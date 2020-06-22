Мининфраструктуры поручило усилить контроль за соблюдением карантинных мер в транспорте, - Криклий

Мининфраструктуры призывает пассажиров выполнять все необходимые нормы безопасности во время проезда в транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Мы будем увеличивать количество транспорта, исходя из возможностей, но призываем всех пассажиров обязательно соблюдать необходимые противоэпидемические требования, в частности, масочный режим и дезинфекцию. Проверки соблюдения этих правил в транспорте будут осуществляться постоянно", - подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По итогам проверки, все поезда, курсирующие по столичной магистрали, проходят усиленную дезинфекцию поверхностей в оборотных депо. Дополнительный контроль на турникетах позволяет провести температурный скрининг пассажиров, напомнить им об обязательном ношении маски и предлагает воспользоваться антисептиком. Каждый поезд сопровождается стрелками военизированной охраны, которые постоянно следят за соблюдением порядка и карантинных требований в каждом из вагонов. В случае отказа пассажира выполнять их на ближайшей станции вызывается полиция и составляется протокол.

Кроме пригородного железнодорожного транспорта, Министерство инфраструктуры Украины поручило усилить контроль за соблюдением санитарных норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.

"Мы призываем пассажиров выполнять все необходимые нормы безопасности во время проезда. Это соблюдение дистанции, обязательное ношение маски или респиратора. А в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставайтесь дома", - добавил Криклий.

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