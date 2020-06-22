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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Дети с оккупированного Донбасса смогут не сдавать ВНО для поступления в вузы, - Зеленский

Дети с оккупированного Донбасса смогут не сдавать ВНО для поступления в вузы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Изменения будут предусматривать, что дети с этих территорий смогут вступать в вузы Украины без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не в ограниченные отдельным списком, как это происходит сейчас.

Кроме того, все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут учиться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

Сейчас такая норма действует только для выпускников с оккупированных Крыма и Севастополя.

"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах с РФ: Нет времени выбирать, доверять Путину или нет

Автор: 

вступительная кампания (288) Зеленский Владимир (20362) Крым (26384) образование (2267) Донбасс (26956) ВНО (417)


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Топ комментарии
+87
А почему у детей предателей и террористов должно быть преимущество перед детьми украинских воинов и остальных граждан?
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22.06.2020 13:51
+42
А як щодо дітей учасників АТО, га?
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22.06.2020 13:52
+40
Это капец! С каких радостей такие привилегии детям предателей и террористов???
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22.06.2020 13:51
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А з потерпілих Дніпра і Галичини, батьки яких загинули від рук батьків, діти, яких будуть поступати? Що вони будуть платити за тих дітей? Правильно робить президент? Сівохо радник тієї сторони все добренько підготував.
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22.06.2020 17:22 Ответить
Не туда, не туда клонит глупый Зеля!
Зачем Расия принимает в свои ВУЗы украинцев и молдаван? Для того, чтобы вытянуть из провинции самых талантливых и перспективных в надежде что они останутся работать на Расию.
А нахрена Украине недоучившиеся ОРДЛОвские льготники?
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22.06.2020 17:24 Ответить
Прикольно. Т.е. юные донбабвята смогут спокойно поступать за взятки.
Сдал соседа попучленцам в Донецке - оплатил учебу чада в Киеве.
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22.06.2020 17:45 Ответить
Сепары и маргиналы могут поступать на бюджетные места ВУЗов в Украину без сдачи экзаменов, правильным путём идёте Зедебилы
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22.06.2020 17:54 Ответить
зеленский наверное это сказал с большого бодуна!! Иначе я его не понимаю!! Где маленькие сепары с ОРДЛО и где УКРАИНА?? И почему для них образование бесплатно, (хотя они в ОРДЛО получают по две зарплаты и две пенсии), а для наших бедненьких маленьких украинцев Всё платное: и образование и медицина и без степендий! ПОЧЕМУ!! И я в очередной раз убеждаюсь, что зеленский не президент УКРАИНЫ, а президент ОРДЛО или крыма.
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22.06.2020 18:33 Ответить
мне это кажется или членограй реально курит что то забористое?)))) кто специалист, разъясните ситуацию?))))

ну нельзя такое брякнуть при здравом уме и твердой памяти)))))
пора видать чуваку на покой, устал однако ))))
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23.06.2020 11:08 Ответить
У меня ряд вопросов ,
1. Чем эти дети лучше наших ?
2. Какие доки об образовании они будут подавать?
3. Юноши призывного возраста должны подать приписное или военный билет , кем бл#ть выданный ?
И паспорт украинский есть нового образца ?
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23.06.2020 20:23 Ответить
А як тоді бути з бандитами -терористами з окупованої кремлем "лугандоніі" які вбивали українців і тепер на правах абітурієнтів вступатимуть до вузів без зовнішнього незалежного оцінювання. Так такі криваві вбивці терористи зможуть не здавати ЗНО і безкоштовно вчитися до їх амністії або після неї.
Так ряди продажних виродків ЗЕбілів - капітулянтів незначно виростуть за рахунок таких сепаратистів -абітурієнтів але ще на біліше їх стане менше, з незгодних з такою злочинною зрадою переважної більшості про-українських громадян.
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24.06.2020 16:23 Ответить
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