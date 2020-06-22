8 904 21
Если COVID-19 заболеют 60 чел. на 100 тыс. населения, нужно будет принимать решение об эпидситуации, - Кабмин
Кабинет Министров назвал показатель, после которого необходимо будет принимать решение об эпидемиологической ситуации в стране.
Эта информация была озвучена на селекторном совещании о ситуации с коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Маркер, после которого надо принимать решение об эпидемической ситуации, – 60 человек на 100 тыс. населения", - сказано в сообщении.
Сейчас показатель заболеваемости по Украине составляет 46,8 случаев на 100 тыс. населения.
Также на Цензор.НЕТ: 14 областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав
Топ комментарии
+10 Dominik Czarnecki
показать весь комментарий22.06.2020 16:29
+9 die Sonne #460845
показать весь комментарий22.06.2020 16:34
+7 Олександр Дніпро
показать весь комментарий22.06.2020 16:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/m170261m
https://twitter.com/m170261m
https://twitter.com/m170261m
https://twitter.com/m170261m
https://twitter.com/m170261m Джордж Орвелл @m170261m
https://twitter.com/m170261m https://twitter.com/m170261m
Оскільки Зеля до цього часу не приїхав попіаритись на вибух, то з великою долею ймовірності коронавірус ЗеЛєнки - це прикриття для їхнього відпочинку десь на екзотичних островах
Гофно на лизаПЕДОВ!