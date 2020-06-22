Путин: В СССР каждая республика получила багаж российских исторических территорий, а потом вышла из его состава. Пусть не тащат с собой подарки русского народа. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил, что каждая республика бывшего СССР, получила в свой багаж "традиционно российские исторические территории", а потом вышла из состава СССР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин предлагает бывшим республикам Советского Союза не "тащить с собой подарки русского народа".

"Есть другие вещи, связанные с нашим суверенитетом. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционно российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза, но хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа", - сказал глава страны-агрессора.

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