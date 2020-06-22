Присутствие антител к коронавирусу резко сокращается уже через 2-3 месяца, - исследование

В исследовании, опубликованном в Nature Medicine, подчеркиваются риски использования "паспортов иммунитета" COVID-19.

Ученые в Китае исследовали две группы людей - по 37 человек в каждой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuter.

У 90 процентов из них содержание иммуноглобулина G через 2-3 месяца сократилось в среднем на 70 процентов. Это поднимает целый ряд вопросов о том, насколько долго продлится у людей иммунитет к COVID-19 и насколько эффективна будет вакцина.

Некоторые медики, как, например, вирусолог из Гонконга Цзинь Дунянь, полагают, что надо учитывать и другие составляющие иммунной системы. Например, некоторые клетки запоминают, как они противодействовали вирусу и могут включить эту память при повторном заражении. Но ученые пока не знают, распространяется ли это на коронавирус.

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Авторы указанного исследования выступают за длительное использование мер общественного здравоохранения, таких как социальное дистанцирование и изоляция групп высокого риска.