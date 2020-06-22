Предыдущий опыт человека имеет значение, - образовательный омбудсмен Горбачев о кандидате на главу Минобразования Шкарлете

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что прошлое кандидата в министры образования Сергея Шкарлета имеет значение.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Моя позиция такова: назначать министра - это полномочия депутатов Верховной Рады по представлению премьера. И как Рада решит, кого она назначит - с тем и будем работать. На самом деле, мой жизненный опыт показывает, что бэкграунд, опыт человека имеет значение", - сказал Горбачев.

При этом он добавил, что "гораздо большее значение имеют конкретные действия на должности".

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Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.