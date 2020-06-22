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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский о переговорах с РФ: Нет времени выбирать, доверять Путину или нет

Зеленский о переговорах с РФ: Нет времени выбирать, доверять Путину или нет

Президент Украины Владимир Зеленский считает обмен пленными хоть небольшая победа, но такие маленькие победы делают возможной большую победу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью The Globe and Mail.

"У меня нет времени выбирать, доверять или не доверять Владимиру Путину", - отметил Зеленский.

"Может быть,(обмен пленными. - Ред.) не такая уж большая победа, но такие маленькие победы делают возможной большую победу", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, большая победа - это возвращение оккупированных Россией территорий.

"Для нас большая победа - это возвращение всех наших украденных территорий. Это то, во что я твердо верю, и на это у меня есть время", - объяснил президент.

Также читайте: Зеленский подписал закон о добровольной сдаче ВНО-2020, - образовательный омбудсмен Горбачев

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Топ комментарии
+98
а это точно победа... когда каждый убийца, диверсант и прочая мразь уверена, что она останется безнаказанной....
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22.06.2020 13:09
+88
Боже, какой дыбил !!!

ЗЕля, если нет времени, может Украину по-скорому сдашь?

самолет в Хайфу "ту-ту". "а-лю-лю" !
можешь не успеть !
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22.06.2020 13:17
+87
Зеленский о переговорах с РФ: Нет времени выбирать, доверять Путину или нет - Цензор.НЕТ 7608
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22.06.2020 13:08
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Страница 2 из 2
зеленський повідомив, що у нього не вистачає часу думати..

або він не може думати..
або шукає відмазку, як здати країну пуйлу і отримати за це бабло..
овощ отримав 3лярди.. тепер йому на все пофіг.. чи то ростов, чи не ростов,
а 3 лярди - є 3 лярди
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22.06.2020 15:33 Ответить
Что оно несет?!Скорей бы уже погнать это придурка хриплявого на ростов
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22.06.2020 15:38 Ответить
Почетай сегодняшнее интервью путена про "руцкие земли", зеленый депил...там ответы на все вопросы
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22.06.2020 15:52 Ответить
зеленый наркоман доведет нас до катастрофы(((((
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23.06.2020 09:08 Ответить
Нет времени подумать? Ну, с этим проблемы у всей зелени!
А если серьезно - что ОНО хоть сказать хотело? Что согласится по быстрому на любую муйню плешивого бункерного урода?
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22.06.2020 15:57 Ответить
"...Для нас большая победа - это возвращение всех наших украденных территорий..."

Не "акрадених", а О-К-У-П-О-В-А-Н-И-Х, дятел
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22.06.2020 15:59 Ответить
А, що там на рахунок очей Путіна? Ботокс чи не ботокс?
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22.06.2020 16:10 Ответить
ага, если не уйдут в отставку, то года четыре осталось....
а потом?
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22.06.2020 16:13 Ответить
Ґніда
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22.06.2020 16:18 Ответить
И что же, всё же, млять,
он хотел сказать???

""I have not the time to choose to trust or not to trust Vladimir Putin," Mr. Zelensky said. "Maybe [the prisoner swap] is not that big a victory, but such small victories make a big victory possible - and for us the big victory is the return of all our stolen lands. That's what I believe in strongly, and that's what I have time for."
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22.06.2020 16:18 Ответить
Зеленський про переговори з РФ: Немає часу вибирати, довіряти Путіну чи ні - Цензор.НЕТ 3695
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22.06.2020 16:22 Ответить
Зелі навіть короновіРус допомогає?
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22.06.2020 17:28 Ответить
А, что ?? Зеленский оказывается ещё иногда и думает??
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22.06.2020 16:28 Ответить
Ему некогда. Еле-еле успевает с телесуфлера читать.
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22.06.2020 16:59 Ответить
УКРАДЕННЫХ территорий. Кароч...срусские не напали,и убивали наших людей,а проста проста проста украли! Вот!
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22.06.2020 17:16 Ответить
ЗЮ идиот, развели как при игре в карты с кидалой в поезде.
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22.06.2020 17:24 Ответить
"И ложатся дела на нас бременем -
Нету времени, нету времени.
Пообщаться с друзьями-евреями -
Нету времени, нету времени.
Отрезвил бы кто, вдарил по темени -
Нету времени, нету времени,
Нету времени.
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22.06.2020 17:32 Ответить
Чого-чого, а "абчаться з жидами-іврєями" - часу завжди вдосталь....ефірного часу.
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22.06.2020 18:35 Ответить
"У меня нет времени выбирать, доверять или не доверять Владимиру Путину", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/n3203493

