Шмыгаль в День памяти жертв войны: "Мы обязательно прогоним врага с украинской земли"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в День памяти и скорби жертв войны напомнил, что сегодня страна скорбит и чтит память не только солдат, но и мирного населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев. Это - ужасные цифры", - написал он.

Также Шмыгаль подчеркнул, что сегодня страна скорбит и чтит память не только солдат, но и мирного населения.

"Сегодня мы скорбим и чтим память жертв войны. Среди них не только солдаты, но и мирное население. Наш долг помнить героизм и отвагу тех, кто прошел эти темные времена, и уберечь будущие поколения от этой беды. Мы обязательно прогоним врага с украинской земли.

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Спасибо защитникам Украины и вечная память погибшим", - написал премьер.