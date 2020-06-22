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Вторая мировая война (417) Кабмин (13507) Шмыгаль Денис (2596)

Шмыгаль в День памяти жертв войны: "Мы обязательно прогоним врага с украинской земли"

Шмыгаль в День памяти жертв войны:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в День памяти и скорби жертв войны напомнил, что сегодня страна скорбит и чтит память не только солдат, но и мирного населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев. Это - ужасные цифры", - написал он.

Также Шмыгаль подчеркнул, что сегодня страна скорбит и чтит память не только солдат, но и мирного населения.

"Сегодня мы скорбим и чтим память жертв войны. Среди них не только солдаты, но и мирное население. Наш долг помнить героизм и отвагу тех, кто прошел эти темные времена, и уберечь будущие поколения от этой беды. Мы обязательно прогоним врага с украинской земли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторая мировая война до сих пор порождает много споров в украинском обществе, но нам не о чем спорить, - Зеленский

Спасибо защитникам Украины и вечная память погибшим", - написал премьер.

Шмыгаль в День памяти жертв войны: Мы обязательно прогоним врага с украинской земли 01
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Топ комментарии
+20
Имя врага назови, шмыга шмарклями!
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22.06.2020 12:02
+19
Совещание "проганятелей":
Шмыгаль в День памяти жертв войны: "Мы обязательно прогоним врага с украинской земли" - Цензор.НЕТ 8448
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22.06.2020 12:04
+11
Зебильная власть первый враг Украины, которого нужно прогнать с нашей земли.
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22.06.2020 12:04
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Имя врага назови, шмыга шмарклями!
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22.06.2020 12:02 Ответить
Шмыгаль в День памяти жертв войны: "Мы обязательно прогоним врага с украинской земли" - Цензор.НЕТ 2528
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22.06.2020 12:05 Ответить
а это уже, как Кадочников в"подвиге разведчика"
- за победу!
- за нашу победу...
И все возрадовались, как он хитро фрицев ********...
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22.06.2020 12:32 Ответить
Ну а що називати-то...
І так зрозуміло хто для них ворог...
Антоненко, Дугар, Звіробій, Стерненко... Всі інші патріоти які з 2014 до 2019 років боронили державу від рідного їм Кремля.
Ці Шмигали щиро бажають прогнати свого ворога з української землі, щоб залишилися на українській землі лише Медведчук та його холопи.
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22.06.2020 12:35 Ответить
а не называет он врага по имени только потому, что хитрожопый он, потому что малоросс это - холостой патрон, он вроде бы и за Украину... и даже выстрелит, но никого не поразит, токо пук - все услышат... и даже похвалят, за то, что пук был направлен в нужную сторону ...
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22.06.2020 14:06 Ответить
холостым можно убить в упор, можно пугнуть, выстрелить в воздух. зеленский это свеча от гемороя сделаная по всем канонам народной медицины из крапивы и пырея.
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23.06.2020 07:06 Ответить
Зебильная власть первый враг Украины, которого нужно прогнать с нашей земли.
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22.06.2020 12:04 Ответить
А хто для вас вороги? Скажіть вже, не сціться!
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22.06.2020 12:04 Ответить
Совещание "проганятелей":
Шмыгаль в День памяти жертв войны: "Мы обязательно прогоним врага с украинской земли" - Цензор.НЕТ 8448
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22.06.2020 12:04 Ответить
Почти Репин...
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22.06.2020 12:32 Ответить
Ага! Картина Репина "Припліли"...
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22.06.2020 12:36 Ответить
Мы обязательно прогоним врага с украинской земли.

Ну, ну. Пока что управились с украинской земли несколько миллионов работяг на заработки вытолкать.
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22.06.2020 12:05 Ответить
Трах тибидох. Эх , как сменилась риторика. Чуют закаканцы, что перешли не "красные линии", а предел.
Будем посмотреть.
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22.06.2020 12:08 Ответить
этот у пороха списал про поле битвы тоталитарных режимов
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22.06.2020 12:09 Ответить
https://www.unian.net/politics/vasiliy-rybnikov-na-putina-gotovitsya-pokushenie-na-parade-novosti-ukraina-11045363.html
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22.06.2020 12:09 Ответить
Ага, вернем, но сначала дадим воду в Крым.
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22.06.2020 12:10 Ответить
це ********* на думку, що під ворогом він має на увазі не росію
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22.06.2020 12:14 Ответить
Мы обязательно прогоним врага с украинской земли/ Кто такие мы:Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ "У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. / Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. Ну, и конечно, четыреждыуклонист.
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22.06.2020 12:11 Ответить
Да уж...прогоним и перегоним с вашими московскими молитвами
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22.06.2020 12:13 Ответить
"В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом"... - Шмыгаль

Шмыгаль попутал даты.
Вторая мировая война ворвалась в Украину ещё в сентябре 1939 года, когда в западные области Украины вошли советские оккупанты и на пару с гитлеровцами разделили Польшу и Европу.
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22.06.2020 12:14 Ответить
Як політики ******* собі приписувати заслуги.Він ж не буде воювати,його родичі також.Проте каже ми.
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22.06.2020 12:16 Ответить
Хотілося б конкретики. Бо хто для вас ворог, невідомо?
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22.06.2020 12:20 Ответить
о,зебилы с ЖОПниками сваливают?
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22.06.2020 12:21 Ответить
Преведущие тоже обещали "Мы ...".
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22.06.2020 12:23 Ответить
Аж бачу як цей Ахметівський холоп гоне ворога, та ще й не відомо хто саме для нього ворог..
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22.06.2020 12:25 Ответить
ватники не знають своєї історії,
знають тільки ту, що написано у моськві
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22.06.2020 12:25 Ответить
Вобще-то украинцы гибли во Второй Мировой войне с 1939 по 1941 задолго до 22.06.1941 в Польше, Румынии, Финляндии и в Монголии.
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22.06.2020 12:37 Ответить
А можно конкретизировать - кто для Шмыгаля враг ?
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22.06.2020 12:39 Ответить
Тільки хто ж ворог для зелених покидьків- українці?
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22.06.2020 12:41 Ответить
Для начала нужно выгнать врага, тех кто окопался внутри страны, а потом с оккупированных территорий ( а возможно с исторических земель..) Но без первого последующее не возможно.
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22.06.2020 12:42 Ответить
"Коли почалася друга світова війна?"
Дивно, людина з Західної України мала б знати про "золотий вересень".

ДІБІЛ!!!!!!

Шмыгаль в День памяти жертв войны: "Мы обязательно прогоним врага с украинской земли" - Цензор.НЕТ 4567

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22.06.2020 13:00 Ответить
Ну ,как уже достали эти пархатые.
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22.06.2020 13:05 Ответить
Опанки, Шмагаль прогонит ахметовых с коломойскими и прочими новинскими с зеленскими, и московитами?
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22.06.2020 13:13 Ответить
Ви хабадні ублюдки, типу: Турчинов, барига Порошенко, Зеленський навіть дипвідносин з окупантом не розірвали.Тому горіти вам собачка жіночого роду прийдеться в пеклі.
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22.06.2020 16:14 Ответить
ПЕРЛІ зе КОМАНДІ

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- Когда началась Вторая Мировая Война?

- ШТО?Шмигаль у День пам'яті жертв війни: "Ми обов'язково проженемо ворога з української землі" - Цензор.НЕТ 3294
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22.06.2020 16:22 Ответить
 
 