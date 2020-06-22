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Новости Коронавирус и карантин
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Все попытки инициировать отмену ВНО подаются как "беспокойство" о здоровье детей, - образовательный омбудсмен Горбачев

Все попытки инициировать отмену ВНО подаются как

Отмена ВНО под предлогом заботы о здоровье студентов активно продвигается руководством отдельных вузов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Надо понимать, что ВНО как одна из успешных реформ по определению задела чьи-то интересы. Сильно задела. И попытки отменить были всегда. Но сейчас, в условиях карантина и постоянной неопределенности у некоторых возникла идея, скажем так, попробовать качнуть ситуацию как раз в этот момент.

Мне об этом в предыдущую пятницу вечером одновременно сообщили три независимых источника. Причем формулировки были практически идентичны: документы о возможной отмене ВНО на выходе; и они очень опасны для того, чтобы вообще оставить ВНО. Там рассматривался такой сценарий, что ВНО отменят, а все вступительные экзамены будут отданы на усмотрение высших учебных заведений", - рассказал Горбачев.

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На вопрос, стоит ли за этим финансовый интерес руководства вузов, образовательный омбудсмен отметил: "Кто же о профите вслух скажет? Конечно, это обосновывалось исключительно как забота о здоровье детей".

Полный текст интервью с Сергеем Горбачевым читайте по ссылке.

карантин (16729) ВНО (417) Горбачев Сергей (34) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Все попытки инициировать отмену ВНО подаются, как "беспокойство" о здоровье детей, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 1903
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22.06.2020 16:40
+6
Доведено, що для сприйняття серіальчіків 95 квартала, мімасіків, постіків і відосіків головного Зебіла вистачає 3-х класів. Чим глибша освіта, тим більше несприйняття ваказаної творчості.
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22.06.2020 17:00
+4
Слава богу , что мой наследник закончил универ . Искренне не завидую родителям и абитуриентам .
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22.06.2020 16:38
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Слава богу , что мой наследник закончил универ . Искренне не завидую родителям и абитуриентам .
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22.06.2020 16:38 Ответить
Все попытки инициировать отмену ВНО подаются, как "беспокойство" о здоровье детей, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 1903
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22.06.2020 16:40 Ответить
я скажу больше: нарушение прав человека, нанесение людям морального и материального ущерба, нанесение вреда их здоровью... все эти дурантинные мерзости подаются исключительно как забота о жизни и здоровье людей...
то, что власти эту мерзость так преподносят, это не удивительно. удивляет огромное количество муфлонов, которые верят в этот бред.
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22.06.2020 16:42 Ответить
"Беспокойство " о карманах учителей и приемных комиссий....
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22.06.2020 16:44 Ответить
в вузах нет учителей, они остались в школе. там преподьі.
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22.06.2020 16:45 Ответить
Средняя аттестата.... или сейчас уже нет?
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22.06.2020 16:51 Ответить
Раньше, помню, родители с челобитными за учителями бегали ради среднего балла.....
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22.06.2020 16:52 Ответить
Сколько будет тогда стоимость каждой десятой балла в аттестате? Огласить прейскурант можно?
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22.06.2020 16:53 Ответить
Спросите у кого нибудь другого... мои поступили не заморачиваясь...
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22.06.2020 16:59 Ответить
И так --- одни пятерки...
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22.06.2020 17:01 Ответить
дааа, знаем єту риторику. точно так же школьі вместе с родительскими комитетами доят родителей и єто всегда с формулировкой "єто же для вашего ребенка".
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22.06.2020 16:44 Ответить
и ежегодная опупея с заменой окон и штор --- хоть вписывай уже в школьную программу!
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22.06.2020 17:25 Ответить
директриссе и зав.районо надо уже покупать авто с квадратными колесами... в виде окон....
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22.06.2020 17:27 Ответить
Почему нельзя сделать так: с 6 лет 1 - 9 кл., потом 4 года (техникум, колледж) с получение диплома бакалавра. Дальше кому хочется 3-4 года в университете получение диплома специалиста, магистра.