Зеленський про переговори з РФ: Немає часу вибирати, довіряти Путіну чи ні - Цензор.НЕТ 7547
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22.06.2020 17:39 Ответить
В нього немає часу думати стратегічно, думати над переговорами з Путіним
Натомість у нього є час писати заяви на усіх, хто його образив
Зеленський - ідіот
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22.06.2020 17:53 Ответить
хрипливий квартальний переможець, ляжки свої не обдристай тільки, бо прийдеться їх твоїй курві підмивати!
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22.06.2020 18:00 Ответить
Странные представления о победе. Просто Вова в штаны какается. И если сходит мимо штанов, как нормальные люди - то это уже победа.
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22.06.2020 18:06 Ответить
А времени нет, потому что прижало, какой уж тут горшок.
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22.06.2020 18:07 Ответить
Ну іди вже на сцену 95 кварталу і сміши свій дебільний табун баранів. Ти віддав росії вбивць терористів ,а забрав таких же баранів. В тебе ж немає часу на стратегічні плани,--бо ти пустий совковий теелепень.
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22.06.2020 18:08 Ответить
Воно спешить, бо боїться "разоблачения".
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22.06.2020 18:11 Ответить
Каждое выступление ЗЕгенерата это свидетельство его непроходимой глупости. Врачи небось маму Риму предупреждали что родится гиперактивный дебил. Но это в прошлом. Теперь активна только рука в жопе у клоуна и группа "менделей" которые пишут дурацкие тексти которые тот озвучивает. Представляю как они ржут когда он исполняет...
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22.06.2020 18:41 Ответить
Питерки грёбаные,чего накинулись?Так даже Хитлеру не отсасывали.К Победобесию Хутлера 170-т стран подписали в ООН "о глобальном прекращении огня".Совпадение?Не думаю!
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23.06.2020 04:31 Ответить
А комик-то реально хорош! Смог ввернуть в серьезное предложение отсылку к известному мему "Нет времени объяснять"

Зеленський про переговори з РФ: Немає часу вибирати, довіряти Путіну чи ні - Цензор.НЕТ 8079

Зеленський про переговори з РФ: Немає часу вибирати, довіряти Путіну чи ні - Цензор.НЕТ 2193

Зеленський про переговори з РФ: Немає часу вибирати, довіряти Путіну чи ні - Цензор.НЕТ 9809

Зеленський про переговори з РФ: Немає часу вибирати, довіряти Путіну чи ні - Цензор.НЕТ 4340

И коронка!

Зеленський про переговори з РФ: Немає часу вибирати, довіряти Путіну чи ні - Цензор.НЕТ 5615
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22.06.2020 18:41 Ответить
Быстрота нужна в двух случаях - при ловле блох...
и при поносе. - Боится обосраться....
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22.06.2020 18:41 Ответить
А на что тебе, чмошник безвольный, времени хватает? На увольнение черта Авакова точно не хватает? Завтра он трахнет мамку Зеленского на майдане, и все равно будет оставаться эффективным менеджером. Зеленский, ты ничтожество. Был им, есть и будешь.
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22.06.2020 18:43 Ответить
Було б чим думати, час знайшовся б, а так....біда-бідося.
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22.06.2020 18:45 Ответить
Полный бред
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22.06.2020 18:53 Ответить
В России https://fraza.com/news/291135-v-rossii-eks-deputat-iz-partii-putina-rasstreljal-semju-kotoraja-plavala-na-lodke экс-депутат из партии Путина расстрелял семью , которая плавала на лодке
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22.06.2020 19:11 Ответить
Хотелось обратиться к избирателям преЗедента - вас устраивает презедент не занимающийся стратегией развития Украины, вас устраивает, что у него нет времени Думать доверять ввз или нет. Вас устраивает, что его друг и подельник по Лондонскому суду о мошенничестве в особо крупных размерах коломойский нагло обворовывает вас же. Вы бы сейчас почти год спустя голосовали бы за действующего презедента?
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22.06.2020 20:00 Ответить
ЗеБіли невиліковні, звертатися до їх розуму, до тупих хАхлів-малороссів, що вибрали шмарклю в ***********, даремно. в них його ніколи не було...



