Южная Корея заявила, что борется со второй волной коронавируса

Вторая волна COVID-19 возникла в Сеуле и его окрестностях еще в начале мая, когда с ослаблением карантина люди массово отправились в бары и ночные клубы.

О второй волне коронавирусной болезни официально заявил Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам директора KCDC Чон Ын Кена, первая волна болезни в стране так никогда и не закончилась. Но выходные в начале мая ознаменовали в Сеуле и его окрестностях начало второй волны.

Пик заболеваемости в Южной Корее пришелся на конец февраля, тогда каждый день выявляли более чем по 900 заразившихся. Массовое тестирование и отслеживание контактов всех заболевших позволили достичь того, что в конце апреля каждый день новых случаев было меньше 10.

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Но когда в начале мая власти Южной Кореи ослабили карантин, молодежь хлынула в бары и ночные клубы.

"Мы изначально предсказывали, что вторая волна появится осенью или зимой. Наш прогноз оказался неверным", - сказал Чон Ын Кен.

По состоянию на 21 июня Южная Корея сообщила о 17 новых случаях заболевания. В предыдущие два дня зарегистрировали 48 и 67 случаев.

Всего в Южной Корее заболели 12 438 человек, 280 из них умерли.

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