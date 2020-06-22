Негативное влияние пандемии COVID-19 возможно будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось, - НБУ

Постепенное свертывание карантина способствовало оживлению экономической активности, однако существенным является риск того, что негативное влияние пандемии COVID-19 будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 10 июня, по итогам которого НБУ снизил учетную ставку с 8% до 6%, сообщает пресс-служба НБУ.

В ходе заседания члены КМП отметили, что постепенное свертывание карантина способствовало оживлению экономической активности. В то же время существенным является риск того, что негативное влияние пандемии COVID-19 будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось.

"Всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления. Инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности вследствие ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий. Соответственно экономика требует как фискальных, так и монетарных стимулов.

Сохранение низкой инфляции позволяет проводить стимулирующую экономическую политику. В мае потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 1.7% (с 2.1% в апреле). Инфляционное давление остается слабым ввиду слабого потребительского спроса, относительно низких цен на энергоносители и благоприятную ситуацию на валютном рынке.

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В среднесрочной перспективе инфляция будет расти, но умеренными темпами. Это будет обусловлено постепенным восстановлением экономической активности, подорожанием энергоносителей, исчерпанием эффектов высокой базы сравнения и более крепким прошлогодним обменным курсом. Впрочем, возвращение инфляции до целевого диапазона 5% ± 1 п.п. будет длиннее, чем прогнозировалось", - сказано в сообщении.

Смягчение монетарной политики поддержит восстановление экономики без риска нанесения вреда макрофинансовой стабильности. Члены КМП были единодушны относительно необходимости снижения учетной ставки в июне на 200 б.п. до 6%. В то же время относительно дальнейшей динамики учетной ставки ожидания членов КМП разделились.

По мнению подавляющего большинства присутствующих, сохраняется существенная неопределенность, связанная с длительностью и интенсивностью карантина, а также скоростью восстановления потребительского спроса и экономической активности как в Украине, так и в мире, что будет влиять и на инфляционную динамику.

"В общем подавляющее большинство членов КМП согласились, что потенциал интенсивного смягчения монетарной политики практически исчерпан", - сказано в сообщении.