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взрыв (6503) жилье (869) Киев (24773) Кличко (4456) помощь (7441)

Власти Киева готовы выделить 30 млн грн для решения жилищной проблемы жителей дома, взорвавшегося на Позняках, - Кличко

Власти Киева готовы выделить 30 млн грн для решения жилищной проблемы жителей дома, взорвавшегося на Позняках, - Кличко

Половину средств на новое жилье для людей, чей дом пострадал в результате взрыва, может предоставить город. А половину - выделит правительство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга.

"Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину - выделит правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", - сказал Кличко.

Кроме того, город в ближайшее время окажет материальную помощь пострадавшим жителям. И помощь родственникам погибших.

"Город предоставляет необходимую помощь всем пострадавшим жителям. В интернат на Харьковском шоссе уже переселили 56 жильцов дома, в котором произошел взрыв. Их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым", - добавил мэр Киева.

Также читайте: Кличко прибыл на место взрыва многоэтажки: пострадавшие получают всю необходимую помощь

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Власти Киева готовы выделить 30 млн грн для решения жилищной проблемы жителей дома, взорвавшегося на Позняках, - Кличко - Цензор.НЕТ 2094
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22.06.2020 12:20 Ответить
у тебя так ?
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22.06.2020 12:25 Ответить
30 млн в долларах это 1.1 млн.Ранее можно было построить 4-х подъездную девятиэтажку построить за миллион рублей.Интересно,что сейчас за миллион долларов можно построить?
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22.06.2020 13:16 Ответить
Це тому, що відсутнє загальнообов'язкове страхування нерухомості.
Закон, що пише? Власність - зобов'язує. Ризики випадкового знищення має нести страхувальник. З якого такого буя, виділяти на побідне бюджетні кошти?
От у чому влада винувата, та це в тому, що не змусила власників застрахувати своє майно!
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22.06.2020 12:28 Ответить
Нууу, на 40 клоповников должно хватить
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22.06.2020 12:44 Ответить
Конкретика - это для людей дела. Лозунги - для мастеров *********** развлекательного жанра. Поэтому даже не надейтесь на то, что будет конкретизировано понятие "средства на новое жилье". Эта самая конкретика, давным-давно должна быть закреплена законодательно, т.к. случаи техногенных катастроф не единичны. Но закрепить в законе - это значит что не удастся ситуативно пропиариться. Поэтому и нет такого закона.
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22.06.2020 12:58 Ответить
 
 