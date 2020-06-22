Гражданская жена Мангера благодарит за комментарий по делу Гандзюк "Облили, значит было за что". ФОТО
Гражданская жена главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, который был отправлен в СИЗО по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, благодарит в соцсетях комментаторов, считающих, что Гандзюк не зря облили кислотой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Ивана Оберемко.
"Тем временем (гражданская. - Ред.) жена Мангера публично "благодарит за позицию" людей, которые говорят, что Катя Гандзюк сама виновата, что Мангер заказал облить ее кислотой", - отметил он в комментарии к скриншоту переписки и уточнив, что гражданскую жену Мангера зовут Инна Прокофьева.
Сама Прокофьева не отрицает, что состоит с Мангером в гражданском браке.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.
Пожалуйста, подождите...
Так вона ж красива...
Добре, але потім, обов'язково спалимо!
И хз кто такая Инна Прокофьева.
Вброс на дебилов расчитан
Це злочин, мають бути докази, має бути вирок, а травити за те, що десь там дурна баба написала? Ну ви ще щоденний його шкільний викладіть...
Я писав про судочинство.
А я про цькування "травлю".
Це ж виглядає так: ось він гад який, а гад точно, бо і дружина в нього тупа...
https://www.opendemocracy.net/ru/kto-zakazal-aktivistov/
https://www.pravda.com.ua/rus/tags/activists/
- если пробежаться по теме то кроме безнаказанности замечаем что правосудие на местах от-
дано на усмотрение региональных мафиозных структур при полной лояльности центра........
то есть со времён лихих 90-тых ситуация ни при ком не меняется..... почему тоже понятно -
на верха идут цепочки по которым идут отстёжки и по ним же оказывается влияние на рассле
дования..... занавес.... цепь замкнулась.
У Мангера есть вполне официальная жена и двое детей.
Ну и список порохоботов/дебилов/пропагандонов в высерах под "статьёй".
Вспоминается песенка Окуджавы для "Буратино":
Какое небо голубое
Мы не сторонники разбоя,
На дурака не нужен нож
Ему с три короба нарвешь http://www.pseudology.org/lokhotron/index.htm
И делай с ним что хошь
Повісити сучку кацапську і не морочитись. Попривикали з козломордими "васькатись". Гарний москаль це мертвий москаль. Крапка.