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Трое украинцев задержаны в Грузии по обвинению в приобретении, хранении и реализации наркотиков

Трое украинцев задержаны в Грузии по обвинению в приобретении, хранении и реализации наркотиков

В Тбилиси по обвинению в приобретении, хранении и реализации наркотических веществ в особо крупных размерах задержаны три гражданина Украины.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия.Online, об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

По версии следствия, задержанные осуществляли реализацию запрещенных препаратов по интернету. В частности, наркотики предварительно помещались в специальные укрытия, а адрес сообщался покупателю дистанционно.

"В ходе личного досмотра сотрудники правоохранительных органов изъяли 45 таблеток "Суботекс", вещества, содержащие "Бупренорфин" и другие наркотические препараты, готовые для размещения в специальных местах с целью последующей реализации", - говорится в сообщении МВД.

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Следствие ведется в соответствии с подпунктом "Б" шестой части статьи 260 Уголовного кодекса Грузии (незаконное приобретение, хранение, реализация наркотических веществ особо крупных размерах) и предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или пожизненный срок.

Грузия (4499) задержание (6675) украинцы (3863)


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А про этого -в клетчатом одеяле-насирова уже "забыли"
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22.06.2020 17:12 Ответить
 
 