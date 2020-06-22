Изнасилованной полицейскими из Кагарлыка женщине до сих пор не предоставили охрану, - адвокат

26-летней женщине, которую, по версии следствия, изнасиловали в отделении двое полицейских из Кагарлыка, до сих пор не предоставили государственную охрану.

Об этом рассказала ее адвокат Злата Симоненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"До сегодняшнего дня ей не предоставлена физическая защита", - говорит адвокат.

По словам Симоненко, с соответствующим обращением уже обращались в Нацполицию.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

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Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.