"Критическое отношение россиян к Путину не исправить мифами о победе", - политолог Лисный

В ходе круглого стола "Российское "победобесие" во время коронавирусного коллапса", состоявшегося 22 июня по видео-связи в Укринформе, политологи и историки из Украины, Беларуси, Молдовы, Германии, Израиля, Болгарии и стран Балтии говорили о том, как воспринимает население РФ проводимое Кремлем широкое празднование "75-й годовщины "великой победы" и усиление милитаристской пропаганды на фоне скрытия руководством России реального масштаба эпидемии COVID-19.

Участники конференции считают, что муссирование темы "победы в великой отечественной войне" используется Путиным для закрепления его неограниченной власти в конституции, отвлечения россиян от комплексных проблем РФ и эпидемии.

Трансляция круглого стола доступна по ссылке.

Так, соорганизатор и участник круглого стола Олег Лисный отмечает, что социология фиксирует критическое отношение к Путину у жителей России. Постоянная концентрация на его фигуре как единственного и безальтернативного лидера сыграла с ним злую шутку: он начинает раздражать, поскольку не смог справиться с эпидемией COVID-19, из-за которой, к тому же, происходит обрушение экономики. "Однако в администрации Путина этого не сознают, все ресурсы брошены на "обнуление" президентских сроков и продавливание в мире выхода из-под санкционного режима" - говорит Лисный. Поскольку центральным стержнем современной идеологии РФ является "9 мая" то и мобилизация общественного сознания на поддержку планов Кремля и их легитимизацию возможна только с помощью "победобесия". Именно в этом ключе, по мнению Лисного, следует воспринимать строительство "военного храма" похожего на сатанинское капище с сомнительной символикой вроде "черного солнца" и "реликвией" в виде фуражки Гитлера, в который было вбухано 6 миллиардов рублей. Храма, вызвавшего протесты и недоумение в самой России. Именно для этого проводится парад 24 июня. Но россияне привыкли видеть своим правителем властного хозяина, а не старичка, боящегося заболеть коронавирусом, и потому руководящего из бункера, бросив простых людей один на один с их проблемами. "Однозначно, детище кремлевских политтехнологов – парад, не станет локомотивом, вытягивающим вверх рейтинги Путина и электоральную поддержку режиму", резюмирует политолог.

Круглый стол "Российское "победобесие" во время коронавирусного коллапса", во время которого прозвучала эта и другие оценки относительно использования Кремлем идеологии "победобесия" был организован Благотворительным фондом "Акцент" и общественной организацией "Бурштиновий шлях".