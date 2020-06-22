РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11197 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 700 42

Трамп сказал, что для улучшения статистики COVID-19 нужно делать меньше тестов. Теперь в Белом доме утверждают, что он пошутил

Трамп сказал, что для улучшения статистики COVID-19 нужно делать меньше тестов. Теперь в Белом доме утверждают, что он пошутил

Президент США Дональд Трамп заявил, что для того, чтобы в стране улучшилась статистика заболеваемости COVID-19, необходимо сократить количество тестов.

Об этом американский лидер заявил, выступая перед сторонниками в Оклахоме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Когда вы делаете много тестов, вы получаете больше положительных результатов. Поэтому я сказал своим людям, чтобы они замедлили тестирование", - сказал Трамп.

Впоследствии советник Белого дома Питер Наварро заверил, что Трамп таким образом пошутил.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп "ворчал и жаловался" на санкции против РФ, - Болтон в мемуарах

В то же время исполняющий обязанности министра внутренних дел США Чад Вольф заявил, что комментарий президента показывает его "разочарование в неустанном внимании журналистов" к увеличению количества случаев COVID-19 в стране.

19 мая Дональд Трамп заявлял, что тот факт, что в США наибольшее в мире количество людей с COVID-19, - это "в определенном смысле, хорошо". Тогда он подчеркивал, что наибольшее количество выявленных инфицированных показывает, что тестирование на хорошем уровне.

Также на Цензор.НЕТ: Лекарства против малярии, которые начинали использовать при лечении COVID-19, не дают никакого эффекта, - Национальный институт здоровья США

По состоянию на 22 июня США остаются лидером по количеству подтвержденных случаев COVID-19. Там коронавирус обнаружили в более чем 2 356 000 человек. Среди них 980 000 человек выздоровели, а 122 000 - умерли от осложнений.

Автор: 

карантин (16729) США (26652) Трамп Дональд (5214) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Два фрика у власти. Что у нас, что в США. И методы одинаковые.
показать весь комментарий
22.06.2020 17:44
+15
Ему в 95-й квартал... цены не было бы....
показать весь комментарий
22.06.2020 17:45
+10
У нас такий самий є довбень.

Трамп сказал, что для улучшения статистики COVID-19 нужно делать меньше тестов. Теперь в Белом доме утверждают, что он пошутил - Цензор.НЕТ 303
показать весь комментарий
22.06.2020 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Два фрика у власти. Что у нас, что в США. И методы одинаковые.
показать весь комментарий
22.06.2020 17:44 Ответить
"..я сказал своим людям, чтобы они замедлили тестирование"(с)трамп..

ага.. он "пошутил"..)) Д.Бл))
показать весь комментарий
22.06.2020 18:05 Ответить
Ему в 95-й квартал... цены не было бы....
показать весь комментарий
22.06.2020 17:45 Ответить
Невже дивиться дубльовану творчість блазня?
показать весь комментарий
22.06.2020 17:45 Ответить
У нас такий самий є довбень.

Трамп сказал, что для улучшения статистики COVID-19 нужно делать меньше тестов. Теперь в Белом доме утверждают, что он пошутил - Цензор.НЕТ 303
показать весь комментарий
22.06.2020 17:46 Ответить
твое пуйло во всю делает с тестами тоже самое)и если Трамп припадочный ,а зесрань тупая по самое не могу, то пуйло ко всему теперь еще и со старческим маразмом
показать весь комментарий
22.06.2020 18:06 Ответить
У нас это давно поняли.
показать весь комментарий
22.06.2020 17:47 Ответить
у нас один уже шутил про тарифы
показать весь комментарий
22.06.2020 17:47 Ответить
Зможуть із нашим дуетом виступати, якщо не сидітимуть.
показать весь комментарий
22.06.2020 17:47 Ответить
Кто бы спорил .... у меня есть подозрение что американские жиды существуют .....
показать весь комментарий
22.06.2020 17:48 Ответить
Авжеж, вони найбагатші!
показать весь комментарий
22.06.2020 17:52 Ответить
Кто-то сказал: "У нас клоун - президент, а у них президент - клоун" - абсолютно верно.
показать весь комментарий
22.06.2020 17:48 Ответить
С одной стороны стаи диких обезьян мечyтся по асфальтово-бетонным джунглям, разнося коронавирус. C другой - Рыжий собирает толппы без соблюдения элементарных предосторожностей, разнося вирус. Ну и чем стаи отличаются от толп?
показать весь комментарий
22.06.2020 17:49 Ответить
Доні і Ще - шутят, не робити тести для зменшення COVID, а другий: не стріляти і буде мир. Шоу-біз вбиває у людини мозок. Сумно.
показать весь комментарий
22.06.2020 17:50 Ответить
Клятий Андроїд, було ж "Зе".
показать весь комментарий
22.06.2020 17:51 Ответить
Краще їх взагалі не робити
показать весь комментарий
22.06.2020 17:50 Ответить
И умершим диагнозы не ставить.
Просто закапывать втихую, как Лука в Белоруси делает, и все дела.
показать весь комментарий
22.06.2020 17:52 Ответить
Ох секта свидетелей ковида никак не успокоится)
показать весь комментарий
22.06.2020 17:59 Ответить
А секта свідків відсутності мікросвіту як себе почуває? Яблука все ще не миєте?))
показать весь комментарий
22.06.2020 18:41 Ответить
В тебе мікромізки. Це я можу сказати з 100% вппвненістю.
показать весь комментарий
22.06.2020 18:44 Ответить
І після туалету руки не мий- кишкові палички не існують. Їх вигадали продавці мила)))
показать весь комментарий
22.06.2020 19:08 Ответить
Носок, ты меньше читай олигархические продажные сми. Или ты забыл как уже все усирали от свинного и птичьего гриппа. И сейчас носок давай всеэ умерших тестировать на вирус герпеса и окажется что 90% умерших умирает от герпеса. Но откуда такой ковидло как ты может думать? Если у тебя в голове микромозги)
показать весь комментарий
22.06.2020 18:46 Ответить
А чого ти так швидко підгорів?)) Це який пункт у ольгинській методичці- особисті образи?))
показать весь комментарий
22.06.2020 19:07 Ответить
Та да. А если сунуть голову в песок, то можно увидеть страусов.
показать весь комментарий
22.06.2020 17:51 Ответить
Если сунуть голову в песок в Оклахоме достаточно глубоко, можно увидеть бункер ***** в горе Яман-Тау
показать весь комментарий
22.06.2020 18:00 Ответить
парад клоунів: трамп, болсонару,наше чмо криворізьке...
показать весь комментарий
22.06.2020 17:52 Ответить
Стоп. Ваше чмо ж топить за карантин. А трамп і болсонару це розумні лідери своїх країн. Рівняєте клоуна з нормальними президентами
показать весь комментарий
22.06.2020 18:01 Ответить
нормальні??? ви мабуть хотіли то в лапки(нормальність) поставити
показать весь комментарий
22.06.2020 18:18 Ответить
вислюк "топит" - распродавая зарубеж втихаря сотни миллионов масок и сотни тысяч тонн продовольствия)
показать весь комментарий
22.06.2020 18:34 Ответить
идиотизм трампа, в тч. и по коронавирусу - не менее фееричен чем у фуйла:
https://www.youtube.com/watch?v=dE14vs2Bynw

