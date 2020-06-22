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Чтобы дети из ОРДЛО не появлялись с автоматами и не воевали против Украины, их лучше реинтегрировать на подконтрольной территории, - Минобразования

Чтобы дети из ОРДЛО не появлялись с автоматами и не воевали против Украины, их лучше реинтегрировать на подконтрольной территории, - Минобразования

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный заявляет, что для того, чтобы дети из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не появлялись с автоматами и не воевали против Украины, властям лучше всячески их реинтегрировать на подконтрольной территории, для чего и будет предоставлена возможность поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос, будет ли такой механизм справедливым по отношению к абитуриентам, которые будут сдавать ВНО.

"Мы уже несколько лет признаем тот факт, что дети на оккупированных территориях не имеют полноценного доступа к украинской программе в школах. Соответственно, чтобы эти дети не появлялись с автоматами и не воевали против нас, нам намного лучше, с точки зрения государственной политики, всячески их реинтегрировать тут на подконтрольной территории", - отметил Стадный.

По его словам, высшее образование является одним из лучших способов реинтеграции.

В свою очередь, временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий рассчитывает, что Верховная Рада в ближайшее время примет внесенный президентом законопроект о поступление в вузы Украины без ВНО детям из ОРДЛО.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Автор: 

образование (2267) Минобразования (1736) Донбасс (26956) Стадный Егор (12)


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Топ комментарии
+45
Для того, чтобы бесплатно учиться в ВУЗе нужно чтобы папа воевал против Украины. Тогда ты будешь "The Best"...
Блин, какая-то недоумковатая пришибленная власть. Сплошной пиар и мыльные пузыри.
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22.06.2020 17:56
+39
Діти з ОРДЛО після 6 років терористичного правління це вже не громадяни України а зомбі які ненавидять все українське! Зараз ми запустимо собі в Україну десятки тисяч диверсантів з промитими мізками, які будуть підривати залізниці і мости за ідею, за росію, за путіна! Цього не можна робити в жодному разі! Діти з ОРДЛО навіть громадянство Українське не мають отримувати автоматично! Тепер вони люди без громадянства і для того щоб отримати український паспорт їм потрібно пройти процедуру натуралізації як іноземцям - здати екзамен української мови, української історії та основи законодавства України (вивчити основні норми Конституції України). Просто так завозити дітей з ОРДЛО в Україну навіть без ЗНО, це диверсія!
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22.06.2020 18:05
+34
Чим діти їх діти кращі від наших? Наші здають зно, і вони нехай здають. А тих, що будуть воювати проти нас, ми будемо вбивати. Така проста схема.
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22.06.2020 17:56
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А ты ТОЧНО ватная дура!!!!
Не жители ОРДЛО а Украины!!!!
И сколько проукраинских осталось? Цифры пожалуйста!!! Факты!!!
Лично я утверждаю что в луганде проукраинских уже НЕТ!!! Опровергните это фактами!!!
А работать не пробовали? Чтобы на коммуналку заработать? Или думаете что переселенцы должны только на субсидии жить?!!!
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23.06.2020 10:58 Ответить
Послушай ,хамло кацапское. Я тебя предупреждала-веди прилично,если хочешь с нормальными людьми общаться.Но тебе не доходит.Я обычно таким не отвечаю,но тут отвечу.Научись читать внимательно во первых - субсидии берут не переселенцы как раз,а местные жители,украинцыПереселенцы не прописаны в сьемных кварьирах,чтоб субсидию оформить,и никто их официально не зарегистрирует,как сье щиков чтоб не иметь дело с налоговой.И они платят и за сьем,и коммунальные,и жизнь с нуля начинают.Мы потеряли бизнес, и снова раскрутились,и построились в Киеве-и не презираем тех,кто рядом,живет скромно,на субсидии,хотя ничего не терял,и помогаем многим,кроме армии.И не хамим людям,не превозносимся,хотя есть чем.Ты не знаешь человека,но уже дерьмом кидаешься.Работать предлагаешь...Да как мы работаем,и многие переселенцы,с нуля начинающие жизнь-многим поучиться надо.С субсидиями-это те,кто не переселенцы
Что ты знаешь о проукраинских там?ты там был? У меня там родственники остались,кто любит Украину.но не может выехать,у каждого своя причина,и притом очень сложные обстоятельства.Знакомые,соседи,друзья-многие из них проукраинские.
Факты нужны?давай,я дам адреса,сьезди туда и пообщайся умник.
У меня знакомая-пожилая женщина,учитель музыки,образованныйёумный человек,с Донецка уехала в 14м.Патриот,говорит на украинском.И теперь .,как откроют границы,будет возвращаться.Прожила 6 лет в одной комнате с племянником,в общаге,он ее выгоняет.Жилья не ,на пенсию снять не может,В общаги,хостелы старых не берут.Найди ей жилье, умник,и она с неописуемой радостью останеться.
Найди жилье многодетным,7детей,семье с 2мя лежачими стариками,и еще несколько проблемных семей-и они завтра будут тут.Уедут из ОРДЛО с радостью.Займи денег некоторым семьям на переезд,ну хотя бы по 25-30тыс каждой семье,чтоб они выехали, сняли здесь жилье, (первый и последний месяц надо оплатить и 50%риелтору),мясяц продить,пока первая зарплата. Помоги им выехать,многие хотят.
Что,слабо?только обсирать можешь?так вот заткнись,и сиди тихо Если не щнаешь обстановки,не можешь помочь,то не отсвечинет жнвай.Мы многим помогли и выехать,и тут устроиться. И киевлянам многим помогли,кому трудно.И не хамим ,не умничаем,а стараемся видеть нужды людей и помогать.И Бог нам ща это очень помогает,
Все...Больше нет желание отвечать.
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23.06.2020 19:49 Ответить
Да да..... Я так и знал что ты лугандонская вата!!!!
Что то не видел ни тебя ни твоих многодетных под ВР ит АП!!!!
Сказки можешь на вата ТВ рассказывать!
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24.06.2020 10:56 Ответить
Когда заканчиваються аргументы -начинаються оскорбления.Я не вата.И не лугондонская.Чтоб те,кого ты предлагаешь видеть под ВР приехали,им нужны деньги.Я уже написала об этом.Помочь людям не можешь-зачем оскорбляешь? Не пробовал жить достойно,разговаривать с уважением с людьми?попробуй,может получиться.Так живут большинство нормальных.А хамить и оскорблять -это от неуверенности,от ущербности.
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24.06.2020 19:43 Ответить
Не пиши мне БРЕХУХА ватная!!!
Кто захотел - переехал и гос-во им помогает!!!
https://censor.net/news/3204186/desyat_kvartir_kapitalno_otremontirovali_chtoby_vypolnit_poruchenie_zelenskogo_o_predostavlenii_jilya

