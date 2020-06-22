Цена на газ для населения в июне снизится на 5,9% до 2,14 грн/куб. м
Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в июне 2020 года составит 2,142 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 5,9% меньше, чем в мае 2020 года (2,276 грн/куб. м).
Как сообщалось, с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязательств рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров №17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходят с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время с марта-2020 на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор, после проведения ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" тендера на закупку газа на период поставки на март-декабрь 2020 года.
Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2020 года полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям, обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте Позднее этот срок из-за карантина продлен на два месяца – до 1 июля 2020 года.
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(без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов)
Теперь смотрю "за доставку" получится около 300 грн в год. Итого в 6 раз больше.
В квартире "доставка " будет уже около 500 грн/год.
И это первая ласточка. Далее аппетиты "доставщиков" будут многократно расти и неважно сколько будет стоить газ и сколько ты его потребляешь. Тупо плати и всё тут. Дядя хочет жрать независимо от рыночной коньюктуры
Я за прошлый месяц заплатил 2.9грн/куб со всеми доставками
ану скажи, за який період нараховується плата за транспортування?
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2546181-turkmenistan-skasovue-komunalnij-raj-dla-naselenna.html З 1 січня 2019 року у Туркменістані буде скасовано безкоштовне надання населенню електроенергії, газу, питної води і харчової солі.
І додайте рядок із споживанням газу в ці місяці.
Ви будете здивовані.
Я за последнюю, самую теплую в истории, зиму вынужден платить самую высокую в истории цену!!!
Всегда был уверен, что соеголовые прышэлэпкувати
за доставку... за проверку качества...(коэффициент то еще никто не отменил)))
Но некоторые алогичные индивидуумы недовольны- хотят вернуть прежние близкие им и родные 8.
Скажите, как же их зовут?