Я не понимаю зачем нужны в школах 10, 11 кл. , а теперь еще и 12й...
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22.06.2020 16:46 Ответить
Семилетку ( а еще лучше ---4 класса) -- весь балласт сбрасывать копать траншеи... грузчики тоже нужны....
У кого голова на плечах есть, тех учить --- будущее нации....
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22.06.2020 16:56 Ответить
А хто заважає для вступу до коледжу після 9 - го класу ?
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22.06.2020 16:59 Ответить
никто, идея в том чтоб просто ликвидировать такое понятие как 10 11 12 кл. Чтоб разгрузить школы чтоб не было второй смены, что б наоборот загрузить техникумы колледжи, которые имеют место просто исчезать из за недобора. Что б дети как можно раньше чувствовали самостоятельность и возможность зарабатывать (стипендию).
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22.06.2020 17:06 Ответить
чтобьі не бьіло второй сменьі нужно не только шпаківні под небеса строить, но и школьі с садиками.
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22.06.2020 18:44 Ответить
10 11 12 кл

Согласитесь, одновременно с обучением в колледже вы 3 класса программы так же хорошо как в школе - не освоите.

А если программа этих трёх классов в вашей будущей профессии понадобится??? Где учиться?

Уж лучше так как есть. Нужна - учитесь, не нужна - идите в колледж.
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22.06.2020 23:56 Ответить
так так и есть. только добровольно. Хочеь 10-11 в школе, хочешь 10-11 в техникуме, бурсе, коледже заканчивай. а где 12й взялся?
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22.06.2020 18:42 Ответить
12 по новой программе с прошлого года для первоклассников будет.
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22.06.2020 23:42 Ответить
Доведено, що для сприйняття серіальчіків 95 квартала, мімасіків, постіків і відосіків головного Зебіла вистачає 3-х класів. Чим глибша освіта, тим більше несприйняття ваказаної творчості.
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22.06.2020 17:00 Ответить
Звичайно, так... та нехай би собі дивились.... але, на жаль, на виборах у них такий же голос, як скажімо, у доктора філософії, видатного вченого, як у Вас, як у мене....
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22.06.2020 17:14 Ответить
https://shkolazhizni.ru/world/articles/99986/

Люди не равны. Кто-то рождается быстрым, а кто-то красивым. Есть те, у кого родители бедняки, и те, у кого слабое здоровье. Рождение, воспитание и талант. Все люди разные! Верно, люди рождены, чтобы быть разным! Неравенство - это не порок. Равенство само по себе - зло.

Равенство среди неравных (а все люди изначально неравны по своим возможностям, умениям и т. д.) - это благо для слабых и несчастных, но несправедливость по отношению к достойным, умным, опытным, состоявшимся.

Усі спроби ініціювати скасування ЗНО подаються, як "занепокоєння" про здоров'я дітей, - освітній омбудсмен Горбачов - Цензор.НЕТ 6108
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22.06.2020 17:23 Ответить
Почему-то начал искать фразу о полковнике Кольте... оказалось, здесь --- наоборот...но --- тоже правильно....
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22.06.2020 17:33 Ответить
І всі петиції на тю тематику страшенно безграмотні.
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22.06.2020 17:30 Ответить
Як тільки відмінять ЗНО --- Ви нас не впізнаєте!
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22.06.2020 17:36 Ответить
Давайте відміняти: називний - ЗНО, родовий - ЗНА, давальний - ЗНУ...
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22.06.2020 18:47 Ответить
та нехай уже буде --- скасують!)
відчуваю, що так теж -- невірно...
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30.06.2020 17:17 Ответить
Хто подасть до суду про порушення прав громадян, які складали ВНО
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22.06.2020 23:04 Ответить
 
 