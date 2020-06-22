Антикоррупционный суд рассмотрит дело о незаконном получении компенсации за жилье еще одним экс-нардепом, - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт по обвинению народного депутата Украины VIII созыва в злоупотреблении властью - а именно незаконном получении из госбюджета 738,74 тыс. грн компенсации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой сообщение САП.

"В течение декабря 2014 года - октябрь 2018 бывший народный избранник незаконно получил из государственного бюджета 738,74 тыс. гривен компенсации на расходы по наем номера в гостинице "Киев" якобы из-за того, что не имел собственного жилья в столице. Однако следствием установлено, что у народного избранника было собственное жилье в столице и он сознательно скрыл этот факт", - сообщает САП.

На сегодня досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт по ч.2 ст.364 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

В САП не указывают имени данного экс-нардепа.

По данным "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-министре промышленной политики Украины, народном депутате VIII созыва от фракции "Оппозиционный блок" Дмитрии Колесникове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рекордная взятка в $6 млн: ВАКС отклонил апелляцию экс-чиновницы ГФС Мазуровой на арест с альтернативой залога в 120 млн