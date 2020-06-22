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Новости Коронавирус и карантин
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Нужно заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО, - Зеленский

Нужно заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО, - Зеленский

Правительство Украины вместе с местными властями принимают все необходимые меры для безопасного прохождения ВНО выпускниками.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Глава государства поднял вопрос большого количества зараженных - 200 человек - на Львовщине за прошедшие сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилось из-за того, что была устранена большая очередь граждан, ожидающих прохождения теста.

В то же время в некоторых регионах Украины, в частности на Закарпатье, довольно напряженная ситуация по созданию условий для безопасного проведения внешнего независимого оценивания. Правительство Украины вместе с местными властями принимают все необходимые меры для безопасного прохождения ВНО выпускниками. Если в отдельных регионах эпидситуация не будет удовлетворительной, Кабмин планирует нарабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей.

"Коронавирус корректирует наши планы во всех отраслях. Должны заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО", - сказал Зеленский.

В правительстве сообщили, что показатель заболеваемости составляет 46,8 случаев на 100 тыс. населения, а маркер, после которого надо принимать решение об эпидемической ситуации - 60 человек на 100 тыс. населения.

Напомним, сегодня Зеленский подписал закон о добровольной сдаче ВНО-2020.

Читайте: Дети с оккупированного Донбасса смогут не сдавать ВНО для поступления в вузы, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) карантин (16729) ВНО (417) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Какого хріна українські діти мають готуватися кілька років, щоб здати гарно ЗНО та вступити до ВНЗ, а покидьки з раша паспортами займуть їхні бюджетні місця просто так?
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22.06.2020 15:52
+12
патаму шта там наші люді, і какая разніца какой у ніх паспарт....
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22.06.2020 15:53
+12
Мало того, що вони зараз мають пільги при вступі і йдуть попереду українських дітей з кращім балом ЗНО та всі препади в універі ставлять їм зараз завищені бали, щоб вони стипендию мали.

Умови мають бути для всіх однакові.Тільки через ЗНО.
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22.06.2020 15:56
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Какого хріна українські діти мають готуватися кілька років, щоб здати гарно ЗНО та вступити до ВНЗ, а покидьки з раша паспортами займуть їхні бюджетні місця просто так?
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22.06.2020 15:52 Ответить
патаму шта там наші люді, і какая разніца какой у ніх паспарт....
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22.06.2020 15:53 Ответить
Мало того, що вони зараз мають пільги при вступі і йдуть попереду українських дітей з кращім балом ЗНО та всі препади в універі ставлять їм зараз завищені бали, щоб вони стипендию мали.

Умови мають бути для всіх однакові.Тільки через ЗНО.
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22.06.2020 15:56 Ответить
Зеленский заботится о детях? А почему он ветировал закон о кастрации педофилов? Или любовь к детям не мешает любить педофилов? А, Зеля? Почему зеленые не усиливают ответственность за педофилию? Два года за развращение детей - это нормальный срок? Забота о детях у зеленых какая-то извращенная.
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22.06.2020 16:36 Ответить
Щоб потім в якості подяки блазневі вилупки звідти могли постити отаку фігню...
Нужно заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7571
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22.06.2020 16:00 Ответить
Надо просто лишать гражданства получивших паспорт РФ. Что предусмотрено Законом Украины.
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22.06.2020 16:01 Ответить
И лишать власти зеленых, которые этого не делают.
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22.06.2020 16:39 Ответить
Нужно заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 857
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22.06.2020 15:52 Ответить
Говорящяя голова ...
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22.06.2020 15:53 Ответить
Да уже ж понятно, что дети не болеют. Уже ж еще в мае в европе много где открывали школы. Что вы с этим ковидом носетесь. Кроме безсимптомных ничего не находите. А ну еще приписываете ковид людям которые б до ковидопсихоза умерли б просто от пневмонии и никто б это не освещал на каждом углу.
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22.06.2020 15:53 Ответить
звідкіля він вийшов не було ні чутно мабуть знову десь по оманам шарився і ось новий відосік
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22.06.2020 15:55 Ответить
Нужно заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 551
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22.06.2020 15:56 Ответить
Нужно заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8415
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22.06.2020 16:03 Ответить
Як уже набридла ця тупа тварина!
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22.06.2020 19:03 Ответить
Такой заботливый... Скоро начнет детей в животик целовать.
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22.06.2020 22:28 Ответить
 
 