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Беларусь (7771) Лукашенко (3542)

Лукашенко - белорусам: "Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом"

Лукашенко - белорусам:

Президент Беларуси назвал всемирную пандемию коронавируса "коронапсихозом" и призвал соотечественников не "напрягаться" из-за этого.

Об этом он заявил, выступая с речью по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, передает Цензор.НЕТ.

"Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…", - сказал белорусский лидер.

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"Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси прошли "мероприятия солидарности" в поддержку соперников Александра Лукашенко на президентских выборах, запланированных на 9 августа 2020 года.

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Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу.
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Топ комментарии
+12
Молодец Лукашенко,не ведется(не участаует) на мировой разводняк.
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22.06.2020 14:18
+9
Хорошо вякать про "коронопсихоз" из-за спин десятка личных врачей)
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22.06.2020 14:12
+9
Белорусы знают что в Белоруси. Зачем им Бразилия. В Беларуси нет карантина и всё нормально.
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22.06.2020 14:16
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Путін скоро помре. Або він уже помер. Або його оточення "уб'є його табакеркою". Або його розчавить "рекордним падінням рейтингу". Росіяни повстануть проти узурпатора, Навальний підніме народ проти корупції, прийде до влади і... Або уявіть собі ще що-небудь в жанрі українського псевдоаналітичного марення, щоб продовжувати спати спокійно. Насправді нічого цього не буде. А буде велика кривава війна. Можливо, з сотнями таких, як вчорашній, вибухів будинків щодня. Але не від витоку газу, а від бомб і ракет.
Тому що ніяку владу Путін не узурпував. Йому її принесли на блюдечку піддані, які мріють про рейх, засинають і прокидаються з думкою про свою "особливу російську велич". Путін - вождь, фюрер, а не диктатор/узурпатор. Путін - міжнародний терорист, військовий злочинець і вбивця, а не корупціонер. Його несе і буде нести на руках його "великий народ", поки цей їхній "хрестовий похід" не зупинять. І ті ж гроші стоять для Путіна давно на десятому місці. Путін хоче "творити історію", він жадає війни, він хоче землі і крові. Чужих. Цього ж хочуть маси його "носіїв".
А іншим, у всьому світі, і в першу чергу нам, треба готувати автомати, міномети, танки і ППО. Домовитися ні про що не вдасться. Українська армія повинна бути мотивована, добре озброєна і перебувати в повній боєготовності. Резервісти і цивільні повинні розуміти, що робити, коли почнеться, а не літати разом з частиною політикуму в хмарах. Готовність до війни, а не до миру, якого не буде, поки є нинішній російський рейх, - єдина причина, чому ми повинні вижити і перемогти.
Але я розумію, що це нудно, і ніщо не зможе відволікти нас від внутрішньополітичних воєн один з одним і від "чорної агресії" в Сполучених Штатах як головної загрози українській державності у фейсбуку. Усі, хто спить, в Україні і на Заході, спіть далі. Вони всіх розбудять. Рано чи пізно, але всіх. - https://gazeta.ua/blog/53527/bude-velika-krivava-vijna-treba-gotuvati-avtomati
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22.06.2020 14:01 Ответить
Было бы круто, но эти тексты (почти теми же фразами) я уже пять лет читаю. Я б сильно не рассчитывал, что воно сдохнет. А если сдохнет, то что-то сильно поменяется.
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22.06.2020 14:09 Ответить
З такої кількістю двійників, це точно не доцільно. Пальцем є на кого показувати і ладно.
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22.06.2020 14:23 Ответить
Зелю и Луку геть
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22.06.2020 14:01 Ответить
воевать с нами уже опасно, а наклонить надо, надо же, и он наклониться мечтает!
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22.06.2020 14:02 Ответить
Серьезный воин.Это х-ло прокацапское ,только со своим народом воевать умеет.
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22.06.2020 14:05 Ответить
Старый маразматик...
Точно такое говно как и наша Моника.
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22.06.2020 14:04 Ответить
как наша Петруччи сывочола-непроходная , это ты правильно заметил! ))
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22.06.2020 14:15 Ответить
Лекарство от короны:
Лукашенко - белорусам: "Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом" - Цензор.НЕТ 1542
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22.06.2020 14:05 Ответить
это петька что-ли?
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22.06.2020 14:15 Ответить
Мамаши и пенсы самодурство Луки не оценили.
Лука - лох, потерял самый доверчивый лохторат.
Итог 3%)))
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22.06.2020 14:05 Ответить
Сябры, ня напружцеся. Не варта. Смакталі Бацькін 26 гадоў, яшчэ пососёте. А там і ў Міколкі пиписка вырасце, для вас. На змену Бацькава. Смачна есці, сябры.
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22.06.2020 14:06 Ответить
скорее у батьки "коронапсихоз" как правителя страны.. боится корону потерять
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22.06.2020 14:10 Ответить
Лукашенко, бразильцам тоже расскажи, что это всё фейк и истерия. А то они, сердешные, не в курсе.
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22.06.2020 14:10 Ответить
Белорусы знают что в Белоруси. Зачем им Бразилия. В Беларуси нет карантина и всё нормально.
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22.06.2020 14:16 Ответить
У Білорусі все нормально,бо там немає ЗЕ.
Я правильно зрозумів,ольгінський "порохоботе" Атаманюк ?
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22.06.2020 16:10 Ответить
В Бразилии идёт зачистка фавел. Успокойтесь; ковид своё дело знает.
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22.06.2020 14:31 Ответить
Я за бразильцев как раз и не волнуюсь. За белорусов тоже не особо, если честно. Вот когда перестану волноваться за украинцев - тогда совсем хорошо будет.
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22.06.2020 14:50 Ответить
Какой толк украинцам от волнений умственноотсталого мена?
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22.06.2020 14:59 Ответить
ольгінський "дурантинофіл" ВИЗНАЄ існування Ковід-2019 ?)))



