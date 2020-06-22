Рекордная взятка в $6 млн: ВАКС отклонил апелляцию экс-чиновницы ГФС Мазуровой на арест с альтернативой залога в 120 млн

22 июня в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда рассматривалась апелляционная жалоба на меру пресечения одной из подозреваемых в попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По решению следственного судьи ВАКС к бывшей руководительнице одного из департаментов ГФС Украины (Елене Мазуровой. - Ред.) применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 120 024 000 гривен.

Не соглашаясь с этим решением суда, защита подозреваемой подал апелляционную жалобу с требованием или отменить избранную меру пресечения, или установить минимальный размер залога.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП и оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения, а меру пресечения - без изменений.

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Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

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По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

14 июня фигуранта дела Николая Ильяшенко отстранили от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. На следующий день Высший антикоррупционный суд принял решение о содержании его под стражей.

ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен Андрея Кичу, которого называют директором по правовым вопросам газодобывающей компании "Бурисма", владельцем и руководителем которой является экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича Николай Злочевский.

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