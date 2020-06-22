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Руководство заведений сферы обслуживания в Киеве должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами, - Кличко

Руководство заведений сферы обслуживания в Киеве должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами, - Кличко

Владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу сообщить, что штаб по чрезвычайным ситуациям города принял сегодня решение о том, что владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами. Это тесты, определяющие наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать раз в месяц. Поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей. И где высока вероятность инфицирования коронавирусом", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что Киев увеличивает количество тестирований на COVID-19. Поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса и воспалением легких.

"Только "Киевский лабораторный центр МЗ Украины" сделал почти 40 тыс. исследований ПЦР-тестов. Такие исследования делают еще в четырех коммунальных медучреждениях Киева. А также - в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях. В частности, мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 24 500 образцов биоматериала для исследования. Показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет 67 тестов на 100 тыс. жителей города", - подчеркнул Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки 43 новых случая COVID-19, - Кличко
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Норм так податок. 350 грн щомісячно за кожного працівника
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22.06.2020 12:27 Ответить
Раз в месяц вообще нет смысла Ща они это поймут и заставят ежедневно, но или хотя бы пару разв неделю И за свой счет

Думаю и цену поднимут, в связи с ростом спроса на тесты
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22.06.2020 14:25 Ответить
если бесплатно то ладно. А так за какие шыши?
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22.06.2020 12:32 Ответить
 
 