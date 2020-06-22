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Путин: В СССР каждая республика получила багаж российских исторических территорий, а потом вышла из его состава. Пусть не тащат с собой подарки русского народа. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил, что каждая республика бывшего СССР, получила в свой багаж "традиционно российские исторические территории", а потом вышла из состава СССР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин предлагает бывшим республикам Советского Союза не "тащить с собой подарки русского народа".

"Есть другие вещи, связанные с нашим суверенитетом. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционно российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза, но хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа", - сказал глава страны-агрессора.

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Топ комментарии
+177
В СССР каждая республика получила багаж российских исторических территорий, а потом вышла из его состава. Пусть не тащат с собой подарки русского народа, - Путин - Цензор.НЕТ 2181
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22.06.2020 13:29
+115
В СССР каждая республика получила багаж российских исторических территорий, а потом вышла из его состава. Пусть не тащат с собой подарки русского народа, - Путин - Цензор.НЕТ 5272
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22.06.2020 13:30
+81
Україна 1918 рік.

В СССР каждая республика получила багаж российских исторических территорий, а потом вышла из его состава. Пусть не тащат с собой подарки русского народа, - Путин - Цензор.НЕТ 5581

Скажіть голомозому, хай поверне вкрадене
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22.06.2020 13:37
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Ху-ло открыло пасть на всех соседей с предъявой. А это и есть или начало войны или развала рашки. Не пора бы всем бывшим объединиться и всыпать Ху-лу и его ху-волятам, да так что бы вспомнили не только кто есть кто, а и лишились того что награблено ленинскими педиками.
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23.06.2020 09:35 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWGDx87VZeH0gf-AcExtbJl4p6Q6Kp5OcJJeSHy1BcUxAj7BwB_8qDAQ7SFg5pt0RTfY834wgkS07L6t16P04zZf42VE2ZPiRAwaU8L1C_se6_31vw4coUOCO9RE3NnZ241DxdVpsuMRgNSIpWVFiEr08RRlihv74dNNZQhmaOc5di1J7CoZcKFgyMAnrxEaGI&__tn__=-UC%2CP-y-R Borislav Bereza

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4587458884613515?__cft__[0]=AZWGDx87VZeH0gf-AcExtbJl4p6Q6Kp5OcJJeSHy1BcUxAj7BwB_8qDAQ7SFg5pt0RTfY834wgkS07L6t16P04zZf42VE2ZPiRAwaU8L1C_se6_31vw4coUOCO9RE3NnZ241DxdVpsuMRgNSIpWVFiEr08RRlihv74dNNZQhmaOc5di1J7CoZcKFgyMAnrxEaGI&__tn__=%2CO%2CP-y-R 17 год ·

Посмотрел. Взял паузу в несколько минут на осмысливание услышанного. Посмотрел ещё раз. Согласился со всеми, кто написал, что будет война. Будет. К моему огромному сожалению. Он сошел с ума. И он хочет свою империю. Бензоколонка с ядерной кнопкой хочет прирасти землями. И оно испытало безнаказанность после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. Ведь его лично это никак не задело. Санкции задели тех баранов, которые в исступлении кричали "Крым - наш!". Жить они стали хуже. Дохнуть стали чаще. Бормотуха, которую пили, в цене поднялась. А Путина это лично не задело. Ему комфортно. И его свите комфортно. А россияне? Их мнение и ощущения царя не интересует. Это просто расходный материал, который он никогда не ценил. Он хочет построить новую империю. Новый Совок. То, что его манит и то по чем он тоскует. Но он сможет построить лишь колоса на глинянных ногах, который рухнет и придавит всех строителей и самого Путина. А еще заденет осколками всех, кто вокруг. Но сколько же крови прольётся до этого и сколько невинных людей отдадут жизни во имя бредовых фантазий кремлёвского тирана?...