Зеленський про переговори з РФ: Немає часу вибирати, довіряти Путіну чи ні - Цензор.НЕТ 1265
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22.06.2020 20:58 Ответить
К кому лахта хочет обратиться?К темь избирателям,которые в 14-м 56%-и избрали мародёра -не занимающийся стратегией развития Украины,а своими 104-ю компаниями?Их не устраивало, что его друзья и подельники коломойский,медведчук,ахметов,новинский нагло обворовывают их же.Они бы и сейчас почти год спустя голосовали бы за любого,но не за Порошенка или перечисленных выше олигархов.
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23.06.2020 04:56 Ответить
Судя по комментам сутками сидящих тут ботов, им не нравится, что Зеленский способствовал освобождению пленных, им не нравится, что он хочет вернуть территории, им не нравится, что он назвал эти территории "украденными".
Им не нравится, что не поехал к путлеру на парад, им вообще все не нравится.
Вы, боты, кто?
Вы - не украинцы.
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22.06.2020 20:00 Ответить
им нравится только Порошенко...и ФСЁ...он их кормилец
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22.06.2020 22:09 Ответить
Я так понимаю, ты последний список освобожденных из плена даже не читал.
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22.06.2020 22:42 Ответить
Да как в том старом анекдоте про банан прапорщика и обезьяну. Решили провести эксперемент, кто умнее. Повесили на столбе ветку банананов и запустили в паралельные комнаты прапора и обезьяну, а рядом положили палку. Ну обезьяна и прапорщик давай трусить шест чтобы бананы упали на землю. Трусили минут десять пятнадцать, а бананы не падают. Ну обезьяна задолбалась трусить , села и давай думать, как достать бананы. А прапорщик трусит, весь в поту, крамный. Обезьяна увидела палку, взяла и сбила палкой бананы , сидит и жрет. А прапорщик трусит. Ну ему уже все говорят-" Товарищ прапорщик, ну сядьте подумайте, посмотрите вокруг!" А он им в ответ-" Да **** тут думать! Трусить надо!".
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22.06.2020 20:18 Ответить
У меня нет времени выбирать, доверять или не доверять Владимиру Путину

Поэтому я доверяю...
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22.06.2020 20:21 Ответить
Савсэм дурак?
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22.06.2020 20:33 Ответить
Этот дегенерат так и не решил доверять ***** или нет. Вот же дрянь человеческая.
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22.06.2020 20:58 Ответить
так воно до цих пiр не знає хто ж напав на Україну та вiд чиєї агресії Україна захищається вже сьомий рiк...
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22.06.2020 21:02 Ответить
Перемовини з ****** можуть бути лише з позиції сили. Тому потрібно не теревенити а створювати таку позицію.
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22.06.2020 21:56 Ответить
Отож! У нас і своїх дурників вистачає. Але коли критикуєш свого то ти критик, а цього починаєш чмирити за діло то все кодло "хором" волає що ти антисеміт або ксенофоб.
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23.06.2020 00:07 Ответить
Згідний.Як однобоке не буває всебічним,так і олігарх ЗМІ України не бувають патріотичними-їм довіряти-себе не поважати.Не дивно,що фашисти зараз звуться антифа, комуняки-антикомуністи-сутність оператора газової камери від самоназви не міняється.
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23.06.2020 00:37 Ответить
Нести таку ахінею на посту президента великої європейської країни!... Господи, коли ти вже напоумиш деяких українців не вибирати всіляких неукраїнців у владу!!!
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22.06.2020 22:16 Ответить
А час здавати інтереси України в нього є?!
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22.06.2020 22:17 Ответить
«..наш царственный у..бан Володенька не мав часу вирішити, чи варто довіряти Путіну.
И это оно заявляет канадскому изданию... Президент страны, которая седьмой год хоронит своих детей. Президент страны, которая первая дала реальный отпор этим oxy..вшим запоребрикам. Президент страны, которой до сих пор грозит полномасштабная война. Слушай сюда, утырок. У меня был в Донецке друг, потерявший в войне с РФ бизнес, квартиру, семью. Он возил воду и еду в ДАП. Там тогда умирали украинцы, которые точно знали о доверии к России всё. А потом мой друг исчез в одной из поездок... У него даже нет могилы. Но ты ж в это время **** по роялю колотил где-то, не помнишь, наверное. А потом я волонтёрила в Черновцах, куда сбежали семьи татар из Крыма. Сбежали в летних шлёпанцах и с кучей детей... Сбежали потому, что еще живы их бабушки и дедушки, знающие о доверии к России всё. Но ты в это время на корпоративчиках про "национальный бренд" шутил, не знал, наверное. А потом я приехала в Днепр, и в госпитале, где лечился мой муж, смотрела на обожженных искалеченных людей. Людей без глаз, без ног, поломанных, изувеченных, но с пронзительным пониманием того, стоит ли доверять Путину. Только ты ж в это время киношки в России пилил, не до того тебе было, да? А теперь моя страна, пропитанная кровью лучших, превращается в посмешище и позор. Потому что герои умирают, и ссыкливые твари, откосившие от мобилизации, становятся заметнее...».

