У принимавшего людей фельдшера лабцентра Нежина выявили COVID-19: "Мы обслуживаем два района, круг контактных лиц очень велик"

В Черниговской области лабораторный центр Нежина был отправлен на карантин. Такому решению пришли после того, как у одного из работников подтвердился COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mynizhyn.com.

Как сообщается, на самоизоляцию отправили Нежинский горрайонный отдел ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины" из-за того, что у одного из фельдшеров, который принимал граждан обнаружили коронавирусную инфекцию. Сейчас тестирование на COVID-19 проходят все работники центра.

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"Область пошла нам на встречу, сегодня ждем результатов анализов, - рассказывают в лабораторном центре. - Мы обслуживаем два района, поэтому круг возможных контактных лиц очень велик".