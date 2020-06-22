Трамп сказал, что для улучшения статистики COVID-19 нужно делать меньше тестов. Теперь в Белом доме утверждают, что он пошутил
Президент США Дональд Трамп заявил, что для того, чтобы в стране улучшилась статистика заболеваемости COVID-19, необходимо сократить количество тестов.
Об этом американский лидер заявил, выступая перед сторонниками в Оклахоме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Когда вы делаете много тестов, вы получаете больше положительных результатов. Поэтому я сказал своим людям, чтобы они замедлили тестирование", - сказал Трамп.
Впоследствии советник Белого дома Питер Наварро заверил, что Трамп таким образом пошутил.
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В то же время исполняющий обязанности министра внутренних дел США Чад Вольф заявил, что комментарий президента показывает его "разочарование в неустанном внимании журналистов" к увеличению количества случаев COVID-19 в стране.
19 мая Дональд Трамп заявлял, что тот факт, что в США наибольшее в мире количество людей с COVID-19, - это "в определенном смысле, хорошо". Тогда он подчеркивал, что наибольшее количество выявленных инфицированных показывает, что тестирование на хорошем уровне.
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По состоянию на 22 июня США остаются лидером по количеству подтвержденных случаев COVID-19. Там коронавирус обнаружили в более чем 2 356 000 человек. Среди них 980 000 человек выздоровели, а 122 000 - умерли от осложнений.
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ага.. он "пошутил"..)) Д.Бл))
Просто закапывать втихую, как Лука в Белоруси делает, и все дела.
https://www.youtube.com/watch?v=dE14vs2Bynw
Трамп медленно садится на мель: Байден держит паузу
"Клоуни знущаються над нами. Називай речі своїми іменами"(с)
Думаю Трампу действительно в кайф потроллить уродов.