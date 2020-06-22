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У принимавшего людей фельдшера лабцентра Нежина выявили COVID-19: "Мы обслуживаем два района, круг контактных лиц очень велик"

У принимавшего людей фельдшера лабцентра Нежина выявили COVID-19:

В Черниговской области лабораторный центр Нежина был отправлен на карантин. Такому решению пришли после того, как у одного из работников подтвердился COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mynizhyn.com.

Как сообщается, на самоизоляцию отправили Нежинский горрайонный отдел ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины" из-за того, что у одного из фельдшеров, который принимал граждан обнаружили коронавирусную инфекцию. Сейчас тестирование на COVID-19 проходят все работники центра.

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"Область пошла нам на встречу, сегодня ждем результатов анализов, - рассказывают в лабораторном центре. - Мы обслуживаем два района, поэтому круг возможных контактных лиц очень велик".

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tZE inform

@tZEinform
Растерянный минздрав никак не решится показать переход через показатель 1000 заболевших в день. Успокойтесь - вы его давно перешли. Через 2-3 дня прыгнет в Одессе - все равно перейдете. В Одессе набрали почти 700 результатов тестов и молчат :
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22.06.2020 13:18 Ответить
 
 