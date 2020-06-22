Главный санврач Ляшко о возможной карьере политика: "Политические амбиции есть всегда у каждого"

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, имеет ли политические амбиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал в эфире "Сниданка с 1+1"

"Ходили слухи, что вы можете быть представителем "Слуги народа" на выборах мэра Киева. Это правда?", – спросил ведущий.

"Это слухи", – ответил Ляшко.

"То есть вам не предлагали и вы не собирались?", – спросил ведущий.

"Как будут предлагать, я думаю это станет известно, я скрывать этого не буду", – сказал Ляшко.

"Политических амбиций у вас нет?", – спросил ведущий.

"Политические амбиции есть всегда у каждого", – сказал главный санврач.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маску нужно надевать в помещениях и там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, - Ляшко. ВИДЕО

"То есть вы думаете о карьере политика?", – уточнил ведущий.

"О карьере политика – да", - сказал Ляшко.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что до второго тура выборов главы украинской столицы попадут действующий мэр Киева Виталий Кличко и представитель партии "Слуга народа".