1 июля не будет важно, как проголосуют россияне за поправки. За них все уже решили, а послушная Путину свита напишет нужные цифры. Сроки обнулятся, Путин получит абсолютную законную власть, а мир столкнется с еще большей проблемой. Как бы я хотел ошибиться в этих прогнозах. Но эта речь Путина говорит, что надо готовиться к большой войне, которую не мы начнём, а нам заканчивать...
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23.06.2020 09:39 Ответить
Але в нього немає часу і якась страшна сила буде підганяти це лисе чмо до прірви в пекло - тут головне, щоб воно нормальних людей за собою не потягнуло!
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23.06.2020 13:06 Ответить
Путін: В СРСР кожна республіка отримала багаж російських історичних територій, а потім вийшла з його складу. Хай не тягнуть зі собою подарунки російського народу - Цензор.НЕТ 5985
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27.06.2020 16:37 Ответить
ЗАГРОЗУ від яких вже коментували у Міноборони України. Так, у 2019 р. представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України з приводу цих навчань публічно стверджував : "Саме в наступному році планується навчання "Кавказ-2020", де плани щодо застосування нових формувань проти нашої держави України вже будуть практично відпрацьовані на полігонах, у навчальних центрах Південного військового округу, у тому числі й на території Криму.
-- https://defence-ua.com/news/rocija_buduje_novij_vijskovij_poligon_pid_kordonom_ukrajini-835.html
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23.06.2020 13:34 Ответить
Путін: В СРСР кожна республіка отримала багаж російських історичних територій, а потім вийшла з його складу. Хай не тягнуть зі собою подарунки російського народу - Цензор.НЕТ 4622
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23.06.2020 10:54 Ответить
как в знаменитой песне :
Сползает по крыше старик Козлодоев, пронырливый как коростель
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23.06.2020 11:20 Ответить
не могу понять и нафига вам комментировать бред сумасшедшего )(уйла))))
больной чувак решил поиграть в словесный понос. пускай трындит пока не сдох, ему не долго уже осталось. давайте помолимся что бы эта мразь побыстрей подохла. аминь)))))
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23.06.2020 11:38 Ответить
Комментируем потому ,что он -обезьяна с гранатой ,в переводе - сумасшедший
с ядерной кнопкой.
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23.06.2020 22:21 Ответить
Ху*ло озвучивает внешнюю политику империи зла, но "власть" Украины, по ходу его не слышит.
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23.06.2020 12:23 Ответить
паскуда кацапська.
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23.06.2020 13:02 Ответить
Собрался СССР восстанавливать.
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23.06.2020 13:27 Ответить
Тут можно сделать вывод...что фашик ***** Пу и все военное фашистское руководтсво РФ...готовится к войне и наступлению, полномасштабное вторжение в Украину и попытается заграбастать еще территории...направление Херсон, Харьков, Сумы, полностью луганск и донецк.
В этом году на РФ пройдут учения осенью Кавказ -2020.

Роcія готується і будує новий військовий полігон Вороніже під кордоном України. Для організації та проведення занять з бойової та спеціальної підготовки особового складу Вісленської мотострілецької дивізії.
У вересні Росія має провести навчання "Кавказ-2020", які загрожують Україні.
На цьому тлі створення нового військового полігону збройних сил Росії поблизу кордонів України є відображенням небезпечної тенденції щодо подальшої мілітаризації РФ, яка готується, у тому числі, і до проведення наступальних дій на Західному напрямку.



ЗАГРОЗУ від яких вже коментували у Міноборони України. Так, у 2019 р. представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України з приводу цих навчань публічно стверджував : "Саме в наступному році планується навчання "Кавказ-2020", де плани щодо застосування нових формувань проти нашої держави України вже будуть практично відпрацьовані на полігонах, у навчальних центрах Південного військового округу, у тому числі й на території Криму. https://defence-ua.com/news/rocija_buduje_novij_vijskovij_poligon_pid_kordonom_ukrajini-835.html
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23.06.2020 13:32 Ответить
***** уже на столько забрехался, что сам поверил в эту антиисторическую мантру про "подарки".
Интересно, как там с Эстонией - у нее уже после "вхождения" отрезали кусок в пользу РСФСР - назад ***** вернет "подарок эстонского народа"?
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23.06.2020 13:55 Ответить
***** хочет стать императором.
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23.06.2020 14:00 Ответить
фашистская террористическая РФ всю жизнь заниматься выяснением отношений со своими странами-соседями и захватывает их территории.
Рашка это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами и военным путем захватило чужие территории. Никто там по собственной воле туда не заходил в ссср, .... это собрано сборная чужих территорий народов, которая рано или поздно.
Путін: В СРСР кожна республіка отримала багаж російських історичних територій, а потім вийшла з його складу. Хай не тягнуть зі собою подарунки російського народу - Цензор.НЕТ 5924
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23.06.2020 15:11 Ответить
iсторiчєскiє тєрріторii самоi московськоi Орди - вiд машкви до костроми та від Іваново до суздаля. i все. все iнше, кацапи, вам потрiбно буде вернути.
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23.06.2020 17:15 Ответить
Прям Александр Македонский. Щас все соберет.
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24.06.2020 17:08 Ответить
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