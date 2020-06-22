В РФ решили "поправить" Конституцию, чтобы исключить возврат Крыма Украине: Не сможет даже президент
Поправка в российскую Конституцию, связанная с "защитой суверенитета", нужна для того, чтобы сделать невозможным возврат аннексированного Крыма Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию РФ и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Это записано для того, чтобы никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине", - заявил он.
"Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине", - добавил российский депутат.
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А ватные договора идут по цене туалетной бумаги.
в чём тут проблема для ООН ? а там посмотрим...кто кого,
ну и ... молчит продажный мир !
П.С.Теща-мачуха, із Курської обл., сєпарка, але так, як вона, українською, ніхто не вміє розмовляти у всьому ЛуганДоні.
Увы, когда-то все умрут,
Закроется тюрьма народов,
Россию людям продадут.
И, видя мерзость запустенья,
Сын спросит своего отца:
Что тут за люди раньше жили
И чем прогневали Творца?
Отец, который видел русских
Еще живых, вздохнет в ответ:
Бог дал им более, чем прочим,
Но главный не открыл секрет.
Какой секрет, его ты знаешь?
Его все знали, кроме них.
Точнее, быстро забывали
До бед своих очередных.
Так в чем секрет? Ну ладно, слушай,
И сам его не забывай.
Секрет простой - говна не кушай,
И людям тоже не давай.
Сын удивился, шо, так просто?
Конечно, в том то и беда.
Бедняги истину простую
Не понимали никогда.(с)