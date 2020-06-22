Эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО с 25 июня по 17 июля, - Мандзий

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня до 17 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом заявил и.о. главы ведомства Любомира Мандзий.

"Сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение: эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки - с 25 июня по 17 июля. В то же время Министерство образования и науки Украины, Украинский и региональные центры оценивания качества образования, пункты тестирования готовы провести ВНО-2020 в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины", - отметила Мандзий.

Так, во время ВНО: допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 градусов, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора), Госпродпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок), будут действовать меры по избежанию скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией), будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции, будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который в связи с ситуацией с распространением коронавирусной болезни (Covid-19) освобождает от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) соискателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году.

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