(Таня Адамс)
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22.06.2020 22:29 Ответить
шо за истерика? ЧТо президент не так сказал?
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23.06.2020 02:42 Ответить
Если ты не поняла то объяснять тебе нет смысла.
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23.06.2020 05:55 Ответить
Все больше и больше это чудо напоминает пародию на Керенского.
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22.06.2020 22:39 Ответить
от ДУРНЕ
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22.06.2020 23:12 Ответить
Оооччень занятой парнишка...ему не до пустяков... сам-то он, вообще , понимает что говорит ? Вот, к примеру, когда он выдаёт дурку, что так занят тактикой, что ему не до стратегии - он понимает, как он выглядит в этот момент в глазах компетентных людей ? Похоже - нет.
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22.06.2020 23:22 Ответить
Зеленский о переговорах с РФ: Нет времени выбирать, доверять Путину или нет.... Путин тихо напевает: Нет времени выбирать и доверять,нужно воду в Крым давать, Зеленский услышал и подпевает: давать так давать,нет времени выбирать
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22.06.2020 23:23 Ответить
а для Українців перемога це викинути все кацапське лайно з української землі.. Напевно, українці та бубочка різних перемог прагнуть.
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22.06.2020 23:26 Ответить
зблблд
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22.06.2020 23:30 Ответить
Какое же оно дурбецало !
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22.06.2020 23:30 Ответить
При турборежимі нема часу думати, бо понос швидший ніж думка.
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22.06.2020 23:38 Ответить
Зеленский ты - гнида гнилая.
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22.06.2020 23:56 Ответить
Как , как можно было избрать , в главу Государства , такого Идиота Жалко думающих людей ставшими заложниками Нарида
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23.06.2020 08:37 Ответить
https://censor.net/user/102826 Вам надо срочно , негайно проверить IQ ? потом посоветуетесь с умными людьми и вам объяснят
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23.06.2020 08:42 Ответить
так про що с*ка тупорила зібрався з ним перемовлятися, якщо хз чи можеш ти йому довіряти!!!
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23.06.2020 09:06 Ответить
>Нет времени выбирать
классический метод манипуляции, когда нет времени подумать, и делаешь то что надо манипулятору
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23.06.2020 09:10 Ответить
"Зеленский о переговорах с РФ: Нет времени выбирать, доверять Путину или нет" - всем нормальным известная аксиома - Путину доверять нельзя. Доверчивость Зеленскому ещё икнётся.
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23.06.2020 09:56 Ответить
Зеленский после встречи с Кадыровым,увидел в глазах кремлёвского Фюрера мир.
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23.06.2020 10:15 Ответить
Нету времени, Зеля!
Объявляй мизер в тёмную!
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23.06.2020 10:47 Ответить
у Зе-срані нема навіть часу думати, та шмарклі це і не потрібно, достатньо лише старанно виконувати вказівки своїх кремлівських та гебешних кураторів і грати роль нібито українського президента.
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23.06.2020 11:28 Ответить
чмооманское, ты не устало ,не пора ли на покой? )))))
уже нет сил смотреть на это недоразумение, волею случая попавшее в не то кресло))))
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23.06.2020 11:47 Ответить
Правильно!
Нет времени выбирать!
Нужно четко понимать что доверять нельзя.
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23.06.2020 13:18 Ответить
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