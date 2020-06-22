Начальника райотдела полиции в Курской области задержали "за шпионаж в пользу Украины"

В Курской области сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова по обвинению в шпионаже в пользу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г. р.", - сообщили в ЦОС.

Отмечается, что Борзенков тайно сотрудничал с подразделением службы безопасности Украины и передавал сведения, составляющие государственную тайну.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ раскрыла попытку вербовки украинца ФСБ РФ. ВИДЕО

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России - Государственная измена.