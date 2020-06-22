Начальника райотдела полиции в Курской области задержали "за шпионаж в пользу Украины"
В Курской области сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова по обвинению в шпионаже в пользу Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г. р.", - сообщили в ЦОС.
Отмечается, что Борзенков тайно сотрудничал с подразделением службы безопасности Украины и передавал сведения, составляющие государственную тайну.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России - Государственная измена.
Топ комментарии
+23 кузькинамать1
показать весь комментарий22.06.2020 14:49
+21 oleg1966
показать весь комментарий22.06.2020 14:48
+17 Сергей Трофимов #428890
показать весь комментарий22.06.2020 14:56
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Но в принципе может быть всё, что угодно.
або взагалі не хотів ділитись.
Я не утверждаю, что вышеупомянутый мент агент. Я лишь аргументирую почему ржание некоторых индивидуумов в комментах вполне может оказаться идиотским.
подняли настроение)))))