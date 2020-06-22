Дети с оккупированного Донбасса смогут не сдавать ВНО для поступления в вузы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Изменения будут предусматривать, что дети с этих территорий смогут вступать в вузы Украины без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не в ограниченные отдельным списком, как это происходит сейчас.

Кроме того, все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут учиться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

Сейчас такая норма действует только для выпускников с оккупированных Крыма и Севастополя.

"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - сказал Зеленский.

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