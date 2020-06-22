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Главный санврач Ляшко о возможной карьере политика: "Политические амбиции есть всегда у каждого"

Главный санврач Ляшко о возможной карьере политика:

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, имеет ли политические амбиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал в эфире "Сниданка с 1+1"

"Ходили слухи, что вы можете быть представителем "Слуги народа" на выборах мэра Киева. Это правда?", – спросил ведущий.

"Это слухи", – ответил Ляшко.

"То есть вам не предлагали и вы не собирались?", – спросил ведущий.

"Как будут предлагать, я думаю это станет известно, я скрывать этого не буду", – сказал Ляшко.

"Политических амбиций у вас нет?", – спросил ведущий.

"Политические амбиции есть всегда у каждого", – сказал главный санврач. 

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"То есть вы думаете о карьере политика?", – уточнил ведущий.

"О карьере политика – да", - сказал Ляшко.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что до второго тура выборов главы украинской столицы попадут действующий мэр Киева Виталий Кличко и представитель партии "Слуга народа".
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Топ комментарии
+5
Есть своя соцсеть для политиков с амбициями:
Главный санврач Ляшко о возможной карьере политика: "Политические амбиции есть всегда у каждого" - Цензор.НЕТ 6674
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22.06.2020 14:02
+1
ТАКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ШУТОВ ОТ ЗЕ ШАПИТО ВО ВЛАСТИ ,СТРАНА НЕ ВІДЕРЖИТ
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22.06.2020 13:59
+1
На хєра нам стільки політиків?
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22.06.2020 14:04
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ТАКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ШУТОВ ОТ ЗЕ ШАПИТО ВО ВЛАСТИ ,СТРАНА НЕ ВІДЕРЖИТ
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22.06.2020 13:59 Ответить
Есть своя соцсеть для политиков с амбициями:
Главный санврач Ляшко о возможной карьере политика: "Политические амбиции есть всегда у каждого" - Цензор.НЕТ 6674
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22.06.2020 14:02 Ответить
На хєра нам стільки політиків?
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22.06.2020 14:04 Ответить
Показали по ТВ - уже готовый политик. Вот так мы и живем
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22.06.2020 14:10 Ответить
Какой же коронабес не любит шустрой политической езды !
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22.06.2020 14:10 Ответить
Главное с вилами не вздумай пиариться, землю не кушай, а то неизвестно как тот, второй, Ляшко себя поведет. Он вроде бы как в нардепы собрался.
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22.06.2020 14:11 Ответить
Тобто, якщо мене разів так з 30-ть покажуть по ТВ, то я вже можу на міністра претендувати. Ну а якщо разів 50-ть, то і в президенти. ЦІКАВА У НИХ АРИФМЕТИКА!!!???
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22.06.2020 14:28 Ответить
Двоих Ляшков ренат леонидыч не потянет.
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22.06.2020 14:48 Ответить
Особенно ярко политические амбиции проявляются у имбецилов, случайным образом дорвавшихся до власти!
Почему имбицилов - потому,как некоторые не могут совладать со школьной арифметикой (6% из 100к населения) и т.д. и т.п.
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22.06.2020 15:15 Ответить
пока есть коронавирусная монета- амбиция имеется в ляшка,как только кончится она,амбиции ляшка,хана.
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22.06.2020 16:09 Ответить
Особенно с баблом на поднятым на распиле...
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22.06.2020 16:17 Ответить
А ум?
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22.06.2020 16:26 Ответить
 
 