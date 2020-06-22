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Негативное влияние пандемии COVID-19 возможно будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось, - НБУ

Негативное влияние пандемии COVID-19 возможно будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось, - НБУ

Постепенное свертывание карантина способствовало оживлению экономической активности, однако существенным является риск того, что негативное влияние пандемии COVID-19 будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 10 июня, по итогам которого НБУ снизил учетную ставку с 8% до 6%, сообщает пресс-служба НБУ.

В ходе заседания члены КМП отметили, что постепенное свертывание карантина способствовало оживлению экономической активности. В то же время существенным является риск того, что негативное влияние пандемии COVID-19 будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось.

"Всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления. Инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности вследствие ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий. Соответственно экономика требует как фискальных, так и монетарных стимулов.

Сохранение низкой инфляции позволяет проводить стимулирующую экономическую политику. В мае потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 1.7% (с 2.1% в апреле). Инфляционное давление остается слабым ввиду слабого потребительского спроса, относительно низких цен на энергоносители и благоприятную ситуацию на валютном рынке.

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В среднесрочной перспективе инфляция будет расти, но умеренными темпами. Это будет обусловлено постепенным восстановлением экономической активности, подорожанием энергоносителей, исчерпанием эффектов высокой базы сравнения и более крепким прошлогодним обменным курсом. Впрочем, возвращение инфляции до целевого диапазона 5% ± 1 п.п. будет длиннее, чем прогнозировалось", - сказано в сообщении.

Смягчение монетарной политики поддержит восстановление экономики без риска нанесения вреда макрофинансовой стабильности. Члены КМП были единодушны относительно необходимости снижения учетной ставки в июне на 200 б.п. до 6%. В то же время относительно дальнейшей динамики учетной ставки ожидания членов КМП разделились. 

По мнению подавляющего большинства присутствующих, сохраняется существенная неопределенность, связанная с длительностью и интенсивностью карантина, а также скоростью восстановления потребительского спроса и экономической активности как в Украине, так и в мире, что будет влиять и на инфляционную динамику.

"В общем подавляющее большинство членов КМП согласились, что потенциал интенсивного смягчения монетарной политики практически исчерпан", - сказано в сообщении.
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Топ комментарии
+7
По ідеї вся зелена шобла повинна сісти в тюрму, бо зі своїм карантином позбавила людей конституційних прав. Формально - все це майбутні зеки.))
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22.06.2020 13:06
+5
Так и зелень еще "подарков" людям добавляет, дебилы.

Негативное влияние пандемии COVID-19 возможно будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось, - НБУ - Цензор.НЕТ 8440
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22.06.2020 13:01
+5
только это не влияние "пандемии", а влияние борцунов с вирусочком. у которых ума хватило только на копирование методов красных фашистов.
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22.06.2020 13:02
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Так и зелень еще "подарков" людям добавляет, дебилы.

Негативное влияние пандемии COVID-19 возможно будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось, - НБУ - Цензор.НЕТ 8440
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22.06.2020 13:01 Ответить
Негативное влияние пандемии COVID-19 возможно будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось, - НБУ - Цензор.НЕТ 8768
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22.06.2020 13:02 Ответить
только это не влияние "пандемии", а влияние борцунов с вирусочком. у которых ума хватило только на копирование методов красных фашистов.
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22.06.2020 13:02 Ответить
Негативное влияние необоснованной истерии Зеленского относительно COVID-19 и его карантина возможно будет более глубоким и продолжительным на экономику, чем прогнозировалось - так будет правильней название новости
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22.06.2020 13:04 Ответить
Ви просто не уявляєте як зараз важко Володимиру Олександровичу в самоізоляції - він стільки хорошого хоче зробити, а не може вийти з кабінету. На його місці я б з горя забухав...або почав би нюхати кокаїн.
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22.06.2020 13:08 Ответить
Ну, усилиями тандема "Квартал плюс Ковид" страна уверенно вступила в члены 3-го мира.
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22.06.2020 13:05 Ответить
По ідеї вся зелена шобла повинна сісти в тюрму, бо зі своїм карантином позбавила людей конституційних прав. Формально - все це майбутні зеки.))
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22.06.2020 13:06 Ответить
Чем глубже просядет экономика от карантина невменяемого и душевнобольного Зеленского, от его фобии по обычному гриппу (именуемого короновирусом)... тем быстрее этот неадекват будет отстранён от власти или устранён...
Нормальный же человек не будет пилить сук на котором сидит, а Зеленский пилит...
Такое ощущение, что он хочет, желает и всё для этого делает, что бы его сместили. Он уже не хочет быть президентом.
Пускай уже добивает экономику до ручки своим карантином.
Скоро огромным комом вырастут неплатежи и непоступления в бюджет из за его запрета на большиство видов экономической деятельности для самозанятого населения.
Как следствие - задержки а потом и не выплаты пенсий, пособий, зарплат бюджетникам.
Увеличение беработицы, раскручивание инфляции, итд...
А далее только Майдан или что то подобное.
В общем, он уже устал на посту президента и хочет на покой... поэтому и решил добивать экономику.
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22.06.2020 13:14 Ответить
Мені до одного місця психічний стан, здоров"я і почуття Володимира Олександровича - головне щоб після того як він розішбачшить економіку до кінця, зебіли зробили правильний висновок і перестали голосувати за зеків, кловунів і інших мертвечуків. Але думаю це марні сподівання.
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22.06.2020 13:20 Ответить
а как же 40%...
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22.06.2020 13:35 Ответить
Это не пандемия ,а рукожопые зедебилы.
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22.06.2020 14:21 Ответить
Экономику убивает НБУ своей курсовой и монетарной политикой, назначеный вороватым петей, а мировая шобла, не даёт его сменить
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22.06.2020 17:32 Ответить
 
 