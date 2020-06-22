Нужно заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО, - Зеленский

Правительство Украины вместе с местными властями принимают все необходимые меры для безопасного прохождения ВНО выпускниками.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Глава государства поднял вопрос большого количества зараженных - 200 человек - на Львовщине за прошедшие сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилось из-за того, что была устранена большая очередь граждан, ожидающих прохождения теста.

В то же время в некоторых регионах Украины, в частности на Закарпатье, довольно напряженная ситуация по созданию условий для безопасного проведения внешнего независимого оценивания. Правительство Украины вместе с местными властями принимают все необходимые меры для безопасного прохождения ВНО выпускниками. Если в отдельных регионах эпидситуация не будет удовлетворительной, Кабмин планирует нарабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей.

"Коронавирус корректирует наши планы во всех отраслях. Должны заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО", - сказал Зеленский.

В правительстве сообщили, что показатель заболеваемости составляет 46,8 случаев на 100 тыс. населения, а маркер, после которого надо принимать решение об эпидемической ситуации - 60 человек на 100 тыс. населения.

Напомним, сегодня Зеленский подписал закон о добровольной сдаче ВНО-2020.

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