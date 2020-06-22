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Новости Коронавирус и карантин
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Присутствие антител к коронавирусу резко сокращается уже через 2-3 месяца, - исследование

Присутствие антител к коронавирусу резко сокращается уже через 2-3 месяца, - исследование

В исследовании, опубликованном в Nature Medicine, подчеркиваются риски использования "паспортов иммунитета" COVID-19.

Ученые в Китае исследовали две группы людей - по 37 человек в каждой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuter.

У 90 процентов из них содержание иммуноглобулина G через 2-3 месяца сократилось в среднем на 70 процентов. Это поднимает целый ряд вопросов о том, насколько долго продлится у людей иммунитет к COVID-19 и насколько эффективна будет вакцина.

Некоторые медики, как, например, вирусолог из Гонконга Цзинь Дунянь, полагают, что надо учитывать и другие составляющие иммунной системы. Например, некоторые клетки запоминают, как они противодействовали вирусу и могут включить эту память при повторном заражении. Но ученые пока не знают, распространяется ли это на коронавирус.

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Авторы указанного исследования выступают за длительное использование мер общественного здравоохранения, таких как социальное дистанцирование и изоляция групп высокого риска.

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карантин (16729) лечение (922) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Чого ти панікуєш? Стаття-фігня, невідомо для кого написана. Фактично зробила відкриття, що 1+1=2. Це для всіх вірусів вірно. Після знищення вірусу організму немає сенсу плодити мільони білків-антитіл (а вони для кожного вірусу різні). Організм оставляє лише невелику кількість еталонів, щоб у випадку нового нападу просто їх розмножити.
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22.06.2020 18:38
+5
Зебилы, не пунайтесь!
Организм никогда не генерит избиток антител к заболеваниям, с которыми он в данный момент не борется.
Ну, не нужны они ему.
Главное - он уже умеет их производить и включится в нужное время
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22.06.2020 18:00
+4
Та сама байда. що і з звичайним грипом. Щеплення потрібно робити перед кожним сезоном.
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22.06.2020 17:49
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Правила форума Совет форумчан
тобто, потрібні надійні ліки, а не вакцина
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22.06.2020 17:36 Ответить
ось, що тут потрібно, а не ліки... https://www.youtube.com/watch?v=jkojGf_u2uI
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22.06.2020 17:51 Ответить
Да, в те годы грипп реально считался очень опасным. Примерно как сейчас ковидло. Правда никто не вводил драконовских карантинов и постепенно человечество свыклось с этим вирусом, он стал не агрессивным
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22.06.2020 21:41 Ответить
Від вірусів нема, вся надія на імунну систему людини.
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22.06.2020 17:44 Ответить
Если каждые 4 месяца заражаться на Ковид, то уже никакая иммунная система не спасёт, не говоря уже о том во что превратятся лёгкие.
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22.06.2020 17:51 Ответить
"Ми усе умрьом"!- як спитала одна кацапська поп-діва.
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22.06.2020 17:55 Ответить
Дориан Грей, ты в Бога веруешь ?
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22.06.2020 18:03 Ответить
Чого ти панікуєш? Стаття-фігня, невідомо для кого написана. Фактично зробила відкриття, що 1+1=2. Це для всіх вірусів вірно. Після знищення вірусу організму немає сенсу плодити мільони білків-антитіл (а вони для кожного вірусу різні). Організм оставляє лише невелику кількість еталонів, щоб у випадку нового нападу просто їх розмножити.
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22.06.2020 18:38 Ответить
Від вірусів кору або паротиту імунітет пожиттєвий.
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22.06.2020 21:17 Ответить
Так воно від любого вірусу пожиттєве при умові, що організм самостійно затовк конкретний вид вірусу. Звичайно, якщо вірус не мутує.
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22.06.2020 21:37 Ответить
Якщознайдете людину з пожиттевим імунітетом від герпесу або сказу - Нобелівську премію одержите.
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22.06.2020 21:49 Ответить
Від сказу????
Я особливо не слідкував, але, якщо Мілуокський експеримент таки визнали коректним, то таких людей всього 3 в світі на 2015 рік, здається.
А на рахунок герпесу - це взагалі-то загальна назва досить великої кількості вірусних хвороб. І, наприклад імунітет від герпесу-4 має десь від 100 млн. людей, які перенесли його навіть без лікування.
І Ви неуважні - я чітко написав "при умові, що організм самостійно затовк конкретний вид вірусу". Як із герпесом-4, наприклад.
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22.06.2020 22:53 Ответить
Так, я не звернув увагу на фразу з терміном "затовк" .
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22.06.2020 23:36 Ответить
Провакцинированные при повторном инфицировании точно дуба врежут. Вы хоть толковых ветеринаров поспрашивайте, они по работе с короновирусами разных животинок дело имеют. Они больше знают, чем наши эскулапы, что за сало дипломы купили.
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22.06.2020 18:02 Ответить
Та сама байда. що і з звичайним грипом. Щеплення потрібно робити перед кожним сезоном.
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22.06.2020 17:49 Ответить
Какой сезон? Лето в разгаре.
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22.06.2020 17:53 Ответить
ЛОХОТРОН «Мёртвые ду́ши» - произведение Николая Васильевича Гоголя.

Записывают в типа больных: менты, чиновники, медики, пожарные ))) - БЮДЖЕТНИКОВ.

"Иван Васильевич менят профессию" - Меня терзают смутные сомнения...
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22.06.2020 17:53 Ответить
...Я на короновирусных фронтах был...
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22.06.2020 18:05 Ответить
там судьи мылятся на подходе...
короче - все малоимущие обездоленные слои населения в зоне риска...
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22.06.2020 18:08 Ответить
Зебилы, не пунайтесь!
Организм никогда не генерит избиток антител к заболеваниям, с которыми он в данный момент не борется.
Ну, не нужны они ему.
Главное - он уже умеет их производить и включится в нужное время
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22.06.2020 18:00 Ответить
"Кількість антитіл з часом різко скорочується",але щось та й залишається?..А залишається вміння організму боротись з вірусом...Людський організм нічого не забуває,і пам"ять про те,як він боровся з ковідом залишається до кінця...Вдруге буде вже легше,навіть без антитіл...
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22.06.2020 18:12 Ответить
А где квакающие Пригожинские,тролли отрицающие опасность коронавируса? Забились в дальний угол норы,от этой новости?
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22.06.2020 20:55 Ответить
Шведы "обрадуются".
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22.06.2020 21:18 Ответить
Это не просто плохо, это пи...(очень) как плохо...

А как же теперь вакцинация? Как расчёт на выработку коллективного иммунитета? Придётся лечить тех кто заболел, а не проводить профилактику.
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22.06.2020 23:00 Ответить
 
 