В Раду внесли законопроекты о регистрации родившихся и умерших в оккупированном Крыму
В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта №3713 и №3714 о введении административной процедуры регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представительство президента в Автономной Республике Крым.
Первая заместитель постоянного представителя президента Дарья Свиридова отметила, что "внедрение административной процедуры регистрации актов рождения - это долгожданный шаг со стороны украинской власти навстречу людям, которые живут в оккупации и противодействии "колониальной политики" России на территории Крыма".
"Сегодня Москва меняет демографический состав и национальную идентичность населения на полуострове, проводя принудительную натурализацию (паспортизацию). В то же время на полуостров переселили минимум несколько сотен тысяч россиян, преимущественно военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, увеличив таким образом лояльную к оккупационной власти часть населения. Именно поэтому, мы должны максимально способствовать, чтобы каждый гражданин Украины имел доступ к украинским документам и сохранял связь с государством, получал необходимую поддержку в будущем: социальные и административные услуги, возможность безвизовых путешествий и получение биометрического паспорта для выезда за границу, доступ к украинскому образованию и т.п", - отметила Свиридова.
Представительство ожидает быстрое рассмотрение законопроекта парламентом и поддержания его текста депутатами разных фракций и групп.
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Зная всю сволочность нынешней власти, даже и не сомневаюсь, что так и будет...
если можно получать две пенсии, украинскую и российскую, почему бы не заиметь и два комплекта документов?
Неплохо, пля, придумано....
Теперь, надо полагать , прокатит и справка из какого-нибудь "Друга детей", особенную убедительность соискателю, конечно , придаст "Справка об освобождении"..
були?
- Так, але це було так
давно, що вже й я не пам' ятаю…
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1275007920233742339 2 ч
"Здесь творилась магия!"
В пятницу начали поступать в бюджет газпромовские миллиарды "Нафтогаза", но их почему-то решили (КАК?) проводить через налоги, а не дивиденды, для чего изменили бюджетный план при сохранении общего сальдо.
Странно и стрёмно!
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1275015388787507203 2 ч
Не понимаю, как газпромовские деньги можно списать через "налоги".
Это же не ФОП какое-нибудь!
Размер и перечень налогов строго определен, все действия многократно контролируются и оставляют бухгалтерский след.
Шаг вправо-влево - 7 лет расстрела и т.д.
Может, ошибка?