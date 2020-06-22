Лукашенко - белорусам: "Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом"
Президент Беларуси назвал всемирную пандемию коронавируса "коронапсихозом" и призвал соотечественников не "напрягаться" из-за этого.
Об этом он заявил, выступая с речью по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, передает Цензор.НЕТ.
"Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…", - сказал белорусский лидер.
"Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное", - резюмировал Лукашенко.
Напомним, в Минске и других городах Беларуси прошли "мероприятия солидарности" в поддержку соперников Александра Лукашенко на президентских выборах, запланированных на 9 августа 2020 года.
Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу.
Пожалуйста, подождите...
Тому що ніяку владу Путін не узурпував. Йому її принесли на блюдечку піддані, які мріють про рейх, засинають і прокидаються з думкою про свою "особливу російську велич". Путін - вождь, фюрер, а не диктатор/узурпатор. Путін - міжнародний терорист, військовий злочинець і вбивця, а не корупціонер. Його несе і буде нести на руках його "великий народ", поки цей їхній "хрестовий похід" не зупинять. І ті ж гроші стоять для Путіна давно на десятому місці. Путін хоче "творити історію", він жадає війни, він хоче землі і крові. Чужих. Цього ж хочуть маси його "носіїв".
А іншим, у всьому світі, і в першу чергу нам, треба готувати автомати, міномети, танки і ППО. Домовитися ні про що не вдасться. Українська армія повинна бути мотивована, добре озброєна і перебувати в повній боєготовності. Резервісти і цивільні повинні розуміти, що робити, коли почнеться, а не літати разом з частиною політикуму в хмарах. Готовність до війни, а не до миру, якого не буде, поки є нинішній російський рейх, - єдина причина, чому ми повинні вижити і перемогти.
Але я розумію, що це нудно, і ніщо не зможе відволікти нас від внутрішньополітичних воєн один з одним і від "чорної агресії" в Сполучених Штатах як головної загрози українській державності у фейсбуку. Усі, хто спить, в Україні і на Заході, спіть далі. Вони всіх розбудять. Рано чи пізно, але всіх. - https://gazeta.ua/blog/53527/bude-velika-krivava-vijna-treba-gotuvati-avtomati
Точно такое говно как и наша Моника.
Лука - лох, потерял самый доверчивый лохторат.
Итог 3%)))
Я правильно зрозумів,ольгінський "порохоботе" Атаманюк ?
бо якщо зачистку визнає інфікуванням і нелікуванням бразильської"бідноти" ,то логічно ,що визнає силу Ковід ? )))
-апропо.. давно не дивує людиноненависницька суть пиз..обратії з Лахті...
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
Вы определение падемии читали?
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.
https://www.business-gazeta.ru/article/468307
"Статистика, очищенная от пропаганды, показывает, что не только пандемии нет, но и эпидемия идет слабенькая". Вы что с https://censor.net/user/468951 с соседних компов строчите?
Пандемия (от греч. pandemía - весь народ)
Эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (например, холера, грипп).
Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия 1969-1978http://endic.ru/enc_sovet/Pandemija-45748.html
наприклад орієнтуючись на сметність в "безмасочній" Швеції у 11,9 відсотка..
тобто на сьогодні в Білорусі померло більше 4000 від ковід..
Аналогічно в росії.. орієнтуючись на німецьку смертність(5 відсотків) в росії мінімально 39 тис загинуло..від ковід ,а не "супутніх пневмоній чи діабету як записують..