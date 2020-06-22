С начала суток наемники РФ 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - Минобороны
С начала текущих суток российско-оккупационные войска значительно активизировались, к полудню осуществив уже 10 обстрелов оборонительных позиций ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Как сообщается, абсолютное большинство нарушений противником режима прекращения огня имело место на луганском направлении в ночное время и под утро.
"Трижды, из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг открывал огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил возле Хутора Вильный.
Позиции наших войск неподалеку от Орехово оккупанты обстреляли дважды, использовав артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
Разрывы мин 120-мм калибра фиксировали защитники Новозвановки и Новотошковского.
Вблизи Катериновки противник выпустил 8 мин из миномета 120-мм калибра, вел огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов.
Кроме того, на вражеский обстрел из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия были вынуждены отвечать военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи недалеко от Попасной", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, на донецком направлении около 8 часов утра оккупанты выпустили противотанковую управляемую ракету в районе Широкино.
"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.
Подразделения Объединенных сил максимально жестко задействовали против оккупантов не запрещенные дежурные огневые средства и в настоящее время надежно держат ситуацию под контролем", - сообщили в пресс-центре ОС.
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22.06.2020, 12:02 • 433 • https://uainfo.org/blognews/1592815070-volonter-trem-brigadam-nahodyashchihsya-na-fronte-nachali-umenshat.html#mc-container 0
Из трех бригад, находящихся на фронте, подтверждают, что начали уменьшать выдачу 120 мм минометных мин.
Самым активным бригадам, замеченным в ведении активных действий по принуждению к противника к соблюдению режима тишины, срезают заявки в несколько раз. Видимо, так Хомчак борется с "ответкой" российским наемникам.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1592814106-kogda-slyshite-pro-dogovarivatsya-vspominayte-o-tysyachah.html Когда слышите про "договариваться", вспоминайте о тысячах противопехотных мин, поставленных наемниками, - волонтер
Судя по всему, его руководству начало казаться, что мало убитых и раненых на фронте. Решили сделать так, чтобы российские наемники могли обстреливать наши позиции совершенно безнаказанно.
Для понимания тех, кто не совсем в курсе - сейчас, благодаря БПЛА и опыту артиллеристов, расход боеприпасов для поражения цели уменьшился в разы, если не в десятки раз.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1592809772-rosiyska-federatsiya-**********-perekidati-viyskovu-tehniku.html Російська Федерація продовжує перекидати військову техніку на окуповані райони Донбасу, - "Права справа"
Корректура практически всегда проводится в режиме онлайн. Поэтому вопрос 100% не в экономии. Да и минометные мины - самый дешевый боеприпас.
А слышали, чтобы по этому поводу поднимали шум волонтеры, журналисты и активисты? И не услышите. Они ж свою миссию выполнили и сейчас сидят под ковриками тихо, как мышки. Главное ж не Порошенко и не Муженко.
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https://www.facebook.com/skitalec/posts/3397629213602349 Роман ДОНИК, волонтер
Раненому-скорейшего выздоровления
Что характерно: "абсолютное большинство нарушений противником режима прекращения огня имело место на луганском направлении в ночное время и под утро.Источник: https://censor.net/n3203496"..........
А то тут читаешь обращение "Луганских шахтеров" и душа кровью обливается, так их "жалко"..........