Главный санврач Ляшко о возможной карьере политика: "Политические амбиции есть всегда у каждого"
Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, имеет ли политические амбиции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал в эфире "Сниданка с 1+1"
"Ходили слухи, что вы можете быть представителем "Слуги народа" на выборах мэра Киева. Это правда?", – спросил ведущий.
"Это слухи", – ответил Ляшко.
"То есть вам не предлагали и вы не собирались?", – спросил ведущий.
"Как будут предлагать, я думаю это станет известно, я скрывать этого не буду", – сказал Ляшко.
"Политических амбиций у вас нет?", – спросил ведущий.
"Политические амбиции есть всегда у каждого", – сказал главный санврач.
"То есть вы думаете о карьере политика?", – уточнил ведущий.
"О карьере политика – да", - сказал Ляшко.
Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что до второго тура выборов главы украинской столицы попадут действующий мэр Киева Виталий Кличко и представитель партии "Слуга народа".
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Почему имбицилов - потому,как некоторые не могут совладать со школьной арифметикой (6% из 100к населения) и т.д. и т.п.