Лукашенко - белорусам: "Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом"

Президент Беларуси назвал всемирную пандемию коронавируса "коронапсихозом" и призвал соотечественников не "напрягаться" из-за этого.

Об этом он заявил, выступая с речью по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, передает Цензор.НЕТ.

"Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…", - сказал белорусский лидер.

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"Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси прошли "мероприятия солидарности" в поддержку соперников Александра Лукашенко на президентских выборах, запланированных на 9 августа 2020 года.

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Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу.