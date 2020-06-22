27% родителей стали лучше относиться к учителям с начала карантина, 19% - хуже, - образовательный омбудсмен Горбачев. ИНФОГРАФИКА

Чуть более четверти родителей поменяли свое отношение к учителям в лучшую сторону после перехода на дистанционное обучение в связи с карантином.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Он отметил, что среди родителей был организован опрос о том, как было организовано дистанционное обучение, и "там был последний вопрос, который для меня был важным. Вопрос такой: изменилось ли ваше отношение к школе и учителям во время карантина?"

Горбачев сообщил, что ответ был противоречивый: 27% говорили, что их отношение улучшилось, 19% - ответили, что ухудшилось.

При этом Горбачев подчеркнул, что отношение к учителю зависит от самого учителя.

"Там, где учитель работает нормально, где он ищет способы, даже в сложных ситуациях, найти путь к ребенку; где он не боится коммуницировать, учиться и осваивать новые формы образования, где не боится признать ошибку и извиниться - там все нормально, отношение к учителю улучшается. Потому что мы получили немало положительных отзывов о том, как классно школы организовали обучение; как учителя собрались, сконцентрировались и помогли детям в этот очень трудный период", - отметил образовательный омбудсмен.

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"Но были и другие ответы. Что учитель, в лучшем случае, на листе писал карандашом задачи, фотографировал, бросал в вайбер - и считал, что это дистанционное образование", - добавил Горбачев.

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