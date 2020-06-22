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27% родителей стали лучше относиться к учителям с начала карантина, 19% - хуже, - образовательный омбудсмен Горбачев. ИНФОГРАФИКА

Чуть более четверти родителей поменяли свое отношение к учителям в лучшую сторону после перехода на дистанционное обучение в связи с карантином.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Он отметил, что среди родителей был организован опрос о том, как было организовано дистанционное обучение, и "там был последний вопрос, который для меня был важным. Вопрос такой: изменилось ли ваше отношение к школе и учителям во время карантина?"

Горбачев сообщил, что ответ был противоречивый: 27% говорили, что их отношение улучшилось, 19% - ответили, что ухудшилось.

27% родителей стали лучше относиться к учителям с начала карантина, 19% - хуже, - образовательный омбудсмен Горбачев 01

При этом Горбачев подчеркнул, что отношение к учителю зависит от самого учителя.

"Там, где учитель работает нормально, где он ищет способы, даже в сложных ситуациях, найти путь к ребенку; где он не боится коммуницировать, учиться и осваивать новые формы образования, где не боится признать ошибку и извиниться - там все нормально, отношение к учителю улучшается. Потому что мы получили немало положительных отзывов о том, как классно школы организовали обучение; как учителя собрались, сконцентрировались и помогли детям в этот очень трудный период", - отметил образовательный омбудсмен.

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"Но были и другие ответы. Что учитель, в лучшем случае, на листе писал карандашом задачи, фотографировал, бросал в вайбер - и считал, что это дистанционное образование", - добавил Горбачев.

Полный текст интервью с Сергеем Горбачевым читайте по ссылке.

Горбачев Сергей (34) дистанционное обучение (115)


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как можна относиться к тому чего нет???
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22.06.2020 17:24 Ответить
Відсутність безпосереднього спілкування дійсно може покращити ставлення до іншої людини і навіть до вчителя...
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22.06.2020 17:25 Ответить
Не согласен,просто тебе становится по барабану человек с которым ты не имеешь близких контактов.
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22.06.2020 21:42 Ответить
Більшість тих, хто вчився до карантину, вчилась й на ньому. Більшість тих, хто сидів на уроках у телефонах, "загубили" ті телефони на карантині.
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22.06.2020 17:27 Ответить
Це надважливі вимірювання
Імітація державної бурхливої діяльності прогресує. Зелена влада вже не бачить берегів!
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22.06.2020 17:29 Ответить
Як можна відноситися до тих хто повірив в вчительську зарплатню в 4000$ на міс?
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22.06.2020 17:30 Ответить
стали относится лучше от того что всё переложили на плечи родителей!? я таких не встречал, хотя конечно не учителя в этом виноваты
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22.06.2020 21:18 Ответить
Ага это как улучшение отношений с тем кого не видиш 6мес.Бред улучшились отношения с тем кого не видишь и не слышишь
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22.06.2020 21:39 Ответить
 
 