А если ты не хочешь - то найдешь отмазки!!!!!!
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25.06.2020 11:58 Ответить
Да. Пусть дети из Ордлы поступают в Макшанский Институт Кочевого Земледелия. Или в училище на специальность гробовщик ихтамнетов. Очень прибыльно будет.
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22.06.2020 18:52 Ответить
А украинцев никто, к сожалению, не спрашивает, хотят ли они видеть здесь детей ордловцев и самих ордловцев. Потом дома взрываются. Я не хочу чтоб мои дети жили в таких условиях и работали за копейки потом. Поэтому, однозначно, посылать учиться подальше отсюда
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22.06.2020 19:11 Ответить
Щоб в спину били.
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22.06.2020 19:04 Ответить
"Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит"... а че, в Мин.образования вероятно букварь скурили,.. ну так, или действуют умышленно, решая "гуманитарные вопросы" запроданцев ордло...
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22.06.2020 19:21 Ответить
Беда Донбасса в том,что они никуда не ездят.Многие не были на Зап.Украине никогда,имеют представление о "бЕндеровцах" по мифам.
Я прожила более 30лет на Донбассе,когда впервые поехала туда.До этого слышали лишь страшилки.Мне там очень понравилось.И после этого никакая пропаганда не могла меня убедить,т.к,я многое сама видела и поняла.И в ЕС не раз была,и мне лапшу про "Гейропу"-не навешаешь.Потому в 14м и сделала выбор в пользу Украины.
Теперешние абитуриенты -им вначале войны было по 12лет.Потом они видели лишь разруху,стрельбу,страх,ненависть.
Очень важно,чтоб они увидели другую Украину,чем им рассказывают. Они убедяться сами,что им льют в уши ложь.
Поедут те,кто лоялен к Украине.Упоротые не поедут ,они не видят свое будущее в Украине,Остануться дома или поедут в Россию.
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22.06.2020 19:30 Ответить
А в польшу, чехию, италию,германию едут учится те украинцы, которые лояльны к чехии, италии и тд?
чем украинский университет лучше европейских для них?
если бы украинскому выпускнику предложили европейский университет от послал бы на фиг такое предложение и учился в киеве? хахаха
будь реалисткой. украинский универ не котируется даже у украинцев. все мечтают свалить.
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22.06.2020 22:45 Ответить
Ох как будет "любить" Украину студент Моторолла младшенький!!!
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22.06.2020 19:42 Ответить
Лучше их родителей кастрировать,что бы больше не плодились...
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22.06.2020 19:46 Ответить
Раз им отменили экзамены,то хотя бы пару тестов нужно оставить для разпознавания :свой-чужой.Например -"Слава Украине". Или Гимн харьковских ультрас.Под видеозапись.
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22.06.2020 19:51 Ответить
Тобто якщо твої батьки захищають Україну та працюють на її благо, то тобі ЗНО в повному обсягу, вступні екзамени теж.
А якщо твої батьки воюють проти України, ненавидять її та роблять все їй на шкоду, то тебе звільнять від ЗНО, приймуть у виш поза конкурсом та призначать стипендію.
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22.06.2020 20:06 Ответить
Таким чином у нас скоро вся інтелігенція буде антиукраїнська, москворота і дивитиметься в бік Орди. Вищу освіту треба давати в першу чергу національним кадрам, а не українофобам, які не стільки інтегруються в українське суспільство, скільки розкладають його зсередини.
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22.06.2020 20:32 Ответить
пусть на ростов едут.. а куда деваться детям других областей? зачем дамбасне привилегии в Украине? а?
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22.06.2020 21:05 Ответить
Чистая лживая демагогия, из тои же оперы "они же наши люди". Чтобы не шастали по Украине нужно в первую очередь строить эффективную украинскую армию. И интегрировать нужно собственных детей в украинское общество, а то как что, так 90% сразу переходят на строну к захватчику. Крым и Донбасс яркий пример.
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22.06.2020 21:48 Ответить
Крым и Донбасс яркий пример.
Интересно. Яркий пример чего Крым-14 и Донбасс-14?
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23.06.2020 00:57 Ответить
Того, что 90% милиционеров, СБУ, прокуратуры, судей оказались ментально не интегрированных в Украину, оказывается грезили о путине и России.
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23.06.2020 12:20 Ответить
Яркий пример чего Крым-14

