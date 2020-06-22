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Коронавирус в речной воде может оставаться стабильным до 25 дней, - ученые
Группа ученых пришла к выводу, что вирус SARS-CoV-2 может оставаться стабильным в речной воде до 25 дней, что существенно увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Препринт исследования, проведенного учеными из учреждений Великобритании и Польши, опубликован на сайте medRxiv 20 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Мы установили, что вирус может оставаться стабильным в воде до 25 дней, а относительный риск в воде, загрязненной фекалиями, в конкретной стране зависит от состояния окружающей среды", – сказано в аннотации.
Топ комментарии
+8 Салаутдин
показать весь комментарий22.06.2020 17:35
+7 Кирилл Лещенко
показать весь комментарий22.06.2020 17:03
+7 Sasha Poberailo #441732
показать весь комментарий22.06.2020 17:20
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Тобто інші джерела передачі (крім аерозольного), ймовірно існують.
І мова про фекальні річки.
тоді киздуйте,кому не до вподоби - до індусів..
але не розуміємо
Каким ученым верить, ума не приложу. Одни ученые учёние других ученых.
Возможно измеряли в так называемой "святой воде", где вирус успешно дох, и брали обыкновенную воду с крана. Возможно те ученые, что давали 25 дней, сами болели (или персонал) и вирусом заражали воду 25 дней кряду
ДЕБІЛИ, НА ЯКИЙ ОБЄМ ВОДИ ?
В Чорному морі теж вірус невмирущій ?