бо якщо зачистку визнає інфікуванням і нелікуванням бразильської"бідноти" ,то логічно ,що визнає силу Ковід ? )))

-апропо.. давно не дивує людиноненависницька суть пиз..обратії з Лахті...
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22.06.2020 16:13 Ответить
Хорошо вякать про "коронопсихоз" из-за спин десятка личных врачей)
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22.06.2020 14:12 Ответить
Молодец Лукашенко,не ведется(не участаует) на мировой разводняк.
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22.06.2020 14:18 Ответить
Ще одне дитя індіго...
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22.06.2020 14:29 Ответить
Завистливый коммент от дитя серого...
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22.06.2020 16:05 Ответить
Лукашенко молодець, що не влаштовує коронапсихозну диктатуру. Секта свідків святого ковіду в істериці, що в білорусі все норм бється головою об стіну)
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22.06.2020 14:28 Ответить
Подтверждение правоты Лукашенко.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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22.06.2020 16:07 Ответить
Лукашенко - белорусам: "Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом" - Цензор.НЕТ 6945
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22.06.2020 14:32 Ответить
Ниче, поедет на парад победобесия, не только корону привезет но и триппер...
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22.06.2020 14:35 Ответить
апропо..якщо визнати реальну,а не липову статистику з Білорусі,що дає 4000 померлих,то в Білорусі смертність станом на сьогодні у 20 разів більша ,ніж в Україні..в розрахунку на мільйон...
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22.06.2020 16:15 Ответить
Якраз в білорусі і є реальна статистика. А от в липововсті нашої я не сумніваюся. Наші повністю продемонстрували халежність статистики від тестування і не більше. І закриття статистики держстатом свідчить про небажання показувати що загальна смертність навіть менша ніж в 2019 році. І тільки телепгі вірять що ковід щось змінив. Ковідопсихоз збільшить тільки кількість самогубств.
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22.06.2020 16:25 Ответить
ти про німецьку статистику?
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22.06.2020 16:29 Ответить
Профессор Катасонов ссылается на работы зарубежных ученых, которые постепенно, но неуклонно проявляют реальную картину с COVID-19. Статистика, очищенная от пропаганды, показывает, что не только пандемии нет, но и эпидемия идет слабенькая и никак не более страшная, чем обычный сезонный грипп. Люди умирают не столько ОТ коронавируса, сколько С коронавирусом от совсем других болезней, заключает профессор Катасонов, поэтому карантинные истерики властей приносят только вред.
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22.06.2020 16:41 Ответить
вот если бы вирус косил только тех, кто в него не верит, было бы рационально. Но к несчастью под удар попадают медики, обязанные спасать им жизни.
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22.06.2020 16:44 Ответить
Читать ты так и не научился. Ты знал лично медиков умерших именно от ковида? Видел здесь фото одного под 60 лет и весом под 150 кг и я так не понял рабол ли он с свидетилями ковида или просто умер от состояния здоровья своего.
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22.06.2020 16:51 Ответить
не, медика мертвого не видел и вируса живого тоже. Да и тебя не видел, так что нету тебя.
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22.06.2020 19:26 Ответить
"не только пандемии нет, но и эпидемия идет слабенькая"
Вы определение падемии читали?
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22.06.2020 16:57 Ответить
Епідемічний поріг для України та окремо для кожної області розраховують щороку. Для нинішнього епідемічного сезону поріг становить 518,68 на 100 000 населення.
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22.06.2020 17:10 Ответить
Вчіть матчастину.