Трамп медленно садится на мель: Байден держит паузу
показать весь комментарий
22.06.2020 18:35 Ответить
О. Я иак понял ты из секты свидеиелей святого ковидла)
показать весь комментарий
22.06.2020 18:38 Ответить
Точно. А чтоб закончилась война - просто перестать стрелять.
"Клоуни знущаються над нами. Називай речі своїми іменами"(с)
показать весь комментарий
22.06.2020 17:53 Ответить
Ну чому ж пожартував...В цьому жарті якраз і долі жарту нема...Тому що багато людей переносять (в прямому і переносному) без симптомів,а багато з такими симптомами,на які уваги не звертають...Є лишень один показник,на який варто орієнтуватись - кількість смертей від легеневої пневмоніі на мільйон людей в порівнянні з минулими роками...
показать весь комментарий
22.06.2020 17:59 Ответить
Трумп - Му Дак, это ясно.
показать весь комментарий
22.06.2020 18:08 Ответить
Трамп нежно потроллил леволиберастическую прессу (преобладающую в США) из-за их мягко говоря однобокой позиции в отношение всего, что делает Рыжий. К нему можно по-разному относиться, но нельзя не признать что неосоциалисты-прогрессисты объявили ему войну ещё до его инаугурации, и пресса пинает его по поводу и без. Губернаторы-демократы всё делают правильно, а Рыжий - неправильно. Были действительно уникальные перлы: когда Трамп пытался отгородиться от Китая в начале "эпидемии", его все сети клевали что он расист. Когда вирус победно пошёл по США, его те же леваки клевали что вовремя не предпринял мер.
Думаю Трампу действительно в кайф потроллить уродов.
показать весь комментарий
22.06.2020 18:09 Ответить
Так, до речі Трамп вводив обмеження на пересування навіть з країнами ЄС в односторонньому порядку
показать весь комментарий
22.06.2020 18:18 Ответить
Трамп молодець, що не піддається на пропаганду барановірусу
показать весь комментарий
22.06.2020 18:19 Ответить
хм.. Зе об этом раньше трампа додумался..
показать весь комментарий
22.06.2020 18:25 Ответить
Это только тупые москали могут пить шампанское,когда их опускают-недаром говорят-в Америке-идиомы,а на рабсии-идиоты.Трамп оказался лучшим-пошутил в его стиле!Напомнило,как он о дочери русского управляющего его отелем,который задерживал оплаты кредиторам,сказал : I always knew she was very smart!, после того,как она предложила себя отиметь за долги отца.Сейчас в делах с путанами Трамп всегда использует это выражение:Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!
показать весь комментарий
22.06.2020 19:41 Ответить
Не ну логика Трампа мне например понятна! Если тесты , даже очень хорошие и качественно сделанные , дают результат50/50, а это факт, то тогда статистике этих тестов можно доверять тоже с вероятностью 50/50! И , о чудо, Статистика по штатам где управляют Республиканцы и где проживают из 350 млн американцев 190 млн говорит о наличии 15 тысяч заболевших и умерших от короновируса, а на остальной территории под управлением демократов леваков( это 170 тысяч населения) жертв намчитано 70 тысяч!!!! Вопрос- кто из них откровенно врет???? Потому что не может быть такой разницы в статистике!
показать весь комментарий
22.06.2020 20:07 Ответить
 
 