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Новости Тарифы ЖКХ
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Цена на газ для населения в июне снизится на 5,9% до 2,14 грн/куб. м

Цена на газ для населения в июне снизится на 5,9% до 2,14 грн/куб. м

Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в июне 2020 года составит 2,142 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 5,9% меньше, чем в мае 2020 года (2,276 грн/куб. м).

Как сообщалось, с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязательств рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров №17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходят с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время с марта-2020 на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор, после проведения ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" тендера на закупку газа на период поставки на март-декабрь 2020 года.

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Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2020 года полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям, обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте Позднее этот срок из-за карантина продлен на два месяца – до 1 июля 2020 года.

Автор: 

Нафтогаз (3112) тарифы (1881) Тарифы на газ (351)


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Топ комментарии
+17
Это как стоимость уборки снега летом .
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22.06.2020 17:07
+15
Жабенятки, читайте уважно:
(без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов)
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22.06.2020 17:13
+13
А особливо це кумедно: для нужд населения и производителей тепла в июне 2020 года
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22.06.2020 17:15
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Правила форума Совет форумчан
Для сои оставьте 8грн/куб.
Им нравилось
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22.06.2020 17:05 Ответить
Жабенятки, читайте уважно:
(без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов)
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22.06.2020 17:13 Ответить
А особливо це кумедно: для нужд населения и производителей тепла в июне 2020 года
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22.06.2020 17:15 Ответить
На даче газом практически не пользовались. Ну что-то 10 куб/год. Платили 40 -70 грн в год.
Теперь смотрю "за доставку" получится около 300 грн в год. Итого в 6 раз больше.
В квартире "доставка " будет уже около 500 грн/год.
И это первая ласточка. Далее аппетиты "доставщиков" будут многократно расти и неважно сколько будет стоить газ и сколько ты его потребляешь. Тупо плати и всё тут. Дядя хочет жрать независимо от рыночной коньюктуры

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22.06.2020 17:26 Ответить
Кортичневоротый, считать научись.
Я за прошлый месяц заплатил 2.9грн/куб со всеми доставками
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22.06.2020 17:29 Ответить
сс*чьнок, ти палишся - транспортні витрати йдуть окремою платіжкою
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22.06.2020 19:14 Ответить
А суммировать вы не можете? Мозгов не хватает?
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22.06.2020 21:12 Ответить
давай разом порахуємо...
ану скажи, за який період нараховується плата за транспортування?
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22.06.2020 21:20 Ответить
Спасибо солнцеликому за то, что снизил мировые цены на газ, и за то, что при его светлейшем правлении таки насало лето и вместе с ним сезонное снижение цен на газ!!!!
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22.06.2020 17:24 Ответить
до чего же тупые быдлошанувальныкы путинской сопли...
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22.06.2020 17:44 Ответить
дякуемо
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22.06.2020 17:06 Ответить
Это как стоимость уборки снега летом .
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22.06.2020 17:07 Ответить
Кто читает кацапские новости - там тоже цена собственного газа плавает или стоит как ...?
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22.06.2020 17:08 Ответить
А слабо блазню зробити як попередній Туркменбаші - безкоштовні: електроенергія, газ, питна вода, харчові сіль...
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2546181-turkmenistan-skasovue-komunalnij-raj-dla-naselenna.html З 1 січня 2019 року у Туркменістані буде скасовано безкоштовне надання населенню електроенергії, газу, питної води і харчової солі.
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22.06.2020 17:09 Ответить
У меня 2 котла, на газ и дрова. Кто подскажет, дрова на зиму готовить или не? Потому что если цена будет газ до 3 грн, дрова не нужны.
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22.06.2020 17:09 Ответить
Подавати вищі показники газу і таким чином проплати влітку "зимовий запас"
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22.06.2020 17:11 Ответить
там тоже не дураки сидят. если я начну подавать летом показатели по 400 куб/мес, приедут смотреть на счетчик. не вариант
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22.06.2020 17:15 Ответить
Так не пускайте их) Вы же теоретически можете поехать в другой город, страну и т.д. - поэтому открыть газовикам дверь будет невозможно)
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22.06.2020 17:27 Ответить
Лучше деньги готовь.
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22.06.2020 17:11 Ответить
Цена на газ для населения в июне снизится на 5,9% до 2,14 грн/куб. м - Цензор.НЕТ 7436
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22.06.2020 17:11 Ответить
А тепер подовжте цю таблицю - липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень.
І додайте рядок із споживанням газу в ці місяці.
Ви будете здивовані.
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22.06.2020 17:42 Ответить
ага, затішйє пєрєд бурєй
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22.06.2020 17:14 Ответить
А что там с самой высокой в истории ценой отопления и гар воды?!
Я за последнюю, самую теплую в истории, зиму вынужден платить самую высокую в истории цену!!!
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22.06.2020 17:19 Ответить
20 кубов горячей воды и бойлер.
Всегда был уверен, что соеголовые прышэлэпкувати
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22.06.2020 17:34 Ответить
осенью перед отопительнім сезоном что-то все равно придумают...
за доставку... за проверку качества...(коэффициент то еще никто не отменил)))
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22.06.2020 17:20 Ответить
Путинский интерфакс знает все.
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22.06.2020 17:26 Ответить
А не построить ли у себя в огороде свой ПГХ?
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22.06.2020 17:45 Ответить
Казалось бы, ну что плохого в снижении цены на газ для нас же?

Но некоторые алогичные индивидуумы недовольны- хотят вернуть прежние близкие им и родные 8.

Скажите, как же их зовут?
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22.06.2020 21:16 Ответить
Газ по 2140 грн за 1000 к.м. Почему коммуналка не дешевеет столько лет?
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22.06.2020 22:19 Ответить
Кто вам сказал?Я платил на 500-700 гр меньше за тепло этой зимой.Вы тоже не живете в Украине и вам изза поребрика виднее???
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22.06.2020 23:17 Ответить
Гройсман обещал на 2020 год по 12000 гр тысяча кубов!Слава Богу ,что убрали от власти беспредельщиков Гройсмана и Порошенко!Действительно слава Богу!Сейчас газ 2900 гр.тысяча кубов + 6 гр транспортировка газа у меня в квартире за месяц!
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22.06.2020 23:15 Ответить
 
 