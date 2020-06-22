Работа по разбору завалов дома на Позняках замедлилась из-за угрозы обвала, - ГСЧС

Работы по разбору конструкций разрушенного дома на Позняках в Киеве существенно замедлились из-за угрозы обвала. Разбор конструкций проводят лишь трое спасателей с помощью крана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщила спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться более двух человек.

"Мы знаем, что под завалами может находиться два человека, но мы не исключаем, что может быть и больше людей. Ночью нам приходилось приостанавливать работы, потому что внешняя стена начала деформироваться, что конечно составило риск для жизни и здоровья наших спасателей. Было принято решение проводить работу в минимальном составе. Сейчас разбирают конструкции в районе четвертого этажа только трое спасателей с помощью крана. И работа проводится очень медленно", - сказала Водолага.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших., позже - еще одного Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 человека эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

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