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Новости Агрессия России против Украины
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Украина продолжит отменять договоры и соглашения с Россией, - замглавы МИД Боднар

Украина продолжит отменять договоры и соглашения с Россией, - замглавы МИД Боднар

Министерство иностранных дел планирует дальнейший пересмотр и сокращение договорной базы с Российской Федерацией до минимально необходимого уровня.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"До (российско-украинской .- Ред.) войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остаются в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться", - сказал дипломат.

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В этом контексте он отметил, что Украина не идет на радикально-эмоциональные шаги, которые могут повредить нашим гражданам.

"Мы не расторгли дипломатические отношения с Россией, не прекратили свое дипломатическое присутствие в России, соответственно, граждане Украины в карантин свободно туда перемещались, и находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту. Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, когда будем иметь механизм защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя", - отметил замминистра.

Боднар сообщил, что сейчас действующими являются функциональные договоры - частично договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя.

"Но мы с министерствами и ведомствами их постепенно пересматриваем, чтобы оптимизировать и оставить минимально необходимое количество документов, которые бы позволили сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины", - пояснил он.

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По словам Боднара, мы будем учитывать необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия договоров, чтобы потом не было двоякой трактовки силы определенных документов.

"Например, Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории", - акцентировал заместитель министра.

Автор: 

Боднар Василий (162) дипломатия (1463) россия (95526)


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Топ комментарии
+12
Украина продолжит отменять договоры и соглашения с Россией, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 1273
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22.06.2020 16:49
+10
"...граждане Украины свободно туда (рашу) перемещались, и находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту ..." Граждане Украины рашу не посещают . Недограждане ?
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22.06.2020 16:47
+8
Шел 7-й год войны с расеей...
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22.06.2020 16:54
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Дехто пророкує повномасштабну війну кремля проти України в найближчому майбутньому.
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22.06.2020 17:14 Ответить
Порохобот это одураченный патриот. А мысль о том, что только порохобот может быть патриотом как раз и является последствием одурачивания. В реальности патриотов гораздо больше. Любовь к олигарху это наваждение, которому подверглась лишь малая часть людей любящих или как минимум уважающих Украину.)
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22.06.2020 17:33 Ответить
а кто ж тогда те ,кто при войне выбрал клоуна-малороса? отмазки "лишь бы не порошенко" не канают - с зелей не мертвечук или петушарий выбирался во втором туре ,чтоб оправдать выбор клоуна
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22.06.2020 17:52 Ответить
Это никакие не отмазки. Из пресловутых 73% около 40% действительно голосовало именно по принципу "лишь бы не Порошенко". Пускай ваты сейчас в стране 20-25%. Остальные вполне проукраинские граждане.
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22.06.2020 18:30 Ответить
Скажи, ты правда веришь, что если бы не случился Майдан и страна пошла по пути тайожного союза, то Петро стал бы яростным оппозиционером, втихаря начищающим в схроне пулемёт?))
Ну вот для абсолютного большинства очевидно, что конечно же нет! Ходил бы сейчас в первых рядах с портретом деда на 9 мая, рассказывал бы о прелестях двух гос.языков, и сетовал за единство православной веры.))
Просто так сложилось, что ему срочно нужно было сыграть патриота. И он сыграл. Кому-то понравилось, большинству нет.
А Зеленский просто оказался в нужный момент в нужном месте и подобрал то, что у Пети упало.
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22.06.2020 18:39 Ответить
сійтесь смійтесь.Клоун-це просто проміжна ланка.Наступний буде бойко.Чи ще якась гнида прокацаплена з *******
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22.06.2020 23:08 Ответить
Якщо знову пропхнете Петра у другий тур, такий варіант теоретично можливий.
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23.06.2020 05:02 Ответить
"...граждане Украины свободно туда (рашу) перемещались, и находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту ..." Граждане Украины рашу не посещают . Недограждане ?
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22.06.2020 16:47 Ответить
Украина продолжит отменять договоры и соглашения с Россией, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 1273
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22.06.2020 16:49 Ответить
Украина продолжит отменять договоры и соглашения с Россией, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 2485
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22.06.2020 16:54 Ответить
Шел 7-й год войны с расеей...
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22.06.2020 16:54 Ответить
Україна й надалі скасовуватиме договори та угоди з Росією, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 21
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22.06.2020 17:29 Ответить
"Президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москву, потому что у него сломался самолет - РИА Новости"
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22.06.2020 17:46 Ответить
Если кто не заметил, страна которая держится от рф подальше живёт лучше.
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22.06.2020 20:08 Ответить
Росія-це не Північна Корея, з якою навіть США рахуються.Тому треба обережно виходити з обіймів старшого брата і забути про дружбу з нею назавжди!
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23.06.2020 00:00 Ответить
 
 