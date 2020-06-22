Зеленский о походе в кафе в Хмельницком: Добровольно оплачу заведению сумму, соразмерную сумме штрафа

Безотносительно к решению, которое примет суд, президент Владимир Зеленский заплатит сумму, равнозначную сумму штрафа за нарушение карантина.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, соразмерную сумме штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины", - отметил Зеленский.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.

Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".

В итоге олиция сообщила, что штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову, Ляшко и др.

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