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Конституция (2005) Крым (26005) россия (93025)

В РФ решили "поправить" Конституцию, чтобы исключить возврат Крыма Украине: Не сможет даже президент

В РФ решили

Поправка в российскую Конституцию, связанная с "защитой суверенитета", нужна для того, чтобы сделать невозможным возврат аннексированного Крыма Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию РФ и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Это записано для того, чтобы никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине", - заявил он.

"Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине", - добавил российский депутат.

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Топ комментарии
+33
та ну - прижмут кацапур, поправят всё взад!
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22.06.2020 12:54
+29
можно подумать что эта писанина влияет на что-то. За то что взял в руки эти комиксы и процитировал что-то оттудова, ватник садится на бутылку. "экстремизм" же.
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22.06.2020 12:56
+26
вот это поворот! какцапы решили соблюдать то, что написано на бумажке
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22.06.2020 12:57
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та ну - прижмут кацапур, поправят всё взад!
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22.06.2020 12:54 Ответить
Навіщо жати на цих кацапів. Потрібно зробити так, щоб не було нікого на кого потрібно жати, тобто кацапія повинна зникнути. Чому увесь світ заграє з цими **********? На скільки менше було б проблем у світі.
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22.06.2020 13:56 Ответить
Прижмет их, и они тут же вспомнят что международное право выше их конституции.
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22.06.2020 13:56 Ответить
можно подумать что эта писанина влияет на что-то. За то что взял в руки эти комиксы и процитировал что-то оттудова, ватник садится на бутылку. "экстремизм" же.
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22.06.2020 12:56 Ответить
Покрепче ******* петелечку хочет затянуть, на шее беззубых кацапур ..
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22.06.2020 12:56 Ответить
вот это поворот! какцапы решили соблюдать то, что написано на бумажке
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22.06.2020 12:57 Ответить
ніколи такого не було - і ось знову за старе!
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22.06.2020 13:04 Ответить
а обратно конституцию поправить президент тоже не сможет?
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22.06.2020 12:57 Ответить
Адік Шикельгрубер теж бетонував свої подвиги. Судети убералєс, ахтунг-трахтунг!!! ))
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22.06.2020 12:58 Ответить
Посмотрите как после выборов рф вышвырнут со всех гуманитарных инстанций ..рашка катится в тоталитарную страну а это госдеп не оюбит значит будут душить дальше санкциями
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22.06.2020 12:59 Ответить
козлорылые меняют конституцию свою как проститутки, когда прижмет как следует, проститутки быстро поменяют всё
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22.06.2020 12:59 Ответить
скоро и канституции гавнораши не будет....
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22.06.2020 13:01 Ответить
ну раз повернути Крим без розвалу РФ ніяк неможливо, то бути по тому!
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22.06.2020 13:03 Ответить
100% - они добровольно загоняют себя в самоубийственный лабиринт, из которого никогда не смогут выбраться
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22.06.2020 14:31 Ответить
Нефтегазовые доходы бюджета России рухнули на 70%
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22.06.2020 13:03 Ответить
Який термін закладено у Конституцію Московії перебування на посаді президента. Чи у цьому випадку Конституція безсильна))
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22.06.2020 13:04 Ответить
Так і лупити кацапів кійком по голові конституція не дозволяє, і що не луплять?
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22.06.2020 13:07 Ответить
Сила цементирования Крыма РФ - прямо пропорциональна ненависти украинцев к РФ. И никакое зеленое "давайте жить дружно" этот закон не изменит.
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22.06.2020 13:04 Ответить
Про "тисячолітній рейх" чули? Вже давно верещать про "духовноскрєпну Росію"... Значить, уже "засмерділася"... (Коли в воєнному поході помер імператор Цінь-ші-хуан-ді, його довго везли до місця поховання... Бальзамувать китайці ще не вміли... Так за колісницею, яка везла тіло імператора, везли віз тухлої риби - "аромати" з колісниці "відбивать"...).
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22.06.2020 13:04 Ответить
