Зеленский о походе в кафе в Хмельницком: Добровольно оплачу заведению сумму, соразмерную сумме штрафа
Безотносительно к решению, которое примет суд, президент Владимир Зеленский заплатит сумму, равнозначную сумму штрафа за нарушение карантина.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, соразмерную сумме штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины", - отметил Зеленский.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.
Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.
Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".
В итоге олиция сообщила, что штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову, Ляшко и др.
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По теме: не надо несколько, надо, что ВСЕ рейтинговые каналы об этом говорили. Второе, продажа 112го и какой там второй (я просто не помню)-не должна допускаться категорически. Поскольку в вносит диссонанс в общий информационный фон. Третье (если второе невозможно)-месседж к владельцам каналов: ребята, у нас демократическая страна, никто ни у кого ничего не отжимает, но если вы на намереваетесь и дальше показывать кремлевские концерты и прочее, то у вас могут возникнуть сложности с лицензией. Это так, к слову, ни упаси боже, никаких угроз. Да, и у Интера тоже
Касательно заставления отдельного ватника: пож-та, дорогой гражданин, смотри что хочешь, информполитика тут едина. Тебе расскажут, что у нас война хоть по 1+1, хоть по Громадскому. Не хочешь политики-смотри Никельодеон, имеешь полнейшее право
То есть, просто закрыть канал, вину которого юридически доказать непросто, очень сложно.
Интеру и 112 при прошлой власти постоянно ставили на вид и выносили предупреждения за трансляции непотребного. Нынешняя власть и Набсовет над ТВ, состоящий из людей Бени, "не замечает" ни нарушения языковых квот, ни присутствия в эфирах раша-продукта с символикой, запрещенной законом.
Не закрыть, а лишить лицензии. И было за что, не было политической воли.
Про Интер и 112й: "миролюбивый Китай выносил агрессивной Америке 153е последнее китайское предупреждение", вот как это выглядело.
Нынешняя же власть (по поводу которой я не покрывают восторженной испариной)-просто прямое продолжение случившегося. Так сказать причина и следствие. Может возмущать, но не удивляет, поскольку предсказуемо.
Против Бени были поданы иски в суды Лондона, которые Беня не подкупит и не запугает.
И эти суди уже признали факты крупномасштабного мошенничества Бени и его подельника Боголюбова.
Я о доставке его в Украину. Ему дали возможность преспокойно сидеть в Израиле и удалённо делать свои маленькие гешефты. Его ведь никто никуда не экстрадировать по какому-либо запросу, верно?
Израиль в единичных случаях выдает преступников США, не говоря уже об Украине.
И все-таки он смылся из любимой Швейцарии, в которой постоянно жил в Израиль, а потом и в Украину, после победы своего подопечного.
А возвращение его меня тем более не удивляет, особенно учитывая как к нему перед этим в Израиль для неких согласований летал то ли Кононенко, то ли кто-то из юристов. Всё же понятно, давай мирится, мы хорошие.
Об этом было достаточно информации и на ЦН.
А в Украине он прячется от правосудия США, которому Израиль мог и выдать его.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/31/7230560/
Но я очень надеюсь, что мафиози Беню достанут и он ответит за свои преступления.
Да и насчёт Бени это смешно, Беня это один из местазов-олигархов, устранение его влияния мало что даст. Ну уберут его, так усиляться другие.
хочеш?????
Героя йому за це😜!
хочеш?????
При чем тут заведение...если ты осел должен заплатить за свое нарушение государству??
А заведение должно заплатить за свое нарушение...
Боже...какое же оно тупое...