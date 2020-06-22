Все попытки инициировать отмену ВНО подаются как "беспокойство" о здоровье детей, - образовательный омбудсмен Горбачев
Отмена ВНО под предлогом заботы о здоровье студентов активно продвигается руководством отдельных вузов.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
"Надо понимать, что ВНО как одна из успешных реформ по определению задела чьи-то интересы. Сильно задела. И попытки отменить были всегда. Но сейчас, в условиях карантина и постоянной неопределенности у некоторых возникла идея, скажем так, попробовать качнуть ситуацию как раз в этот момент.
Мне об этом в предыдущую пятницу вечером одновременно сообщили три независимых источника. Причем формулировки были практически идентичны: документы о возможной отмене ВНО на выходе; и они очень опасны для того, чтобы вообще оставить ВНО. Там рассматривался такой сценарий, что ВНО отменят, а все вступительные экзамены будут отданы на усмотрение высших учебных заведений", - рассказал Горбачев.
На вопрос, стоит ли за этим финансовый интерес руководства вузов, образовательный омбудсмен отметил: "Кто же о профите вслух скажет? Конечно, это обосновывалось исключительно как забота о здоровье детей".
Полный текст интервью с Сергеем Горбачевым читайте по ссылке.
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то, что власти эту мерзость так преподносят, это не удивительно. удивляет огромное количество муфлонов, которые верят в этот бред.
Я не понимаю зачем нужны в школах 10, 11 кл. , а теперь еще и 12й...
У кого голова на плечах есть, тех учить --- будущее нации....
Согласитесь, одновременно с обучением в колледже вы 3 класса программы так же хорошо как в школе - не освоите.
А если программа этих трёх классов в вашей будущей профессии понадобится??? Где учиться?
Уж лучше так как есть. Нужна - учитесь, не нужна - идите в колледж.
Люди не равны. Кто-то рождается быстрым, а кто-то красивым. Есть те, у кого родители бедняки, и те, у кого слабое здоровье. Рождение, воспитание и талант. Все люди разные! Верно, люди рождены, чтобы быть разным! Неравенство - это не порок. Равенство само по себе - зло.
Равенство среди неравных (а все люди изначально неравны по своим возможностям, умениям и т. д.) - это благо для слабых и несчастных, но несправедливость по отношению к достойным, умным, опытным, состоявшимся.
відчуваю, що так теж -- невірно...