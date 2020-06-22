Гражданская жена Мангера благодарит за комментарий по делу Гандзюк "Облили, значит было за что". ФОТО

Гражданская жена главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, который был отправлен в СИЗО по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, благодарит в соцсетях комментаторов, считающих, что Гандзюк не зря облили кислотой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Ивана Оберемко.

"Тем временем (гражданская. - Ред.) жена Мангера публично "благодарит за позицию" людей, которые говорят, что Катя Гандзюк сама виновата, что Мангер заказал облить ее кислотой", - отметил он в комментарии к скриншоту переписки и уточнив, что гражданскую жену Мангера зовут Инна Прокофьева.

Сама Прокофьева не отрицает, что состоит с Мангером в гражданском браке.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.