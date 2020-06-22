Если COVID-19 заболеют 60 чел. на 100 тыс. населения, нужно будет принимать решение об эпидситуации, - Кабмин

Кабинет Министров назвал показатель, после которого необходимо будет принимать решение об эпидемиологической ситуации в стране.

Эта информация была озвучена на селекторном совещании о ситуации с коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Маркер, после которого надо принимать решение об эпидемической ситуации, – 60 человек на 100 тыс. населения", - сказано в сообщении.

Сейчас показатель заболеваемости по Украине составляет 46,8 случаев на 100 тыс. населения.

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