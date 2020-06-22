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Новости Убийство Гандзюк
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Гандзюк (549) Мангер (189)

Гражданская жена Мангера благодарит за комментарий по делу Гандзюк "Облили, значит было за что". ФОТО

Гражданская жена главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, который был отправлен в СИЗО по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, благодарит в соцсетях комментаторов, считающих, что Гандзюк не зря облили кислотой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Ивана Оберемко.

"Тем временем (гражданская. - Ред.) жена Мангера публично "благодарит за позицию" людей, которые говорят, что Катя Гандзюк сама виновата, что Мангер заказал облить ее кислотой", - отметил он в комментарии к скриншоту переписки и уточнив, что гражданскую жену Мангера зовут Инна Прокофьева.

Гражданская жена Мангера благодарит за комментарий по делу Гандзюк Облили, значит было за что 01

Сама Прокофьева не отрицает, что состоит с Мангером в гражданском браке.

Гражданская жена Мангера благодарит за комментарий по делу Гандзюк Облили, значит было за что 02

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.

Гражданская жена Мангера благодарит за комментарий по делу Гандзюк Облили, значит было за что 03
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Топ комментарии
+42
Облийте дружину Мангера, тепленькою сечею, може ще й всереться з переляку.
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22.06.2020 12:29
+27
Как говорится - два сапога пара, что один сатана, что жена у него психопатное жестокое лайно-нелюдь. Только полный ублюдок может так рассуждать, что человека можно убить за обличающие слова. По закону бумеранга она свое получит.
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22.06.2020 12:41
+20
Давайте спалимо відьму!
Так вона ж красива...
Добре, але потім, обов'язково спалимо!
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22.06.2020 12:33
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Облийте дружину Мангера, тепленькою сечею, може ще й всереться з переляку.
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22.06.2020 12:29 Ответить
Давайте спалимо відьму!
Так вона ж красива...
Добре, але потім, обов'язково спалимо!
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22.06.2020 12:33 Ответить
Как говорится - два сапога пара, что один сатана, что жена у него психопатное жестокое лайно-нелюдь. Только полный ублюдок может так рассуждать, что человека можно убить за обличающие слова. По закону бумеранга она свое получит.
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22.06.2020 12:41 Ответить
Дружина Мангера - Ірина Мангер.
И хз кто такая Инна Прокофьева.
Вброс на дебилов расчитан
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22.06.2020 13:50 Ответить
Вгадав всі букви не зміг прочитати слово...
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22.06.2020 17:32 Ответить
Та Катя что-то типа американского Флойда. Но и убивать ее все равно нельзя.
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22.06.2020 12:31 Ответить
Катя розраховувалась фальшивими гривнями?
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22.06.2020 12:51 Ответить
Ты дурак?
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22.06.2020 22:26 Ответить
Що ця травля має спільного до судочинства і правосуддя?
Це злочин, мають бути докази, має бути вирок, а травити за те, що десь там дурна баба написала? Ну ви ще щоденний його шкільний викладіть...
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22.06.2020 12:32 Ответить
В справі Шеремета і волонтерів це тебе не турбує чомусь...
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22.06.2020 12:59 Ответить
Ти у цьому впевнений? Почитай, що я пишу там.
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22.06.2020 13:09 Ответить
Ти не газета щоб тебе читати.
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22.06.2020 13:13 Ответить
А ти ніби не балоболка, щоби бездоказово ****.ти? Чи я помиляюсь?
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22.06.2020 14:18 Ответить
Ну ты и мразь … ,а давай тебя обольёт « дурной дед»
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22.06.2020 13:12 Ответить
Можливо, а ти дебіл. Для початку навчись читати.
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22.06.2020 14:39 Ответить
Є ще моральні норми.
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22.06.2020 13:22 Ответить
У якому кодексі вони викладені? Я писав про судочинство.
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22.06.2020 14:39 Ответить
У якому кодексі вони викладені?


Я писав про судочинство.

