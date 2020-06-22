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Зеленский (19064) Хмельницький (466) штраф (1268)

Зеленский о походе в кафе в Хмельницком: Добровольно оплачу заведению сумму, соразмерную сумме штрафа

Зеленский о походе в кафе в Хмельницком: Добровольно оплачу заведению сумму, соразмерную сумме штрафа

Безотносительно к решению, которое примет суд, президент Владимир Зеленский заплатит сумму, равнозначную сумму штрафа за нарушение карантина.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, соразмерную сумме штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины", - отметил Зеленский.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.

Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".

В итоге олиция сообщила, что штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову, Ляшко и др.

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Топ комментарии
+19
мерзкая двуличная обезьяна
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22.06.2020 14:00
+16
бгг) В одном Центренерго его хозяева натырили уже 5 миллиардов. А ты, тупеньке, радуйся типа штрафу 17 гривень.
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22.06.2020 14:04
+15
"если я нарушу закон то уйду с поста президента" - нарушил, УХОДИ!!
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22.06.2020 14:01
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Забавно, что вы упомянули 1+1, теперь же ваше единодумцы как минимум упоминают его незлым тихим словом))))Ну да ладно, это так, лирическое отступление от темы.
По теме: не надо несколько, надо, что ВСЕ рейтинговые каналы об этом говорили. Второе, продажа 112го и какой там второй (я просто не помню)-не должна допускаться категорически. Поскольку в вносит диссонанс в общий информационный фон. Третье (если второе невозможно)-месседж к владельцам каналов: ребята, у нас демократическая страна, никто ни у кого ничего не отжимает, но если вы на намереваетесь и дальше показывать кремлевские концерты и прочее, то у вас могут возникнуть сложности с лицензией. Это так, к слову, ни упаси боже, никаких угроз. Да, и у Интера тоже
Касательно заставления отдельного ватника: пож-та, дорогой гражданин, смотри что хочешь, информполитика тут едина. Тебе расскажут, что у нас война хоть по 1+1, хоть по Громадскому. Не хочешь политики-смотри Никельодеон, имеешь полнейшее право
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23.06.2020 10:34 Ответить
"1+1" один из самых рейтинговых и да, там было много информации о войне с россией, Беня ведь играл роль патриота. "Мочить" Порошенко под маской патриота было еще эффективнее.

То есть, просто закрыть канал, вину которого юридически доказать непросто, очень сложно.

Интеру и 112 при прошлой власти постоянно ставили на вид и выносили предупреждения за трансляции непотребного. Нынешняя власть и Набсовет над ТВ, состоящий из людей Бени, "не замечает" ни нарушения языковых квот, ни присутствия в эфирах раша-продукта с символикой, запрещенной законом.
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23.06.2020 10:45 Ответить
Понимаете, если бы Порошенко-президент "мочил" бы Коломойского-олигарха, то это было бы для Украины только хорошо. Беда только в том, что Порошенко-олигарх мочил Коломойского-олигарха. С этой точки зрения хрен редьки не слаще.
Не закрыть, а лишить лицензии. И было за что, не было политической воли.
Про Интер и 112й: "миролюбивый Китай выносил агрессивной Америке 153е последнее китайское предупреждение", вот как это выглядело.
Нынешняя же власть (по поводу которой я не покрывают восторженной испариной)-просто прямое продолжение случившегося. Так сказать причина и следствие. Может возмущать, но не удивляет, поскольку предсказуемо.
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23.06.2020 10:56 Ответить
Что свидетельствует о том, что ненасытного Беню оттаскивал от корыта-бюджета олигарх, а не президент?
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23.06.2020 10:59 Ответить
Простейшее. Порошенко начал "прессовать" Коломойского (явно или формально, неважно)?Да. Коломойский уехал из страны?Да. Что мешало открыть на него кучу уголовных дел вплоть до Интерпола?Дескать подать его сюда, мы его будем судить (благо место проживания было прекрасно известно). Ну и?Никто ничего не сделал.
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23.06.2020 11:04 Ответить
Ложь.
Против Бени были поданы иски в суды Лондона, которые Беня не подкупит и не запугает.
И эти суди уже признали факты крупномасштабного мошенничества Бени и его подельника Боголюбова.
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23.06.2020 11:08 Ответить
Я сейчас говорю не о признании его виновным/невиновным. Это то как раз нормально в том, что человек судится, даже такой как Коломойский. Тот суд выиграл, этот проиграл, на невыгодное решение суда подал апелляцию и прочее. Процесс растянутый во времени.
Я о доставке его в Украину. Ему дали возможность преспокойно сидеть в Израиле и удалённо делать свои маленькие гешефты. Его ведь никто никуда не экстрадировать по какому-либо запросу, верно?
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23.06.2020 11:14 Ответить
О чем это?!
Израиль в единичных случаях выдает преступников США, не говоря уже об Украине.
И все-таки он смылся из любимой Швейцарии, в которой постоянно жил в Израиль, а потом и в Украину, после победы своего подопечного.
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23.06.2020 11:18 Ответить
О том самом. Была бы необходимость-выдали бы. Это не "Дон, с которого выдачи нема", а цивилизованная страна, соблюдающая законы. Тем паче, что тут можно говорить о национальной безопасности (ПриватБанк занимает весьма значительный сегмент в банковской среде, и его обрушение могло накрыть всю банковскую систему). Но никаких запросов не было. Значит-междусобойчик.
А возвращение его меня тем более не удивляет, особенно учитывая как к нему перед этим в Израиль для неких согласований летал то ли Кононенко, то ли кто-то из юристов. Всё же понятно, давай мирится, мы хорошие.
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23.06.2020 11:28 Ответить
Нет, его бегство из Швейцарии было попыткой уйти из-под юрисдикции Лондонского суда, куда подавала иски власть Украины.
Об этом было достаточно информации и на ЦН.
А в Украине он прячется от правосудия США, которому Израиль мог и выдать его.
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23.06.2020 11:33 Ответить
Если человека захотят "достать"-его достанут, невзирая на полк охраны, бронированный мерседес и так далее. Он всерьёз думает отсидеться в Украине, прячась от штатовского правосудия?)))Украина его должна будет выдать воленс-ноленс, со штатами отношения портить никому неохота (тем более что неизвестно ещё кто у них победит, а значит дружить надо с обоими сторонами). Но именно Украина и не требовала его экстрадикций и прочего. Впрочем, и сейчас не сильно к нему имеет претензии.
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23.06.2020 11:42 Ответить
"Рябошапка исключает экстрадиции Коломойского - сколько бы ни было паспортов."

