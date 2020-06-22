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Новости Коронавирус и карантин
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Южная Корея заявила, что борется со второй волной коронавируса

Южная Корея заявила, что борется со второй волной коронавируса

Вторая волна COVID-19 возникла в Сеуле и его окрестностях еще в начале мая, когда с ослаблением карантина люди массово отправились в бары и ночные клубы.

О второй волне коронавирусной болезни официально заявил Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам директора KCDC Чон Ын Кена, первая волна болезни в стране так никогда и не закончилась. Но выходные в начале мая ознаменовали в Сеуле и его окрестностях начало второй волны.

Пик заболеваемости в Южной Корее пришелся на конец февраля, тогда каждый день выявляли более чем по 900 заразившихся. Массовое тестирование и отслеживание контактов всех заболевших позволили достичь того, что в конце апреля каждый день новых случаев было меньше 10.

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Но когда в начале мая власти Южной Кореи ослабили карантин, молодежь хлынула в бары и ночные клубы.

"Мы изначально предсказывали, что вторая волна появится осенью или зимой. Наш прогноз оказался неверным", - сказал Чон Ын Кен.

По состоянию на 21 июня Южная Корея сообщила о 17 новых случаях заболевания. В предыдущие два дня зарегистрировали 48 и 67 случаев.

Всего в Южной Корее заболели 12 438 человек, 280 из них умерли.

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Помре з пів сотні старих - от і вся друга хвиля.
А на парад до *****- слабо
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22.06.2020 17:33 Ответить
Пока жители Виларибо ещё нарезают картошку, жители Вилабаджо уже добрались до второй волны эпидемии, которой нет и это всё выдумки жидомасонов.
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22.06.2020 18:20 Ответить
ну, а ми, напевно вже в 3-ю. осінь - початок зими, розпал пандемії, і ось, нарешті, багатий врожай людської тупості, ледачості т.т.і. - 3 -тя хвиля!
Китайці відзначилися новим штамом - пекінським (до уток - не має відношення!). Це вже може бути 4-ю.
Взагалом, досвід карантину, описаний достатньо зрозуміло з часів "іспанки" доводить - обмежувально - захисні обмеження - необхідні (запобігають новим хвилям).

******* влада, нібито, спочатку перевіряе реакцію народу, а потім брутально проводе те саме в загальнонаціональних масштабах.
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22.06.2020 19:03 Ответить
Всі ці термніи "перша хвиля", "друга хвиля" не можна стосувати до цього вірусу. Він є синтезованим а отже жодних хвиль не буде. Він просто буде вже завжди.
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22.06.2020 20:09 Ответить
там територии с гулькин х...й., а населения 51 миллион,там они в перманентном карантине должны быть. если должны вообще
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23.06.2020 00:03 Ответить
 
 