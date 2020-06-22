РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12993 посетителя онлайн
Новости
11 462 63

Начальника райотдела полиции в Курской области задержали "за шпионаж в пользу Украины"

Начальника райотдела полиции в Курской области задержали

В Курской области сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова по обвинению в шпионаже в пользу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г. р.", - сообщили в ЦОС.

Отмечается, что Борзенков тайно сотрудничал с подразделением службы безопасности Украины и передавал сведения, составляющие государственную тайну.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ раскрыла попытку вербовки украинца ФСБ РФ. ВИДЕО

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России - Государственная измена.

россия (95526) ФСБ (1936) шпионаж (1387)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
И что же этот курский провинциальный мент мог такого нашпионить???
показать весь комментарий
22.06.2020 14:49
+21
У козломордых уже вообще кукуха съехала
показать весь комментарий
22.06.2020 14:48
+17
Государстенная тайна - это передвижение "Буков" из 53-ей курской зенитной ракетной бригады летом 2014 года? Если так - то это не шпионаж в пользу Украины - это помощь международной следственной группе в расследовании гибели 298 пассажиров авиарейса МН-17.
показать весь комментарий
22.06.2020 14:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Борзенков сильно борзел, а ему припаяли шпионаж. А может лейтенант Баканов завербовал Борзенкова.
показать весь комментарий
22.06.2020 14:47 Ответить
Може Баканов зливає агентуру ?
показать весь комментарий
22.06.2020 15:03 Ответить
Победобесіє і обнуленіє в Х**лостані не за горами
Начальника райотдела полиции в Курской области задержали за шпионаж в пользу Украины - Цензор.НЕТ 6082
показать весь комментарий
22.06.2020 15:07 Ответить
Обрусявили українця БорЗЕнКОв)
показать весь комментарий
22.06.2020 15:58 Ответить
Треш для *****?
показать весь комментарий
22.06.2020 14:47 Ответить
Cейчас много разных "шпионов" найдется. И им и нам веселей
Еще и веси, и станицы не задействованы
показать весь комментарий
22.06.2020 15:42 Ответить
Поміняють - міністром МВС його Зебоба за заслуги зробить.
показать весь комментарий
22.06.2020 14:47 Ответить
У козломордых уже вообще кукуха съехала
показать весь комментарий
22.06.2020 14:48 Ответить
***** совсем уху ел в бункере
показать весь комментарий
22.06.2020 14:49 Ответить
И что же этот курский провинциальный мент мог такого нашпионить???
показать весь комментарий
22.06.2020 14:49 Ответить
Доступ к базам данных МВД
показать весь комментарий
22.06.2020 14:53 Ответить
А без него никак?? Или в Украине хакеры перевелись?
показать весь комментарий
22.06.2020 14:55 Ответить
Конечно можно и без него. Но купить базу за 3 копейки проще и быстрее.
Но в принципе может быть всё, что угодно.
показать весь комментарий
22.06.2020 15:02 Ответить
Ниже в комментариях хорошая версия. Приказ на сопровождение БУКов. Или другого оружия.
показать весь комментарий
22.06.2020 15:34 Ответить
Какие нафих Буки?? Там поорудовал диспетчер карлос. буковникогданебыло... Лавруша с письковым всё давно доказали.
показать весь комментарий
22.06.2020 15:42 Ответить
В наливайках не пресекал антихуйловские разговоры.
показать весь комментарий
22.06.2020 15:10 Ответить
Теперь остаётся одно *********- бомбить Воронеж 😁😁😁
показать весь комментарий
22.06.2020 14:50 Ответить
Ай да Курский соловей, Красава, наверное с подшипникового завода инфу сливал.
показать весь комментарий
22.06.2020 14:51 Ответить
там еще и 53 бригада ПВО...
показать весь комментарий
22.06.2020 14:59 Ответить
Спасыбо коллега!
показать весь комментарий
22.06.2020 15:07 Ответить
не за что, я просто делаю свою работу.
показать весь комментарий
22.06.2020 15:45 Ответить
бригада в селі під Курськом, а чувак тимчасовий в.о. в якомусь Золотухінському районі
показать весь комментарий
22.06.2020 17:30 Ответить
Наверное его потрох завербовал пообещав построить там завод подобный липецкому.
показать весь комментарий
22.06.2020 14:52 Ответить
Начальника райотдела полиции в Курской области задержали за шпионаж в пользу Украины - Цензор.НЕТ 1251
показать весь комментарий
22.06.2020 14:52 Ответить
Настало время окуительных историй
показать весь комментарий
22.06.2020 14:55 Ответить
бред
показать весь комментарий
22.06.2020 14:53 Ответить
Представьте себе гостайну, которой владеет начальник районного отделения полиции. Ржал до слёз
показать весь комментарий
22.06.2020 14:53 Ответить
А стратегические запасы боярки и стекломоя - это вам не гостайна РФ ????
показать весь комментарий
22.06.2020 15:03 Ответить
Сало важнее.
показать весь комментарий
22.06.2020 15:05 Ответить
Дислокация наливаек, чем не тайна Полишенеля.
показать весь комментарий
22.06.2020 15:08 Ответить
Думаю, що за бабаки голанців продав якусь інфу по Малазійському Боінгу.
показать весь комментарий
22.06.2020 15:15 Ответить
