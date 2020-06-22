Львовщина бьет антирекорды по COVID-19, потому что там ликвидировали очередь на тесты, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему Львовская область бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19.

Речь об этом шла на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Глава государства поднял вопрос о большом количестве зараженных - 200 человек - на Львовщине за прошедшие сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилось из-за того, что была устранена большая очередь граждан, ожидавших тесты", - сказано в сообщении.

За последние сутки во Львовской области выявили 200 больных COVID-19. Всего в регионе подтверждены 3980 случаев инфицирования коронавирусом, из них 114 - летальные, 674 пациента выздоровели.

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В область прибыл министр здравоохранения Максим Степанов. Он собирается проинспектировать больницы, в которых лечат больных коронавирусной болезнью.