Гітлеру з Австрією це щось не дуже допомогло.
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22.06.2020 13:05 Ответить
https://ghall.com.ua/2020/06/22/rossijskaya-ekonomika-zalegla-na-dno/ Российская экономика залегла на «дно» - GuildHall
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22.06.2020 13:06 Ответить
Фсб-шник Клишас это конечно мировой юридический авторитет)))Кстати, украинское слово "клышавый" тоже отражает его сущность вполне неплохо))
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22.06.2020 13:08 Ответить
Рашистская конституция - это всё тру-ля-ля.
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22.06.2020 13:10 Ответить
Береш гвоздь двухсотку . Прибиваешь ворованный кошелек к своей руке и заявляешь , что он твой . ДЕБИЛЫ
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22.06.2020 13:12 Ответить
ох и хфамилие на раше.....
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22.06.2020 13:19 Ответить
эти уроды кацапы побегут на перегонки что бы проголосовать за поправки плешивого даже если это чмо будет их вносить в заповедь НЕ УКРАДИ
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22.06.2020 13:23 Ответить
Ватная писулька "конституция" во много раз стоит дешевле любого ватного международного Договора.
А ватные договора идут по цене туалетной бумаги.
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22.06.2020 13:25 Ответить
гитлер вон то же рассказывал - шо третий рейх вечным будет - аннексировал и одно и другое - по концовке - Германию поделили ))
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22.06.2020 13:26 Ответить
шо тут сказать.... сядите усе вместе.....
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22.06.2020 13:43 Ответить
Даже если в конституцию России внести, что не возможен развал России, все равно не возможно остановить развал России. Вопрос только времени. Так же не возможно предотвратить возврат оккупированного Крыма Украине. Крым был, есть и будет Украиной.
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22.06.2020 13:50 Ответить
аналогично, подать проручение соответствующим мировым организациям провести имущественный и банковский финансовый мониторинг , чтобы всю кацапская недвижимость в том числе записанную на подставных лиц, стоимостью миллион долларов и более считать приобретённой за ворованные у своей нации средства и подлежащей национализации по месту нахождения , недвижимость считать незаконно приобретённой или конфискованной и не возвращать в собственность до момента возврата захваченных и оккупированных роSSией территорий , с выплатой контрибуций этим странам. тчк.
в чём тут проблема для ООН ? а там посмотрим...кто кого,
ну и ... молчит продажный мир !
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22.06.2020 14:00 Ответить
Как сказал гигант космической мысли недоимперии Дмитрий Восточный: "Санкции - навсегда". После утилизации Бензозаправки, территории будут делить, как праздничный пирог.
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22.06.2020 14:05 Ответить
А що ділити тут? Білгород, Курськ, Воронеж, (не кажучи вже про Кукбань), то є споконвічні українскі землі, 10-15років в Україні, і ніхто не відрізнить тамтешніх жителів від харківчан, а 25-30років і в Полтаві вони будуть своїми, українцями.
П.С.Теща-мачуха, із Курської обл., сєпарка, але так, як вона, українською, ніхто не вміє розмовляти у всьому ЛуганДоні.
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22.06.2020 17:44 Ответить
Когда ********* развалится,то что писло опг ***** Владимировича не будет иметь ни какого значения !
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22.06.2020 14:20 Ответить
Когда умрет последний русский,
Увы, когда-то все умрут,
Закроется тюрьма народов,
Россию людям продадут.
И, видя мерзость запустенья,
Сын спросит своего отца:
Что тут за люди раньше жили
И чем прогневали Творца?
Отец, который видел русских
Еще живых, вздохнет в ответ:
Бог дал им более, чем прочим,
Но главный не открыл секрет.
Какой секрет, его ты знаешь?
Его все знали, кроме них.
Точнее, быстро забывали
До бед своих очередных.
Так в чем секрет? Ну ладно, слушай,
И сам его не забывай.
Секрет простой - говна не кушай,
И людям тоже не давай.
Сын удивился, шо, так просто?
Конечно, в том то и беда.
Бедняги истину простую
Не понимали никогда.(с)
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22.06.2020 14:32 Ответить
конституцією рф можна підтеритсь
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22.06.2020 15:47 Ответить
нема Крима...э кримський півострів в кордонах України...
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22.06.2020 16:33 Ответить
Нужно в Конституцию Украины внести дополнение: в оккупированный Крым -ни грамма воды!
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22.06.2020 16:50 Ответить
 
 