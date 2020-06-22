Шмыгаль в День памяти жертв войны: "Мы обязательно прогоним врага с украинской земли"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в День памяти и скорби жертв войны напомнил, что сегодня страна скорбит и чтит память не только солдат, но и мирного населения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.
"В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев. Это - ужасные цифры", - написал он.
Также Шмыгаль подчеркнул, что сегодня страна скорбит и чтит память не только солдат, но и мирного населения.
"Сегодня мы скорбим и чтим память жертв войны. Среди них не только солдаты, но и мирное население. Наш долг помнить героизм и отвагу тех, кто прошел эти темные времена, и уберечь будущие поколения от этой беды. Мы обязательно прогоним врага с украинской земли.
Спасибо защитникам Украины и вечная память погибшим", - написал премьер.
Пожалуйста, подождите...
- за победу!
- за нашу победу...
И все возрадовались, как он хитро фрицев ********...
І так зрозуміло хто для них ворог...
Антоненко, Дугар, Звіробій, Стерненко... Всі інші патріоти які з 2014 до 2019 років боронили державу від рідного їм Кремля.
Ці Шмигали щиро бажають прогнати свого ворога з української землі, щоб залишилися на українській землі лише Медведчук та його холопи.
Ну, ну. Пока что управились с украинской земли несколько миллионов работяг на заработки вытолкать.
Будем посмотреть.
Шмыгаль попутал даты.
Вторая мировая война ворвалась в Украину ещё в сентябре 1939 года, когда в западные области Украины вошли советские оккупанты и на пару с гитлеровцами разделили Польшу и Европу.
знають тільки ту, що написано у моськві
Дивно, людина з Західної України мала б знати про "золотий вересень".
ДІБІЛ!!!!!!
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- Когда началась Вторая Мировая Война?
- ШТО?