"Критическое отношение россиян к Путину не исправить мифами о победе", - политолог Лисный
В ходе круглого стола "Российское "победобесие" во время коронавирусного коллапса", состоявшегося 22 июня по видео-связи в Укринформе, политологи и историки из Украины, Беларуси, Молдовы, Германии, Израиля, Болгарии и стран Балтии говорили о том, как воспринимает население РФ проводимое Кремлем широкое празднование "75-й годовщины "великой победы" и усиление милитаристской пропаганды на фоне скрытия руководством России реального масштаба эпидемии COVID-19.
Участники конференции считают, что муссирование темы "победы в великой отечественной войне" используется Путиным для закрепления его неограниченной власти в конституции, отвлечения россиян от комплексных проблем РФ и эпидемии.
Трансляция круглого стола доступна по ссылке.
Так, соорганизатор и участник круглого стола Олег Лисный отмечает, что социология фиксирует критическое отношение к Путину у жителей России. Постоянная концентрация на его фигуре как единственного и безальтернативного лидера сыграла с ним злую шутку: он начинает раздражать, поскольку не смог справиться с эпидемией COVID-19, из-за которой, к тому же, происходит обрушение экономики. "Однако в администрации Путина этого не сознают, все ресурсы брошены на "обнуление" президентских сроков и продавливание в мире выхода из-под санкционного режима" - говорит Лисный. Поскольку центральным стержнем современной идеологии РФ является "9 мая" то и мобилизация общественного сознания на поддержку планов Кремля и их легитимизацию возможна только с помощью "победобесия". Именно в этом ключе, по мнению Лисного, следует воспринимать строительство "военного храма" похожего на сатанинское капище с сомнительной символикой вроде "черного солнца" и "реликвией" в виде фуражки Гитлера, в который было вбухано 6 миллиардов рублей. Храма, вызвавшего протесты и недоумение в самой России. Именно для этого проводится парад 24 июня. Но россияне привыкли видеть своим правителем властного хозяина, а не старичка, боящегося заболеть коронавирусом, и потому руководящего из бункера, бросив простых людей один на один с их проблемами. "Однозначно, детище кремлевских политтехнологов – парад, не станет локомотивом, вытягивающим вверх рейтинги Путина и электоральную поддержку режиму", резюмирует политолог.
Круглый стол "Российское "победобесие" во время коронавирусного коллапса", во время которого прозвучала эта и другие оценки относительно использования Кремлем идеологии "победобесия" был организован Благотворительным фондом "Акцент" и общественной организацией "Бурштиновий шлях".
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Одна фігня.
кроме Русской Освободительной Армии (РОА -генерала Власова), были такие формирования СС, состоящие из руSSких и мечтающих избавить мир от коммунизма-социализма:
Добровольческий полк СС "Варяг".
1-я русская национальная бригада СС "Дружина".
15-й казачий кавалерийский корпус СС.
29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).
30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".
Корпуса СС ГОУ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
Бригады ГУ имперской безопасости СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12 батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2 роты.
Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия - Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.
Но, кроме русских частей СС, на службе Вермахта были и другие:
Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).
Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.
582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.
580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.
Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.
БРИГАДЫ АБВЕРА
Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.
442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.
Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская "Народная стража" генерального комиссариата "Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.
15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка...и пр.
Может лучше лишний раз неонацистам- пуйловцам помолчать о дидах и о Второй мировой?
Раша - твой враг. Что б ни врали экранные шлюхи
Наихудшее зло - не извне, а всегда изнутри.
Государство - маньяк, отбирающий хлеб у старухи,
Чтобы бросить ей корку и требовать: "Благодари!"
Но не хлебом единым! Движеньем начальственной брови
Рашка командует бабам: отдавай сыновей!
На убой шагом марш! Государство не может без крови!
И не чьей-то чужой и абстрактной - конкретно твоей.
Что бы труд ни взрастил, что бы ум и талант ни создали -
Государство придет и наложит когтистую длань,
А для самых везучих оно отчеканит медали,
Бесполезною медью платя за кровавую дань.
Раша - твой враг. Враг безжалостный, жадный, жестокий.
Воплощение силы, которой не нужно ума !
Ненасытная тварь, паразит, выпивающий соки,
Чья эмблема - не флаг и не герб, а война и тюрьма.
Но и это не все! Раше мало и денег, и мяса -
Ей души, твою и детей твоих - вынь да положь!
Чтоб гордилась кнутом и оковами рабская масса,
Чтоб привыкла с пеленок хлебать ядовитую ложь.
Раша - твой враг. Враг любого, кто мыслит... некстати.
И, чем льстивее пафос высоких державных речей,
Тем сильнее она ненавидит того, кто не в стаде,
Кто не ждет калачей и плюет на ее палачей.
И страшнее запретов, страшнее тюрьмы и параши
Пустоглазые толпы, вопящие хором: "Ура!"
Раша - твой враг. Оккупанты не могут быть "наши",
Даже если вчера с твоего они вышли двора.
Раша - твой враг. Твой! Какие бы козни и беды
Ни чинило соседям она, понадеясь на куш,
Победители - первые жертвы преступной победы:
Восстановят руины домов, но... не развалины душ.
Юрий Нестеренко (2-й вариант, 2014)
Она не может без царя сущенствовать.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!