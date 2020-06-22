Южная Корея заявила, что борется со второй волной коронавируса
Вторая волна COVID-19 возникла в Сеуле и его окрестностях еще в начале мая, когда с ослаблением карантина люди массово отправились в бары и ночные клубы.
О второй волне коронавирусной болезни официально заявил Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По словам директора KCDC Чон Ын Кена, первая волна болезни в стране так никогда и не закончилась. Но выходные в начале мая ознаменовали в Сеуле и его окрестностях начало второй волны.
Пик заболеваемости в Южной Корее пришелся на конец февраля, тогда каждый день выявляли более чем по 900 заразившихся. Массовое тестирование и отслеживание контактов всех заболевших позволили достичь того, что в конце апреля каждый день новых случаев было меньше 10.
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Но когда в начале мая власти Южной Кореи ослабили карантин, молодежь хлынула в бары и ночные клубы.
"Мы изначально предсказывали, что вторая волна появится осенью или зимой. Наш прогноз оказался неверным", - сказал Чон Ын Кен.
По состоянию на 21 июня Южная Корея сообщила о 17 новых случаях заболевания. В предыдущие два дня зарегистрировали 48 и 67 случаев.
Всего в Южной Корее заболели 12 438 человек, 280 из них умерли.
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А на парад до *****- слабо
Китайці відзначилися новим штамом - пекінським (до уток - не має відношення!). Це вже може бути 4-ю.
Взагалом, досвід карантину, описаний достатньо зрозуміло з часів "іспанки" доводить - обмежувально - захисні обмеження - необхідні (запобігають новим хвилям).
******* влада, нібито, спочатку перевіряе реакцію народу, а потім брутально проводе те саме в загальнонаціональних масштабах.