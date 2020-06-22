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Суд приговорил Коханивского по делу о погроме российских банков к двум годам тюрьмы с отсрочкой наказания на один год

Суд приговорил Коханивского по делу о погроме российских банков к двум годам тюрьмы с отсрочкой наказания на один год

Шевченковский районный суд Киева объявил приговор по делу лидера Добровольческого движения ОУН Николая Коханивского - его приговорили к двум годам заключения с отсрочкой исполнения наказания на год как "условный срок".

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Николаю Кохановскому назначили два года заключения, с отсрочкой исполнения на год как "условный срок", - пишет издание.

Гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на заседание.

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"Коханивского судили по делу о погроме российских банков в 2016 году. 20 февраля 2016-го в Киеве представители Добровольческого батальона ОУН забросали камнями здание "Сбербанка России". Также активисты закидали камнями и ворвались в отделение "Альфа-банка", - отмечает издание.

Напоминаем, что 21 октября 2017 года в Киеве на Академгородке задержали командира "Добровольческого движения ОУН" Коханивского за стрельбу из травматического пистолета. Глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков рассказал подробности инцидента и опубликовал на своей странице в Facebook видео задержания.

23 октября должно было состояться заседание по избранию меры пресечения Коханивскому. Однако, суд перенесли на 24 октября, а сторонники Коханивского заблокировали судебное помещение. Позже спецназ попытался вывезти Коханивского, а его сторонники устроили погром в суде.

24 октября правоохранители деблокировали Святошинский райсуд. В результате 30 человек были задержаны. Тем временем, Святошинский райсуд Киева продолжил избирать меру пресечения Коханивскому.

Судебная администрация заявила, что убытки от погрома, учиненного сторонниками Коханивского, составляют около полумилииона гривен.

Народные депутаты Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько, Андрей Лозовой и Игорь Луценко заявили о готовности взять Коханивского на поруки.

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Топ комментарии
+19
а за погром коцапских позиций на донбасе ещё не сажают зеленые?
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22.06.2020 12:50
+17
Зеленский, убери банки агрессора с территории Украины. Сколько об этом говорить? И выпусти из тюрьмы Коханивського. Ему надо медаль дать за разгром банков агрессора, он ведет партизанскую войну с врагом в тылу.Он украинец, патриот. А ты ,Зеленский, кто и какую войну ведешь и с кем, ****?
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22.06.2020 12:50
+13
Дешево? Ему медаль нужно дать, а не условно.
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22.06.2020 12:51
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Думаю обжалуют и будет максимум условное.
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22.06.2020 12:46 Ответить
З відсрочкою - це і є умовне...
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22.06.2020 12:48 Ответить
А, даже так, я просто не в курсе. Значит дёшево отделался можно считать.
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22.06.2020 12:49 Ответить
Дешево? Ему медаль нужно дать, а не условно.
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22.06.2020 12:51 Ответить
Зеленский, убери банки агрессора с территории Украины. Сколько об этом говорить? И выпусти из тюрьмы Коханивського. Ему надо медаль дать за разгром банков агрессора, он ведет партизанскую войну с врагом в тылу.Он украинец, патриот. А ты ,Зеленский, кто и какую войну ведешь и с кем, ****?
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22.06.2020 12:50 Ответить
Посадил его тоже Зеленский?
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22.06.2020 12:52 Ответить
А он сидит?
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22.06.2020 12:55 Ответить
Через год обязательно сядет.
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22.06.2020 12:57 Ответить
Значит, сейчас НЕ сидит.
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22.06.2020 12:59 Ответить
А ты не знала?
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22.06.2020 12:56 Ответить
Не знаю, я пишу по факту того , что его осудили и за что. Я уже неоднократно говорила ,что прошлая власть и нынешняя мало чем отличаются. И хватит задавать такие глупые вопросы. Олигархат в Украине правит с времен Кучмы и правит против народа и себе в карман.
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22.06.2020 12:56 Ответить
Чучало горохове твій Коханівський.Камінцями вітрини побив ? Та да,герой.Мєдаль свинцеву йому треба з акумулятора виплавить.
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22.06.2020 13:41 Ответить
Кацапское лайно, не тебе судить.Геть!
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22.06.2020 14:45 Ответить
Всі на барікади ! Стерненки,Коханівські,Білецькі,Яроші хай нас ведуть !
А крім розбитих вітрин,цей борець чимсь прославився ?
А в інтерв'ю Скрипіну він спеціально валянком прикидається,для конспірації ?https://www.youtube.com/watch?v=BtdpNesC6yI
Рєволюцьйонєри с*ані.
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22.06.2020 15:48 Ответить
Ларисы и прочие журнализды, у нас в Украине нет "российских банков"!!!
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22.06.2020 14:15 Ответить
Есть у нас и банки и организации и предприятия агрессора и товары агрессора. В любом случае Коханивский громил рос. банк, а не папуасский и не украинский и нечего за зеленую нечисть руку тянуть.
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22.06.2020 14:44 Ответить
а за погром коцапских позиций на донбасе ещё не сажают зеленые?
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22.06.2020 12:50 Ответить
Зеленых и голубых изуверов уже давно нужно сажать за антиукраинскую подрывную деятельность за украинские бюджетные деньги. Это враги в тылу.
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22.06.2020 12:53 Ответить
Риба мОя, дело в 16м, и тогда же открыли дело. А теперь спой мене балладу "При Порошенко такого не было, эта всьо бубачка".
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22.06.2020 12:55 Ответить
Сейчас 20 год зедебил.Его бы так и закрыли за сроком давности.Если бы не зеленая плесень.
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22.06.2020 12:58 Ответить
а як його взагалі могли осудити? Проступок відбувся у 16 році, зараз 20, а присудили 2 роки.
То з 16 року вже двічі сплив строк давнини
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22.06.2020 13:02 Ответить
Зеленые, коричнево- шоколажные, голубые все одинаковы. Преступный ОЛИГАРХАТ правит в Украине с времен Кучмы.
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22.06.2020 12:59 Ответить
Соевое недоразумение, так ему предьявили обвинение и держали под следствием с времен свыночолого гэтьмана за погром рос.банков.
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22.06.2020 12:54 Ответить
можно стрелять в всу и получать особый статус, а можно выгонять коцапов и получить тюрьму
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22.06.2020 12:52 Ответить
Не долго зеленой плесени осталось на украинском теле цвести. Пополнится кацапия новими клоунами.
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22.06.2020 12:54 Ответить
бачу що це добра людина ...
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22.06.2020 13:02 Ответить
 
 