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Изнасилованной полицейскими из Кагарлыка женщине до сих пор не предоставили охрану, - адвокат

Изнасилованной полицейскими из Кагарлыка женщине до сих пор не предоставили охрану, - адвокат

26-летней женщине, которую, по версии следствия, изнасиловали в отделении двое полицейских из Кагарлыка, до сих пор не предоставили государственную охрану.

Об этом рассказала ее адвокат Злата Симоненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"До сегодняшнего дня ей не предоставлена физическая защита", - говорит адвокат.

По словам Симоненко, с соответствующим обращением уже обращались в Нацполицию.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, оставили под стражей

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Также на Цензор.НЕТ: Аваков - нардепам об изнасиловании в Кагарлыке: не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев. ВИДЕО

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

Автор: 

изнасилование (917) Киевская область (4135) охрана (700)


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Топ комментарии
+17
она ж не портнов... той суке так сразу... только осмелилась приползти в Украину....
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22.06.2020 17:20
+7
Изнасилованной полицейскими из Кагарлыка женщине до сих пор не предоставили охрану, - адвокат

Может, ну его нахер в этой стране? У нас в государственной охране граждане что, чем-то принципиально от мусоров отличаются?
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22.06.2020 17:19
+7
Изнасилованной полицейскими из Кагарлыка женщине до сих пор не предоставили охрану, - адвокат - Цензор.НЕТ 3402
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22.06.2020 17:32
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Авакову не до цього...
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22.06.2020 17:17 Ответить
Її продовжують гвалтувати?
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22.06.2020 17:18 Ответить
это шоб в следующий раз не вздумали на ментов доносить
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22.06.2020 17:19 Ответить
Изнасилованной полицейскими из Кагарлыка женщине до сих пор не предоставили охрану, - адвокат

Может, ну его нахер в этой стране? У нас в государственной охране граждане что, чем-то принципиально от мусоров отличаются?
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22.06.2020 17:19 Ответить
она ж не портнов... той суке так сразу... только осмелилась приползти в Украину....
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22.06.2020 17:20 Ответить
Пропоную встановити відділ у Кагарлиці і завезти туди голубка Портнова, бажано в жиночому вбранні, бо попрезгують с козлятиною
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22.06.2020 17:25 Ответить
а шо там захищати? Вареник вже випатрошили - їй тірять нєчєго
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22.06.2020 17:26 Ответить
Дурак ты и не лечишься, да вообщем это не излечимо...
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22.06.2020 17:38 Ответить
Изнасилованной полицейскими из Кагарлыка женщине до сих пор не предоставили охрану, - адвокат - Цензор.НЕТ 3402
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22.06.2020 17:32 Ответить
Він в самоізоляції чекає осені, а потім з Пуйлом будуть Україну ділити.
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22.06.2020 20:08 Ответить
А за чем ей охрана? С ней уже ничего худшего не смогут сделать.
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22.06.2020 17:36 Ответить
Идиот ты, или просто прикидываешься???
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22.06.2020 17:41 Ответить
В тебе напевно фантазія яскрава якщо ти знаєш що б ти з нею ще гіршого зробити міг
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23.06.2020 09:01 Ответить
Та хто на неї вже полізе після мєнтов...
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22.06.2020 19:59 Ответить
Ага. Їх постав охороняти, знову згвалтують.
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22.06.2020 17:40 Ответить
ну это же не портнову/киве/и прочик прокацапским мразям охрану давать...
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22.06.2020 17:55 Ответить
а нафига ей охрана?
или все менты ночами теперь не спят - мечтают профуру "изнасиловать"?..
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22.06.2020 17:59 Ответить
А нафига ей охрана? Нафиг она кому нужна?
Если столько шума - значит брехню эта шалава мутит...
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22.06.2020 17:57 Ответить
Мусора щас подадут встречный иск, шо это она их изнасиловала, и казённый противогаз своей кровью испортила.
Так её ещё и закроют.
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22.06.2020 17:58 Ответить
От зелебенське їздить кортежом із 12- ти машинок, а просто людину як не згвалтують то скалічать!
Аваківське НКВС в дії, або ГЕСТАПО часів Рейху!
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22.06.2020 18:23 Ответить
Стерненко тоже не дали после 2 покушения!
Пусть теперь баба с собой нож носит!
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22.06.2020 18:42 Ответить
По тв показували, що тепер модно в наручниках і протигазі...
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22.06.2020 20:03 Ответить
Охрана из полицейских? Ее психика может такого не выдержать. Тут надо более тонкий подход.
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22.06.2020 21:22 Ответить
ну а на скільки часу охорону?
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22.06.2020 21:44 Ответить
 
 