Зеленский о переговорах с РФ: Нет времени выбирать, доверять Путину или нет

Президент Украины Владимир Зеленский считает обмен пленными хоть небольшая победа, но такие маленькие победы делают возможной большую победу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью The Globe and Mail.

"У меня нет времени выбирать, доверять или не доверять Владимиру Путину", - отметил Зеленский.

"Может быть,(обмен пленными. - Ред.) не такая уж большая победа, но такие маленькие победы делают возможной большую победу", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, большая победа - это возвращение оккупированных Россией территорий.

"Для нас большая победа - это возвращение всех наших украденных территорий. Это то, во что я твердо верю, и на это у меня есть время", - объяснил президент.

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