Того, что 90% милиционеров, СБУ, прокуратуры, судей оказались ментально не интегрированных в Украину,
Не, пани Света, другого. Знакомая жила в Евпатории и была в ужасе, что её знакомые, соседи итд были очень довольны аннексией Крыма. Те не милиция итд, а большинство населения Крыма не считало себя украинцами, а Крым - частью Украины. Потому и не считали РФ захватчиком, скорее наоборот: Украина сумела оттяпать при Хруще Крым, а теперь стало как нужно.

Она уехала из Крыма - у неё шок был от произошедшего в 2014, именно от отношения людей.
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23.06.2020 16:46 Ответить
це вони провокують конфронтації вже між дітьми. дожились
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22.06.2020 22:44 Ответить
має бути тест на знання історії України , щоб не гребти кого попало
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22.06.2020 22:45 Ответить
Человек на 90% формируется как личность до 7 лет, до 17 на все 100%, позже очень редко мировоззрение меняется, разве что в результате каких-то личных потрясений, не думаю, что малолетнего урода, бравшего в руки оружие, чтобы убивать украинцев, можно переделать, он стал и останется их врагом (разумеется в реальной жизни может, если выгодно, притворяться и юлить, но другим не станет). Для Украины опаснее те, кто при власти и при этом причитает "это же наши люди".
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23.06.2020 06:38 Ответить
В Швеції малолітнім іноземцям дають дозвіл на проживання разом з батьками до 12 років. Дітям більш старшого віку часто такий дозвіл не дають і після виповнення ними 18 років депортують на батьківщину. Роблять це тому, що вважають, що дитина у 12 років вже світоглядно сформована і на її світогляд уже важко впливати і тому така дитина може у майбутньому становити загрозу для держави, яка її приймає.
А якщо ми дітей, які сформувались у окупованих теріторіях, приймемо у наші виші, особливо силові, а потім приймемо їх на роботу у наші і так насичені російськими агентами силові структури, то вплив росії на нашу державу буде тільки посилюватися. Це є політика розвалу держави Україна за російським сценарієм.
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23.06.2020 07:26 Ответить
Все правильно. Поэтому в Украине во власти 90% латентных сепаратистов и коллаборантов. Потом эти сепары с Лугандона, которые за наши деньги учились, будут президентами Украины и затащат Украину в Российскую недоИмперию.
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23.06.2020 12:24 Ответить
І всю цю орду запроданців вчити за рахунок держави щоб вони потім повернулись додому і розказували як іх "щемили укры за русский язык"? А скільки місць залишено для дітей -сиріт, баьки яких загинули. захищаючи Украіну від цих покидьків? Нащо нам така інтеграція латентних зрадників?
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23.06.2020 09:02 Ответить
Позравляю жителей Украины с территориальной сегрегацией (дискриминацией) их детей, осталось еще таблички развесить "только для жителей республик".
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23.06.2020 11:58 Ответить
Это самое лучшее, что было придумано властью, чтоб дети Украины ненавидели детей из "недореспублик".
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23.06.2020 11:59 Ответить
Дурь свою наружу не выпячивайте, бездари!!
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23.06.2020 13:24 Ответить
То з*являться інші з автоматами, яких ви постійно ображаєте.По вашій логіці краще зраджувати і будеш мати все?
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23.06.2020 18:46 Ответить
У меня ряд вопросов ,
1. Чем эти дети лучше наших ?
2. Какие доки об образовании они будут подавать?
3. Юноши призывного возраста должны подать приписное или военный билет , кем бл#ть выданный ?
И паспорт украинский есть нового образца ?
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24.06.2020 16:49 Ответить
Бред ! Появятся с автоматами и будут воевать против Украины .Когда уже мозги себе купите ? Этим павликам морозовым все привилегии ,а нашим -0 , платить налоги олигархам .
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27.06.2020 13:32 Ответить
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