А я про цькування "травлю".
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22.06.2020 15:01 Ответить
Саме так, у нас є кримінальна справа, де скоро буде процес і вирок, навіщо це паралельно супроводжувати цькуванням родичів підсудного?
Це ж виглядає так: ось він гад який, а гад точно, бо і дружина в нього тупа...
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22.06.2020 15:30 Ответить
Справа в тому що вона не просто тупа, а тупа наволоч. Такі паскуди повинні знати своє місце і мовчки ковтати жовч, а не гавкати.
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22.06.2020 23:15 Ответить
Думаю имелось в виду, что облили её не просто от нечего делать, а из-за её деятельности.
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22.06.2020 12:34 Ответить
Ще один зебільний мангеросос.
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22.06.2020 12:37 Ответить
По делу что-то можешь сказать, или твой максимум это оскорбления?
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22.06.2020 12:39 Ответить
Сказати на говно, що це говно, - це не образа.
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22.06.2020 12:47 Ответить
Ну ясно, очередное шоколадное отребъе меня жизни начинает учить. Отваливай.
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22.06.2020 12:51 Ответить
Тоді Мангера за його діяльність мали взагалі спалити...
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22.06.2020 12:59 Ответить
Ой как там всё не однозначно.... Кто прав, кто не прав.... Охотник и заяц
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22.06.2020 12:35 Ответить
Гражданская жена Мангера благодарит за комментарий по делу Гандзюк "Облили, значит было за что" - Цензор.НЕТ 9530
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22.06.2020 12:39 Ответить
Але іпанута потвора , залити б тобі курва моСк тою кислотою тим паче тут як раз є за що , стовідсотково !
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22.06.2020 12:41 Ответить
проститутка маланская, усадите ее в таз с кислотой
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22.06.2020 12:41 Ответить
В неї дупа залізова.
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22.06.2020 13:00 Ответить
два ублюда- это пара чудо
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22.06.2020 12:42 Ответить
Надіюсь бумеранг вже повертається.
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22.06.2020 12:50 Ответить
Вот это "помощь" гражданскому супругу....))))))
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22.06.2020 12:53 Ответить
Садить обоих мразей.
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22.06.2020 12:58 Ответить
А её облить кислотой? Есть же за что!
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22.06.2020 13:21 Ответить
Що там каже цивільна дружина (та й чи дружина взагалі? це ж лише балачки) не має жодного відношення до того, що Мангер в замаху на Гандзюк абсолютно невинний. А усім неврівноваженим дописувачам хочу нагадати, що ЗАКОН повинен панувати в першу чергу, а все інше язиката "белетристика". Того ж Януковича скинули не за зрив евроінтеграції, не за дрючбу з кацапами, не за знищення економіки, навіть не за крадійство у величезних розмірах - а за постійне нахабне нехтування Законом і Конституцією.
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22.06.2020 13:40 Ответить
Винний він чи невинний, вирішить суд. Але коханка в нього гидота, тож і сам він напевно таке саме лайно.
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22.06.2020 14:18 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/3996313-kyslota-y-puly-v-spynu-napadenyia-na-aktyvystov-v-ukrayne

https://www.opendemocracy.net/ru/kto-zakazal-aktivistov/

https://www.pravda.com.ua/rus/tags/activists/

- если пробежаться по теме то кроме безнаказанности замечаем что правосудие на местах от-
дано на усмотрение региональных мафиозных структур при полной лояльности центра........
то есть со времён лихих 90-тых ситуация ни при ком не меняется..... почему тоже понятно -
на верха идут цепочки по которым идут отстёжки и по ним же оказывается влияние на рассле
дования..... занавес.... цепь замкнулась.
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22.06.2020 13:40 Ответить
Тріндец до чего цензор докатился. Сплетни, каких-то (предположительно) любовниц.
У Мангера есть вполне официальная жена и двое детей.
Ну и список порохоботов/дебилов/пропагандонов в высерах под "статьёй".
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22.06.2020 13:42 Ответить
Еще раз посмотрел ну прям репортаж из страны дураков.
Вспоминается песенка Окуджавы для "Буратино":
Какое небо голубое
Мы не сторонники разбоя,
На дурака не нужен нож
Ему с три короба нарвешь http://www.pseudology.org/lokhotron/index.htm
И делай с ним что хошь
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22.06.2020 13:46 Ответить
Зебіл, не подобається, не читай, твої висери також не виділяються особливою цінністю.
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22.06.2020 14:24 Ответить
Люлеботы отжигают у рыгосои и бюторастов логика железная, за божеством хоть в ад!
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22.06.2020 14:00 Ответить
дурой..обка як і всі кацапи...
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22.06.2020 14:12 Ответить
Только суд присяжных нас спасет - 12 уважаемых людей из НАРОДА -виновен не виновен ,а судья уже затем катает насколько...
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22.06.2020 14:27 Ответить
Где столько уважаемых набрать? И из какого НАРОДА?
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22.06.2020 16:25 Ответить
К сожалению, в нашей стране много таких людей, которые считают тех, кто говорит правду, врагами общества. Поэтому и сидим в дерьме так долго.
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22.06.2020 15:14 Ответить
"...что гражданскую жену Мангера зовут Инна Прокофьева..."

Повісити сучку кацапську і не морочитись. Попривикали з козломордими "васькатись". Гарний москаль це мертвий москаль. Крапка.
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22.06.2020 17:04 Ответить
**** она мерзкая. Так может говорить только нелюдь и как такие по земле ходят?.
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22.06.2020 18:13 Ответить
Таких гражданских жен надо сразу топить в солдатском нужнике
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22.06.2020 18:39 Ответить
Я правильно розумію? Курву мангера ще не облили кислотою, бо... кислоти нема?
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22.06.2020 21:52 Ответить
 
 