Власти Киева готовы выделить 30 млн грн для решения жилищной проблемы жителей дома, взорвавшегося на Позняках, - Кличко
Половину средств на новое жилье для людей, чей дом пострадал в результате взрыва, может предоставить город. А половину - выделит правительство.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга.
"Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину - выделит правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", - сказал Кличко.
Кроме того, город в ближайшее время окажет материальную помощь пострадавшим жителям. И помощь родственникам погибших.
"Город предоставляет необходимую помощь всем пострадавшим жителям. В интернат на Харьковском шоссе уже переселили 56 жильцов дома, в котором произошел взрыв. Их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым", - добавил мэр Киева.
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Закон, що пише? Власність - зобов'язує. Ризики випадкового знищення має нести страхувальник. З якого такого буя, виділяти на побідне бюджетні кошти?
От у чому влада винувата, та це в тому, що не змусила власників застрахувати своє майно!