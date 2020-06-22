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Новости Коронавирус и карантин
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Если COVID-19 заболеют 60 чел. на 100 тыс. населения, нужно будет принимать решение об эпидситуации, - Кабмин

Если COVID-19 заболеют 60 чел. на 100 тыс. населения, нужно будет принимать решение об эпидситуации, - Кабмин

Кабинет Министров назвал показатель, после которого необходимо будет принимать решение об эпидемиологической ситуации в стране.

Эта информация была озвучена на селекторном совещании о ситуации с коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Маркер, после которого надо принимать решение об эпидемической ситуации, – 60 человек на 100 тыс. населения", - сказано в сообщении.

Сейчас показатель заболеваемости по Украине составляет 46,8 случаев на 100 тыс. населения.

Также на Цензор.НЕТ: 14 областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав

Автор: 

Кабмин (14027) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
https://moz.gov.ua/article/health/epidemii-gripu-v-kraini-nemae-scho-treba-znati-pro-perevischennja-epidemichnogo-porogu Епідем. поріг для грипу
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22.06.2020 16:29
+9
Тоесть то, что делали всё это время было без всякой эпидемии - просто так? Права и свободы ущемляли, все в намордниках ходят, а ещё даже и эпидемии небыло, даже такой как грипп?
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22.06.2020 16:34
+7
Если COVID-19 заболеют 60 чел. на 100 тыс. населения, нужно будет принимать решение об эпидситуации, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3512
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22.06.2020 16:29
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Если COVID-19 заболеют 60 чел. на 100 тыс. населения, нужно будет принимать решение об эпидситуации, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3512
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22.06.2020 16:29 Ответить
https://moz.gov.ua/article/health/epidemii-gripu-v-kraini-nemae-scho-treba-znati-pro-perevischennja-epidemichnogo-porogu Епідем. поріг для грипу
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22.06.2020 16:29 Ответить
518 человек на 100 тыс. Интересная цифирь.
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22.06.2020 16:39 Ответить
то для гриппа 600,а для короны от балды решили на порядок меньше,кули...
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22.06.2020 16:40 Ответить
Вы это сделаете! Многие страны уже выходят,а у вас как у ослика Иа. Входит и выходит,опять входит и выходит.
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22.06.2020 16:33 Ответить
Тоесть то, что делали всё это время было без всякой эпидемии - просто так? Права и свободы ущемляли, все в намордниках ходят, а ещё даже и эпидемии небыло, даже такой как грипп?
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22.06.2020 16:34 Ответить
https://youtu.be/_B2YKZIoRqg потом каждому поводок
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22.06.2020 16:38 Ответить
Посмотрите как сделали наши "специалисты" и сделайте наоборот,-тогда точно будет лучше!
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22.06.2020 16:36 Ответить
Хворих набагато більше. Не всі звертаються по допомогу.
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22.06.2020 16:38 Ответить
В такому випадку, летальність набагато менша, чи не так?
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22.06.2020 16:41 Ответить
В нас дуже перевірять, хто з Польщі приїхав...а з ковідоносної Білорусії наче ніхто й не їде...
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22.06.2020 16:40 Ответить
Да так запугали,что соседка с сердечным приступом,просила скорую не вызывать,боится подцепить короновирус. https://youtu.be/_B2YKZIoRqg
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22.06.2020 16:41 Ответить
То було 40, тепер вже 60, а потім вже й рішеніє прінімать буде пізно ...
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22.06.2020 16:41 Ответить
Эпидемический порог 1 тыс.заболевших на 100 тыс. жителей.
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22.06.2020 16:42 Ответить
Коли виздихають всі зебіли, тоді і закінчиться епідемія.
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22.06.2020 17:21 Ответить
ога, прольотом через Берлін

https://twitter.com/m170261m
https://twitter.com/m170261m
https://twitter.com/m170261m


https://twitter.com/m170261m

https://twitter.com/m170261m Джордж Орвелл @m170261m

https://twitter.com/m170261m https://twitter.com/m170261m



Оскільки Зеля до цього часу не приїхав попіаритись на вибух, то з великою долею ймовірності коронавірус ЗеЛєнки - це прикриття для їхнього відпочинку десь на екзотичних островах
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22.06.2020 17:35 Ответить
Камбмн-это что и где,в %-ном соотношении к жителям Украины?
Гофно на лизаПЕДОВ!
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22.06.2020 21:59 Ответить
 
 