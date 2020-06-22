Все попытки инициировать отмену ВНО подаются как "беспокойство" о здоровье детей, - образовательный омбудсмен Горбачев

Отмена ВНО под предлогом заботы о здоровье студентов активно продвигается руководством отдельных вузов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Надо понимать, что ВНО как одна из успешных реформ по определению задела чьи-то интересы. Сильно задела. И попытки отменить были всегда. Но сейчас, в условиях карантина и постоянной неопределенности у некоторых возникла идея, скажем так, попробовать качнуть ситуацию как раз в этот момент.

Мне об этом в предыдущую пятницу вечером одновременно сообщили три независимых источника. Причем формулировки были практически идентичны: документы о возможной отмене ВНО на выходе; и они очень опасны для того, чтобы вообще оставить ВНО. Там рассматривался такой сценарий, что ВНО отменят, а все вступительные экзамены будут отданы на усмотрение высших учебных заведений", - рассказал Горбачев.

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На вопрос, стоит ли за этим финансовый интерес руководства вузов, образовательный омбудсмен отметил: "Кто же о профите вслух скажет? Конечно, это обосновывалось исключительно как забота о здоровье детей".

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