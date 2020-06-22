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Новости Коронавирус и карантин
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Львовщина бьет антирекорды по COVID-19, потому что там ликвидировали очередь на тесты, - Ляшко

Львовщина бьет антирекорды по COVID-19, потому что там ликвидировали очередь на тесты, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему Львовская область бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19.

Речь об этом шла на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Глава государства поднял вопрос о большом количестве зараженных - 200 человек - на Львовщине за прошедшие сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилось из-за того, что была устранена большая очередь граждан, ожидавших тесты", - сказано в сообщении.

За последние сутки во Львовской области выявили 200 больных COVID-19. Всего в регионе подтверждены 3980 случаев инфицирования коронавирусом, из них 114 - летальные, 674 пациента выздоровели.

Также на Цензор.НЕТ: Если COVID-19 заболеют 60 чел. на 100 тыс. населения, нужно будет принимать решение об эпидситуации, - Кабмин

В область прибыл министр здравоохранения Максим Степанов. Он собирается проинспектировать больницы, в которых лечат больных коронавирусной болезнью.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2904)


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Топ комментарии
+10
Кагбе чистосердечное признание про зебильную "статистику"
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22.06.2020 17:01
+9
Шо так... шо эдак... врет он... или не врет...
Но, вывод тут однозначный:
ЗЕ-"новые"-лица ******** борьбу с эпидемией!
И разворовали все деньги.
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22.06.2020 17:06
+8
А никто и не сомневался, что все ваши цифры - манипуляции для неокрепшего мозга.
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22.06.2020 17:01
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Кагбе чистосердечное признание про зебильную "статистику"
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22.06.2020 17:01 Ответить
Це ще не все.
Чекаємо слідуюче, як рахують виявлених переслабувавших. Буде цікаво.
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22.06.2020 17:47 Ответить
А никто и не сомневался, что все ваши цифры - манипуляции для неокрепшего мозга.
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22.06.2020 17:01 Ответить
Шо так... шо эдак... врет он... или не врет...
Но, вывод тут однозначный:
ЗЕ-"новые"-лица ******** борьбу с эпидемией!
И разворовали все деньги.
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22.06.2020 17:06 Ответить
Пофиг сколько в реале заболевших - главное количество обработаных тестов.
"Как победить короновирус". В.Ляшко (из неопубликованого)
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22.06.2020 17:08 Ответить
З такими зебілами в України немає майбутнього.
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22.06.2020 17:09 Ответить
ну вы зачетные дибилы.... ребята. А решения об усилении карантина принимаете сейчас
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22.06.2020 17:20 Ответить
Нормально. Кількість інфікованих напряму залежить від кількості тестувань.
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22.06.2020 17:44 Ответить
шо та курва меле, жінка другий тиждень не може отримати результат
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22.06.2020 22:49 Ответить
рекорды,антирекорды по covid19?как понять этого недоумка,что он несет,как этот человек оказался на этой джолжности.,это бывший спортсмен,ему рекорды снятся,как можно морозить такой бред
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23.06.2020 00:16 Ответить
 
 