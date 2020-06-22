Карантин на Харьковщине продлен до 31 июля, ограничительные меры не ослаблены, - ОГА

Региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности Харьковской области приняла решение о продлении карантина до 31 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

"Динамика заболеваемости у нас увеличивается, и это очень плохо. До пятницы мы уже вышли на показатель, который превысил 12 человек на 100 тыс. населения. Если бы с пятницы по сегодняшний день ситуация не изменилась, то мы бы должны были вообще усиливать карантинные меры. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась: за вчера у нас при том, что было сделано достаточное количество тестов, зафиксировано 6 случаев", - сказал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

При этом он подчеркнул, что 90% случаев зафиксировано в городе Харькове и только 10% - в районах области.

По словам заведующей отделением особо опасных инфекций областного лабораторного центра Анны Сухоруковой, сейчас наибольшая напряженность эпидпроцесса фиксируется именно в Харькове, где в течение недели заболеваемость составляет больше 12 случаев на 100 тыс. населения.

Отмечается, что сейчас в регионе проводится в два раза больше исследований, чем определено Минздравом для смягчения карантинных ограничений.

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