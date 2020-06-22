Дети с оккупированного Донбасса смогут не сдавать ВНО для поступления в вузы, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Изменения будут предусматривать, что дети с этих территорий смогут вступать в вузы Украины без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не в ограниченные отдельным списком, как это происходит сейчас.
Кроме того, все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут учиться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.
Сейчас такая норма действует только для выпускников с оккупированных Крыма и Севастополя.
"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - сказал Зеленский.
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Зачем Расия принимает в свои ВУЗы украинцев и молдаван? Для того, чтобы вытянуть из провинции самых талантливых и перспективных в надежде что они останутся работать на Расию.
А нахрена Украине недоучившиеся ОРДЛОвские льготники?
Сдал соседа попучленцам в Донецке - оплатил учебу чада в Киеве.
ну нельзя такое брякнуть при здравом уме и твердой памяти)))))
пора видать чуваку на покой, устал однако ))))
1. Чем эти дети лучше наших ?
2. Какие доки об образовании они будут подавать?
3. Юноши призывного возраста должны подать приписное или военный билет , кем бл#ть выданный ?
И паспорт украинский есть нового образца ?
Так ряди продажних виродків ЗЕбілів - капітулянтів незначно виростуть за рахунок таких сепаратистів -абітурієнтів але ще на біліше їх стане менше, з незгодних з такою злочинною зрадою переважної більшості про-українських громадян.