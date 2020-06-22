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Предыдущий опыт человека имеет значение, - образовательный омбудсмен Горбачев о кандидате на главу Минобразования Шкарлете

Предыдущий опыт человека имеет значение, - образовательный омбудсмен Горбачев о кандидате на главу Минобразования Шкарлете

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что прошлое кандидата в министры образования Сергея Шкарлета имеет значение.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Моя позиция такова: назначать министра - это полномочия депутатов Верховной Рады по представлению премьера. И как Рада решит, кого она назначит - с тем и будем работать. На самом деле, мой жизненный опыт показывает, что бэкграунд, опыт человека имеет значение", - сказал Горбачев.

При этом он добавил, что "гораздо большее значение имеют конкретные действия на должности".

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Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Горбачев Сергей (34) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+4
А Организму об этом никогда не говорили,а то он всех родственников и дружков пристроил на разные должности и тут вспомнили об опыте
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22.06.2020 17:37
+4
Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. - Предыдущий антиукраинский опыт человека имеет значение...
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22.06.2020 18:07
+3
А який бекграунд у нашого харанта? Закос від призову, несплата податків, насмішки над Україною і її патріотами, патологічна брехня, невігластво...
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22.06.2020 17:42
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А Организму об этом никогда не говорили,а то он всех родственников и дружков пристроил на разные должности и тут вспомнили об опыте
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22.06.2020 17:37 Ответить
"бэкграунд" . Нет , не то . Страшно .
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22.06.2020 17:38 Ответить
А який бекграунд у нашого харанта? Закос від призову, несплата податків, насмішки над Україною і її патріотами, патологічна брехня, невігластво...
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22.06.2020 17:42 Ответить
Демагог.
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22.06.2020 17:43 Ответить
Не,ты "педагог и пианист"
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22.06.2020 17:55 Ответить
Для зеленой власти имеет значение предыдущий опыт. Если нет ватного и плагиаторского опыта - это для них плохой кандидат.
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22.06.2020 17:44 Ответить
" ... жизненный опыт показывает, что бэкграунд, опыт человека имеет значение "
Предыдущий опыт человека имеет значение, - образовательный омбудсмен Горбачев о кандидате на главу Минобразования Шкарлете - Цензор.НЕТ 2999
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22.06.2020 17:45 Ответить
Освітній омбудсмен знає про що говорить - у нього самого непересічний життєвий досвід...
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22.06.2020 17:51 Ответить
Какой?
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22.06.2020 17:57 Ответить
Інтернет про все розкаже - і вчителем був, і редактором, і директором школи...
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22.06.2020 18:06 Ответить
Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. - Предыдущий антиукраинский опыт человека имеет значение...
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22.06.2020 18:07 Ответить
Шкарлєт - не найгірший кандидат. Вірніше - це рядовий кандидат, можна було з вулиці таких півукраїни набрати. Просто Україна не в тому становищі, щоб обирати рядових. А тим більше клоунів.
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22.06.2020 18:17 Ответить
А ещё этот будущий "потужний министр" №2, приобрел дорогой автомобиль для себя любимого, за счет средств МОН. Бывших "регионалов" не бывает.
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22.06.2020 19:51 Ответить
 
 