Присутствие антител к коронавирусу резко сокращается уже через 2-3 месяца, - исследование
В исследовании, опубликованном в Nature Medicine, подчеркиваются риски использования "паспортов иммунитета" COVID-19.
Ученые в Китае исследовали две группы людей - по 37 человек в каждой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuter.
У 90 процентов из них содержание иммуноглобулина G через 2-3 месяца сократилось в среднем на 70 процентов. Это поднимает целый ряд вопросов о том, насколько долго продлится у людей иммунитет к COVID-19 и насколько эффективна будет вакцина.
Некоторые медики, как, например, вирусолог из Гонконга Цзинь Дунянь, полагают, что надо учитывать и другие составляющие иммунной системы. Например, некоторые клетки запоминают, как они противодействовали вирусу и могут включить эту память при повторном заражении. Но ученые пока не знают, распространяется ли это на коронавирус.
Авторы указанного исследования выступают за длительное использование мер общественного здравоохранения, таких как социальное дистанцирование и изоляция групп высокого риска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я особливо не слідкував, але, якщо Мілуокський експеримент таки визнали коректним, то таких людей всього 3 в світі на 2015 рік, здається.
А на рахунок герпесу - це взагалі-то загальна назва досить великої кількості вірусних хвороб. І, наприклад імунітет від герпесу-4 має десь від 100 млн. людей, які перенесли його навіть без лікування.
І Ви неуважні - я чітко написав "при умові, що організм самостійно затовк конкретний вид вірусу". Як із герпесом-4, наприклад.
Записывают в типа больных: менты, чиновники, медики, пожарные ))) - БЮДЖЕТНИКОВ.
"Иван Васильевич менят профессию" - Меня терзают смутные сомнения...
короче - все малоимущие обездоленные слои населения в зоне риска...
Организм никогда не генерит избиток антител к заболеваниям, с которыми он в данный момент не борется.
Ну, не нужны они ему.
Главное - он уже умеет их производить и включится в нужное время
А как же теперь вакцинация? Как расчёт на выработку коллективного иммунитета? Придётся лечить тех кто заболел, а не проводить профилактику.