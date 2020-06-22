Украина продолжит отменять договоры и соглашения с Россией, - замглавы МИД Боднар
Министерство иностранных дел планирует дальнейший пересмотр и сокращение договорной базы с Российской Федерацией до минимально необходимого уровня.
Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.
"До (российско-украинской .- Ред.) войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остаются в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться", - сказал дипломат.
В этом контексте он отметил, что Украина не идет на радикально-эмоциональные шаги, которые могут повредить нашим гражданам.
"Мы не расторгли дипломатические отношения с Россией, не прекратили свое дипломатическое присутствие в России, соответственно, граждане Украины в карантин свободно туда перемещались, и находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту. Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, когда будем иметь механизм защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя", - отметил замминистра.
Боднар сообщил, что сейчас действующими являются функциональные договоры - частично договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя.
"Но мы с министерствами и ведомствами их постепенно пересматриваем, чтобы оптимизировать и оставить минимально необходимое количество документов, которые бы позволили сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины", - пояснил он.
По словам Боднара, мы будем учитывать необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия договоров, чтобы потом не было двоякой трактовки силы определенных документов.
"Например, Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории", - акцентировал заместитель министра.
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Ну вот для абсолютного большинства очевидно, что конечно же нет! Ходил бы сейчас в первых рядах с портретом деда на 9 мая, рассказывал бы о прелестях двух гос.языков, и сетовал за единство православной веры.))
Просто так сложилось, что ему срочно нужно было сыграть патриота. И он сыграл. Кому-то понравилось, большинству нет.
А Зеленский просто оказался в нужный момент в нужном месте и подобрал то, что у Пети упало.