на данную тему читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Рекордный штраф в 6,5 млрд для ликвидации табачной монополии "Тэдис": кому помогает Баканов - Кауфману или государству?"

суд (25096) монополия (105) Антимонопольный комитет (482) Терентьев Юрий (59) Тэдис Украина (33)


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Топ комментарии
+4
А тем временем сигареты все дорожают и дорожают
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22.06.2020 11:58
+2
а когда возбудят дело - о тех кто с сигаретной мафией борется - зебилы такие ....
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22.06.2020 12:04
+1
а инфляция идет - на такой сумме все затраты отбивают автоматом)
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22.06.2020 12:05
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А тем временем сигареты все дорожают и дорожают
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22.06.2020 11:58 Ответить
а когда возбудят дело - о тех кто с сигаретной мафией борется - зебилы такие ....
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22.06.2020 12:04 Ответить
а инфляция идет - на такой сумме все затраты отбивают автоматом)
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22.06.2020 12:05 Ответить
Баблос --*решала * всьому !
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22.06.2020 12:07 Ответить
Всех дистрибьюторов ОБЭП угрозами заставлял закрываться в угоду Мегаполиса... Маржа на рознице сократилась с 13 до 9%.
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22.06.2020 12:35 Ответить
Тедис забирает себе всю возможную прибыль от продажи сигарет на рынке,это преступление против свободы предпринимательства,а не просто монополия по сговору,кстати государство этому способствует создавая ограничения по розничному ценообразованию,ищите крышевателей этих воров в кабмине и АП.
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22.06.2020 14:41 Ответить
Эти табачные картели убивают здоровье нации за ваши же деньги. Дело прибыльнее продажи наркотиков.
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22.06.2020 15:08 Ответить
бычок мокрый тэдису в рот...
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22.06.2020 15:12 Ответить
 
 