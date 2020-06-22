В Раду внесли законопроекты о регистрации родившихся и умерших в оккупированном Крыму

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта №3713 и №3714 о введении административной процедуры регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представительство президента в Автономной Республике Крым.

Первая заместитель постоянного представителя президента Дарья Свиридова отметила, что "внедрение административной процедуры регистрации актов рождения - это долгожданный шаг со стороны украинской власти навстречу людям, которые живут в оккупации и противодействии "колониальной политики" России на территории Крыма".

"Сегодня Москва меняет демографический состав и национальную идентичность населения на полуострове, проводя принудительную натурализацию (паспортизацию). В то же время на полуостров переселили минимум несколько сотен тысяч россиян, преимущественно военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, увеличив таким образом лояльную к оккупационной власти часть населения. Именно поэтому, мы должны максимально способствовать, чтобы каждый гражданин Украины имел доступ к украинским документам и сохранял связь с государством, получал необходимую поддержку в будущем: социальные и административные услуги, возможность безвизовых путешествий и получение биометрического паспорта для выезда за границу, доступ к украинскому образованию и т.п", - отметила Свиридова.

Представительство ожидает быстрое рассмотрение законопроекта парламентом и поддержания его текста депутатами разных фракций и групп.

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