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/31/7230560/

Но я очень надеюсь, что мафиози Беню достанут и он ответит за свои преступления.
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23.06.2020 11:46 Ответить
Рябошапка это экс. Тут и действующие то чиновники зачастую несут бред, а уж эксы и подавно. Не Рябошапка будет эти вопросы решать уже.
Да и насчёт Бени это смешно, Беня это один из местазов-олигархов, устранение его влияния мало что даст. Ну уберут его, так усиляться другие.
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23.06.2020 11:59 Ответить
Рябошапка заявлял это на посту генпрокурора, как официальное зе-лицо.
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23.06.2020 12:05 Ответить
Ну а сейчас генеральная линия вполне могла поменяться с новым генпрокуроров. Не отдал Рябошапка-отдаст Венедиктова. Хотя, не она тоже из тех, кто будет это решать.
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23.06.2020 12:25 Ответить
Ширка т.е.
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22.06.2020 15:58 Ответить
По поведению и умственному развитию я уже и сомневаюсь, кто двуличнее и тупее: Витя Ростовский или Вова Криворожский?
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22.06.2020 14:27 Ответить
балалбол вава в Кривбассе тебя били за балабольство- видать плохо били
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22.06.2020 14:27 Ответить
А что, еще не оплатил? Что мешало? Не вовремя выплатили зарплату?
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22.06.2020 14:29 Ответить
И я не заплачу... По принципу не заплачу! Ни копейки! Возвратился Лысов домой от доктора утомленный, злой.....( Чехов)
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22.06.2020 14:30 Ответить
А як це заплатити штраф на рахунок закладу? З таким самим успіхом можна було б і мамі Рімі штраф заплатити. Те, що заклад явно когось з наближених бубочки, бо в інший він просто б не пішов, нічого?
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22.06.2020 14:31 Ответить
Знову незрозуміло.На фото-мінімум 10 чоловік без масок(+знімальна група),протоколів складено нібито на шістьох.Інші,виходить,знову поза законом ?
Зеленський про похід у кафе в Хмельницькому: Добровільно оплачу закладу суму, рівнозначну сумі штрафу - Цензор.НЕТ 7452
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22.06.2020 14:39 Ответить
обещал - нарушу закон уйду а теперь я не лох я заплачу - мндя
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22.06.2020 14:43 Ответить
Відкупиться цволочь
хочеш?????
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22.06.2020 15:57 Ответить
Лучше уж добровольно покинь нас, пока не стало окончательно поздно!
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22.06.2020 15:09 Ответить
"Зеленский о походе в кафе в Хмельницком: Добровольно оплачу заведению сумму..."

Героя йому за це😜!
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22.06.2020 15:17 Ответить
Ґніда
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22.06.2020 15:59 Ответить
В кафе сходил Зеленский, а заболела жена.
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22.06.2020 15:30 Ответить
Пусто горят в аду
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22.06.2020 15:56 Ответить
Відкупиться цволочь
хочеш?????
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22.06.2020 15:55 Ответить
Знай наших! Хто ще з президентів міг би блиснути таким справді купецьким шиком? Так він і шубу зі свого барського плеча кому-небудь подарує. Головне - ніколи не визнавати своїх помилок. Бо то не по-пацанськи.
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22.06.2020 15:57 Ответить
закладу??? тобто воно вважає, що штрафи сплачуються закладам, де відбулось порушення карантину? Їб@нуте!!!
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22.06.2020 15:59 Ответить
Когда оно говорит...то складывается впечатление что оно бредит...
При чем тут заведение...если ты осел должен заплатить за свое нарушение государству??
А заведение должно заплатить за свое нарушение...
Боже...какое же оно тупое...
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22.06.2020 16:04 Ответить
Дело ведь не в штрафе. Вы же, вроде, весь этот карантин затеяли в заботе о здоровье людей. А на деле выходит, что вовсе и нет. Заплачу. Все затевалось для хохмы, типа заплачу. И многие заплатят, не сомневайтесь. Это же хохма. Очередная.
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22.06.2020 16:08 Ответить
Ну все, этого на второй срок! такой подвиг совершил!
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22.06.2020 16:51 Ответить
всё правильно , хоть микропылинку верни государству от наворованного
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22.06.2020 17:22 Ответить
Президент має спочатку заплатити штраф за себе, а не ховатись за недоторканістю і при цьому робити "гарну міну при поганій грі".
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22.06.2020 18:28 Ответить
Вместо того, чтобы "выделываться" типа "заплачу", "если виновен отвечу" - заплати и скажи, что независимо от решения суда я закон выполнил, он же сам его подписал. А то какого-то работягу за маску на подбородке в метро штрафуем на 17 тысяч, а тут все, кто был в кафе, нарушили закон и все должны заплатить, показывая, что у нас один закон для всех.
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23.06.2020 14:36 Ответить
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