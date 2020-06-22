Суд приговорил Коханивского по делу о погроме российских банков к двум годам тюрьмы с отсрочкой наказания на один год

Шевченковский районный суд Киева объявил приговор по делу лидера Добровольческого движения ОУН Николая Коханивского - его приговорили к двум годам заключения с отсрочкой исполнения наказания на год как "условный срок".

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Николаю Кохановскому назначили два года заключения, с отсрочкой исполнения на год как "условный срок", - пишет издание.

Гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на заседание.

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"Коханивского судили по делу о погроме российских банков в 2016 году. 20 февраля 2016-го в Киеве представители Добровольческого батальона ОУН забросали камнями здание "Сбербанка России". Также активисты закидали камнями и ворвались в отделение "Альфа-банка", - отмечает издание.

Напоминаем, что 21 октября 2017 года в Киеве на Академгородке задержали командира "Добровольческого движения ОУН" Коханивского за стрельбу из травматического пистолета. Глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков рассказал подробности инцидента и опубликовал на своей странице в Facebook видео задержания.



23 октября должно было состояться заседание по избранию меры пресечения Коханивскому. Однако, суд перенесли на 24 октября, а сторонники Коханивского заблокировали судебное помещение. Позже спецназ попытался вывезти Коханивского, а его сторонники устроили погром в суде.



24 октября правоохранители деблокировали Святошинский райсуд. В результате 30 человек были задержаны. Тем временем, Святошинский райсуд Киева продолжил избирать меру пресечения Коханивскому.



Судебная администрация заявила, что убытки от погрома, учиненного сторонниками Коханивского, составляют около полумилииона гривен.



Народные депутаты Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько, Андрей Лозовой и Игорь Луценко заявили о готовности взять Коханивского на поруки.