В 37-м у них чукчи английскими шпиёнами были.. А вообще, аж гордость распирает :"шпионаж в пользу Украны"! ) Дождались!
показать весь комментарий
22.06.2020 17:26 Ответить
Государстенная тайна - это передвижение "Буков" из 53-ей курской зенитной ракетной бригады летом 2014 года? Если так - то это не шпионаж в пользу Украины - это помощь международной следственной группе в расследовании гибели 298 пассажиров авиарейса МН-17.
показать весь комментарий
22.06.2020 14:56 Ответить
вот и я подумал про это..может был приказ на сопровождение бука ихними гаишниками.
показать весь комментарий
22.06.2020 15:01 Ответить
Блін, я не бачив ваш пост, коли свій писав. Теж такої думки!
показать весь комментарий
22.06.2020 15:16 Ответить
Не обязательно дело в Буке. Курская область, равно как и все граничащие с Украиной регионы россии стали особенно интересны украинским спецслужбам начиная с 2014г. И не смотря на дурацкие тутошние хихоньки простой житель, не говоря уже о начальнике РОВД в этих регионах вполне мог иметь весьма полезную информацию.
показать весь комментарий
22.06.2020 16:03 Ответить
він із Золотухіно - це далеко від кордону
показать весь комментарий
22.06.2020 17:33 Ответить
А! Ну всё. Тогда подозрения сняты. )))
показать весь комментарий
22.06.2020 17:51 Ответить
А я то думал, что с Глушково, рядом с СУмщиной.
показать весь комментарий
22.06.2020 19:15 Ответить
Он по пьяни проболтался, что президент россии - *****.
показать весь комментарий
22.06.2020 14:57 Ответить
не краще було завербувати стрілочника на залізниці ,користі було б більше. а так це просто комусь місце понадобилось. а мо мало ментяра наверх заносив ,
або взагалі не хотів ділитись.
показать весь комментарий
22.06.2020 14:58 Ответить
Наш чел гривну любит. Респект.
показать весь комментарий
22.06.2020 15:00 Ответить
Судя по комментам, истинные патриоты верят только в Петра. В реальное существование украинских спецслужб истинные патриоты не верят. Воистину, порохоботский патриотизм бессмысленный и беспощадный!))
показать весь комментарий
22.06.2020 15:00 Ответить
Причому тут Петро? Ну реально, яку інфу дасть начальник кацапського РУВД??? Чи може це секретний шпійон, задачею якого було повалити в кацапляндії державний будуй??
показать весь комментарий
22.06.2020 15:07 Ответить
вариант только один, перевозка бука из-за негабарита требует сопровождение ГАИ.
показать весь комментарий
22.06.2020 15:20 Ответить
И всплыло все скорее всего на суде.
показать весь комментарий
22.06.2020 15:21 Ответить
У военных своя воинская автомобильная инспекция и ей ничего ни с кем согласовывать не надо, а при учениях гражданскую ГАИ подчиняют воинской, но не наоборот
показать весь комментарий
22.06.2020 15:36 Ответить
Но водку они пьют вместе.. Вот ему кто-то и проболтался..)
показать весь комментарий
22.06.2020 15:47 Ответить
Петро тут исключительно как символ умопомрачения определённой части населения.)) А Курская обл. это приграничный регион россии. Приграничный с кем? Правильно, с Украиной. А имено с Черниговской и Сумской областями. Стратегическое направление. Так называемая ""Московская трасса" заходит в Украину именно из курской обл. Это чуть более 300км от границы до Киева по одной из лучших дорог не проходящей ни через один крупный населённый пункт. Именно в Курскую обл. по сводкам СНБО в 2014 году стягивались ударные силы рф. Такие масштабные перемещения военной силы не могут происходить без ведома местого МВД.
Я не утверждаю, что вышеупомянутый мент агент. Я лишь аргументирую почему ржание некоторых индивидуумов в комментах вполне может оказаться идиотским.
показать весь комментарий
22.06.2020 15:44 Ответить
А ты ты интересовался когда-нибудь какими-то шпионами и их профессиями?Скажу тебе за один случай:некий парикмахер из ФРГ предоставил больше информации,чем все остальные вместе взятые.Не обязательно самому иметь доступ
показать весь комментарий
22.06.2020 15:44 Ответить
Да! Был такой штык, у нас в разведке! за путина стабильно голосовал..............
показать весь комментарий
22.06.2020 15:02 Ответить
наверное КНР хотели организовать - Курскую Народную Республику
показать весь комментарий
22.06.2020 15:02 Ответить
с фантазией вообще беда
показать весь комментарий
22.06.2020 15:06 Ответить
письков вааще английский агент, иногда такую пургу гонит
показать весь комментарий
22.06.2020 15:16 Ответить
Одобряю! Перестреляйте там всех!
подняли настроение)))))
показать весь комментарий
22.06.2020 15:18 Ответить
Помогали ему товарищ Ягода и товарищ Берия. ( Мстили!).
показать весь комментарий
22.06.2020 16:15 Ответить
Раскрыл гостайну всем дано известную: Путин ********.
показать весь комментарий
22.06.2020 16:54 Ответить
Просто Білгород, Курськ і Вороніж були у складі України. Я не кажу про Кубань і пів Ростовської області. То він нічого не шпіонив, він служить Батьківщині, а не московії.
показать весь комментарий
22.06.2020 17:12 Ответить
Похож на екс комбата ДОНБАССА,не братальник или сам ?
показать весь комментарий
22.06.2020 20:22 Ответить
Значит, надо его обменять на какого-нибудь ***##го на "русском мире" полудурка.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:49 Ответить
 
 