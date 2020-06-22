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Новости Коронавирус и карантин
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Мининфраструктуры поручило усилить контроль за соблюдением карантинных мер в транспорте, - Криклий

Мининфраструктуры поручило усилить контроль за соблюдением карантинных мер в транспорте, - Криклий

Мининфраструктуры призывает пассажиров выполнять все необходимые нормы безопасности во время проезда в транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Мы будем увеличивать количество транспорта, исходя из возможностей, но призываем всех пассажиров обязательно соблюдать необходимые противоэпидемические требования, в частности, масочный режим и дезинфекцию. Проверки соблюдения этих правил в транспорте будут осуществляться постоянно", - подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По итогам проверки, все поезда, курсирующие по столичной магистрали, проходят усиленную дезинфекцию поверхностей в оборотных депо. Дополнительный контроль на турникетах позволяет провести температурный скрининг пассажиров, напомнить им об обязательном ношении маски и предлагает воспользоваться антисептиком. Каждый поезд сопровождается стрелками военизированной охраны, которые постоянно следят за соблюдением порядка и карантинных требований в каждом из вагонов. В случае отказа пассажира выполнять их на ближайшей станции вызывается полиция и составляется протокол.

Кроме пригородного железнодорожного транспорта, Министерство инфраструктуры Украины поручило усилить контроль за соблюдением санитарных норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.

"Мы призываем пассажиров выполнять все необходимые нормы безопасности во время проезда. Это соблюдение дистанции, обязательное ношение маски или респиратора. А в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставайтесь дома", - добавил Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время карантина общественный транспорт проверяли более 2,5 тыс. раз, наложено штрафов на 2 млн грн, - Аваков

Автор: 

карантин (16729) транспорт (1758) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Идиоты , сейчас нужно ехать на конечную ,потом стоять в очереди ,так как все едут на конечную ,так как на других остановках сесть нереально. Водителей трамваев штрафуют на 17 000 грн. Это **** не на кортежах и вертолетах летать. В общем, дибилы управляют , логика отсутствует
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22.06.2020 14:27
+3
І знов все по колу.
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22.06.2020 14:22
+2
та ніякого кола після кафе не буде,люди пошлють нах
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22.06.2020 14:25
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Піздно.
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22.06.2020 14:21 Ответить
Запіздалі, аднака.(азіровка)
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22.06.2020 14:23 Ответить
І знов все по колу.
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22.06.2020 14:22 Ответить
та ніякого кола після кафе не буде,люди пошлють нах
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22.06.2020 14:25 Ответить
Откуда взялась дикая сумма штрафа в 17000 ?
Это ориентировочный текущий курс доллара , помноженный на число 666.
Штрафы для нас выставляют каббалисты.
(Коммент не мой , но интересный ).
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22.06.2020 14:25 Ответить
1000 неоподатковых минимумов ,правила перевозки
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22.06.2020 14:28 Ответить
Идиоты , сейчас нужно ехать на конечную ,потом стоять в очереди ,так как все едут на конечную ,так как на других остановках сесть нереально. Водителей трамваев штрафуют на 17 000 грн. Это **** не на кортежах и вертолетах летать. В общем, дибилы управляют , логика отсутствует
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22.06.2020 14:27 Ответить
Один водила трамвая уже усилил меры. Вам мало?
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22.06.2020 14:27 Ответить
Це як: "Каждый поезд сопровождается стрелками военизированной охраны, которые постоянно следят за соблюдением порядка и карантинных требований в каждом из вагонов. В случае отказа пассажира выполнять их на ближайшей станции вызывается полиция и составляется протокол" .Источник: https://censor.net/n3203522
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22.06.2020 14:59 Ответить
73% должны ходить впротивогазе, чтобы не заразить заразить окружающих зевирусом.
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22.06.2020 15:06 Ответить
Жебраки і музиканти вчора ходили по вагонам, це що влада спеціально їх наймає щоб виконати рішення дядька Білла і корпорації NIH, яка створила і подарувала світу штучну ковидлу, і тепер жде коли у них корумповані уряди будуть закуповувати вакцини і ліки. Українська ж влада настільки тупорила, що крім заборони нічого для боротьби з вірусом не створила. По-перше чому жебраки і музиканти вільно ходять по поїздам метро заражаючи всі вагони і поїзди. Де нацгвардія Авакова і поліцаї? По друге чому не підсилили вентиляцію в вагонах, чому так і не включають додаткові ескалатори коли там скупчилась черга, графік теж могли б переглянути в бік зменшення інтервалів. Тобто потриндіти мастаки, а там де треба включити мозок і профінансувати заходи їх як вітром здуло. По третє, а де статистика загальної смертності по місяцям в Україні за 2020 рік, яка зеленими собачка жіночого роду чомусь засекречена. А чому де відповідь влади громадянам? По четверте якщо влада не схаменеться то отримає бунт такий же як отримала влада в США, Бельгії, Франції Нміччині. У всьому повинна бути розумна межа.
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22.06.2020 15:39 Ответить
 
 