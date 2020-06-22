С начала суток наемники РФ 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска значительно активизировались, к полудню осуществив уже 10 обстрелов оборонительных позиций ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщается, абсолютное большинство нарушений противником режима прекращения огня имело место на луганском направлении в ночное время и под утро.

"Трижды, из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг открывал огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил возле Хутора Вильный.

Позиции наших войск неподалеку от Орехово оккупанты обстреляли дважды, использовав артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Разрывы мин 120-мм калибра фиксировали защитники Новозвановки и Новотошковского.

Вблизи Катериновки противник выпустил 8 мин из миномета 120-мм калибра, вел огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов.

Кроме того, на вражеский обстрел из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия были вынуждены отвечать военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи недалеко от Попасной", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, на донецком направлении около 8 часов утра оккупанты выпустили противотанковую управляемую ракету в районе Широкино.

"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.

Подразделения Объединенных сил максимально жестко задействовали против оккупантов не запрещенные дежурные огневые средства и в настоящее время надежно держат ситуацию под контролем", - сообщили в пресс-центре ОС.