An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.
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22.06.2020 17:18 Ответить
Профессор Катасонов вирусолог? Или хотя бы медик?
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22.06.2020 17:00 Ответить
Для правильного и системного анализа мировой статистики не нужно быть вирусологом.
https://www.business-gazeta.ru/article/468307
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22.06.2020 17:07 Ответить
А чтобы делать такие выводы "Люди умирают не столько ОТ коронавируса, сколько С коронавирусом от совсем других болезней, заключает профессор Катасонов" надо быть медиком или вирусологом.
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22.06.2020 17:10 Ответить
Нужно быть прежде всего независимым, грамотным и профессиональным аналитиком. Любые "внутрицеховые" исследования всегда конъюктурны.
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22.06.2020 17:17 Ответить
Он профессионал в области экономики и торговли. Вот там пускай и анализирует.
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22.06.2020 20:52 Ответить
О, и в Вашей ссылке эта же ахинея, как в посте у https://censor.net/user/468951
"Статистика, очищенная от пропаганды, показывает, что не только пандемии нет, но и эпидемия идет слабенькая". Вы что с https://censor.net/user/468951 с соседних компов строчите?
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22.06.2020 17:14 Ответить
Дайте, как Вы любите, доказательную научную ссылку об ахинее, а не гоняйте веником воздух. У нас, видимо, просто совпадает анализ доступной научной информации. Причем, такие совпадения есть и с другими участниками форума, которые не страх и бессильную злобу изливают, а обращаются к имеющимся независимым исследованиям по теме.
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22.06.2020 17:27 Ответить
Пандемия
Пандемия (от греч. pandemía - весь народ)
Эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (например, холера, грипп).
Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия 1969-1978http://endic.ru/enc_sovet/Pandemija-45748.html
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22.06.2020 20:48 Ответить
Достоверность беларусской статистики подтвердила даже Голубовская, которая непосредственно контактирует с ведущими медиками Беларуси.
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22.06.2020 16:36 Ответить
https://censor.net/user/140746 В Білорусі вже має половина населення вимерти такими темпами(якщо повірити, що смертність від барановірусу у 20 разів більша ,ніж в Україні)
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22.06.2020 18:10 Ответить
Психоз%.
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22.06.2020 16:07 Ответить
Сколько в действительности в беларуси народу умерло от коронавируса, мы никогда не узнаем!, Да мне и похер это!. Жаль только живых беларусов, которых придурок-колхозник Лукашенко, будет ещё пять лет кошмарить и ими манипулировать!!
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22.06.2020 16:15 Ответить
можна "вивести" статистичними методами..
наприклад орієнтуючись на сметність в "безмасочній" Швеції у 11,9 відсотка..

тобто на сьогодні в Білорусі померло більше 4000 від ковід..
Аналогічно в росії.. орієнтуючись на німецьку смертність(5 відсотків) в росії мінімально 39 тис загинуло..від ковід ,а не "супутніх пневмоній чи діабету як записують..
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22.06.2020 16:19 Ответить
Не загинуло, Дура, а померло. Коли лікарям доплачують 300% за короножоповірус, то він житиме вічно. Разом з такими телепнями, як ти.
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22.06.2020 16:24 Ответить
А скільки померло від "запобігання" барановірусу(від алкоголізму, суїцидів, домашнього насильства, голодування)?
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22.06.2020 18:12 Ответить
Скоро в Білорусі помруть УСІ!
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22.06.2020 16:24 Ответить
Зеленій ботві дали темник записувати всіх противників коронапсихозу в агенти *******.
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22.06.2020 16:22 Ответить
Що БІЛОрусія, що МАЛОросія один проект.
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22.06.2020 16:49 Ответить
Разные.
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22.06.2020 17:08 Ответить
Один. І називається Русcкій Языкъ.
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22.06.2020 17:17 Ответить
Воот! Вооот! Оно! Хоть один зравый ум, понимает что всех на*бали! Сраные китайцы, решили установить мировое финансовое господство. Во они бабла вливают на раскрутку этого "вируса"
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22.06.2020 19:19 Ответить
 
 