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В Раду внесли законопроекты о регистрации родившихся и умерших в оккупированном Крыму

В Раду внесли законопроекты о регистрации родившихся и умерших в оккупированном Крыму

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта №3713 и №3714 о введении административной процедуры регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представительство президента в Автономной Республике Крым.

Первая заместитель постоянного представителя президента Дарья Свиридова отметила, что "внедрение административной процедуры регистрации актов рождения - это долгожданный шаг со стороны украинской власти навстречу людям, которые живут в оккупации и противодействии "колониальной политики" России на территории Крыма".

"Сегодня Москва меняет демографический состав и национальную идентичность населения на полуострове, проводя принудительную натурализацию (паспортизацию). В то же время на полуостров переселили минимум несколько сотен тысяч россиян, преимущественно военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, увеличив таким образом лояльную к оккупационной власти часть населения. Именно поэтому, мы должны максимально способствовать, чтобы каждый гражданин Украины имел доступ к украинским документам и сохранял связь с государством, получал необходимую поддержку в будущем: социальные и административные услуги, возможность безвизовых путешествий и получение биометрического паспорта для выезда за границу, доступ к украинскому образованию и т.п", - отметила Свиридова.

Представительство ожидает быстрое рассмотрение законопроекта парламентом и поддержания его текста депутатами разных фракций и групп.

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Автор: 

день рождения (396) Крым (26384) оккупация (10143) смерть (9223)


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Топ комментарии
+4
зашибись. Скоро им даже выезжать не придется, или юриста нанимать, чтоб из Украины выжимать "все что положено" гражданину.
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22.06.2020 15:26
+4
Получи онлайн украинские пособия и потрать их не выезжая из российского Крыма. Спасибо, Зе!
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22.06.2020 15:28
+2
Так теперь ожидать, что "несколько сотен тысяч россиян" ломанутся за украинскими документами?
Неплохо, пля, придумано....
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22.06.2020 15:21
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Ну и много народу поедет на материковую часть чтоб регистрировать рождение и смерть, сомневаюсь.
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22.06.2020 15:20 Ответить
вот "понаехавшие" и поедут...
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22.06.2020 15:23 Ответить
С чем они поедут? У коренных крымчан, по крайней мене у большинства хоть паспорт есть украинский.
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22.06.2020 15:26 Ответить
С чем? "Там же наши люди!"
Зная всю сволочность нынешней власти, даже и не сомневаюсь, что так и будет...
если можно получать две пенсии, украинскую и российскую, почему бы не заиметь и два комплекта документов?
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22.06.2020 15:31 Ответить
Думаю, що більшість. Це хитро.пі кацапи. Вони і свій паспорт мають і український безвіз їм не хибить...
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22.06.2020 15:36 Ответить
Так теперь ожидать, что "несколько сотен тысяч россиян" ломанутся за украинскими документами?
Неплохо, пля, придумано....
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22.06.2020 15:21 Ответить
Размечтался.
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22.06.2020 15:29 Ответить
Вот такие мечты --- даже и в голову не могли бы прийти... но --- реальность опережает мечты!
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22.06.2020 15:36 Ответить
А их не смущает что у приехавших придется принимать российские документы подтверждающие рождение или смерть, а ведь они по всем законам не имеют юридической силы, тем самым будет идти легализация окупационной власти.
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22.06.2020 15:25 Ответить
Насколько знаю, с февраля 2014 года, на территории Украины действительны выданные в Крыму только свидетельства о смерти...
Теперь, надо полагать , прокатит и справка из какого-нибудь "Друга детей", особенную убедительность соискателю, конечно , придаст "Справка об освобождении"..
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22.06.2020 15:45 Ответить
навіть довідку про смерть приймати - то офіційне визнання московського суверинітету над Кримом
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22.06.2020 15:53 Ответить
В Раду внесли законопроекты о регистрации родившихся и умерших в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8093
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22.06.2020 15:26 Ответить
зашибись. Скоро им даже выезжать не придется, или юриста нанимать, чтоб из Украины выжимать "все что положено" гражданину.
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22.06.2020 15:26 Ответить
тільки б не Дьопйош, тільки б не Дьопйош...
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22.06.2020 15:28 Ответить
Получи онлайн украинские пособия и потрать их не выезжая из российского Крыма. Спасибо, Зе!
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22.06.2020 15:28 Ответить
- Діду, люди кажуть шо ти жив, ще коли у Криму ці...руські
були?

- Так, але це було так
давно, що вже й я не пам' ятаю…
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22.06.2020 15:30 Ответить
https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1275007920233742339 2 ч

"Здесь творилась магия!"
В пятницу начали поступать в бюджет газпромовские миллиарды "Нафтогаза", но их почему-то решили (КАК?) проводить через налоги, а не дивиденды, для чего изменили бюджетный план при сохранении общего сальдо.
Странно и стрёмно!

В Раду внесли законопроекты о регистрации родившихся и умерших в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6259
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22.06.2020 15:30 Ответить
https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1275015388787507203 2 ч

Не понимаю, как газпромовские деньги можно списать через "налоги".
Это же не ФОП какое-нибудь!
Размер и перечень налогов строго определен, все действия многократно контролируются и оставляют бухгалтерский след.
Шаг вправо-влево - 7 лет расстрела и т.д.
Может, ошибка?
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22.06.2020 15:44 Ответить
ото коля тіщєнко про надувну ляльку восторжено блєяв якраз з цього приводу - він думав шо дєпутацкій труд под сілу богам, а коли йому в трускавці пояснили схему, то до нього дійшло, шо це як насосом - качай бабло і шо там такого? Він і сам впораєця!!!
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22.06.2020 15:49 Ответить
на вихлопі получимо легалізацію крисчан шоп ті спокойно могли развлєкацца на бєлих пєсках пляжей лазурного бєрєга хранцузької рів'єри, а не колоти ніжки оп ракушки та гальку кримських здравнійц
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22.06.2020 15:34 Ответить
а ше, як правильно замітив Игорь Ермоленко., якшо ми признаватимем кримські (рашиські) метрики, то визнаватимем Крим російським. І ше ми не можемо перевірити документи в архівах іншої держави, на підставі яких видаємо свої, а це дасть змогу для зловживань та внєдрєнія вражих агєнтов. Хоча, вони й так вже себе сво,одно чуствуют, бо знають - який би злочин тут не вчинили (тєракт з масовими жертвами, масові розстріли, замахи на військових та політичних діячів) - їх обміняють в пропорції один таксіст на тищу беркутівців та диверсантів
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22.06.2020 15:46 Ответить
"тихая оккупация Украины" рашистскими слугами продолжается
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22.06.2020 16:06 Ответить
Это нужно было сделать УЖЕ в 2015 году!
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23.06.2020 11:28 Ответить
 
 