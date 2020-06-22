Чтобы дети из ОРДЛО не появлялись с автоматами и не воевали против Украины, их лучше реинтегрировать на подконтрольной территории, - Минобразования
Заместитель министра образования и науки Егор Стадный заявляет, что для того, чтобы дети из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не появлялись с автоматами и не воевали против Украины, властям лучше всячески их реинтегрировать на подконтрольной территории, для чего и будет предоставлена возможность поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос, будет ли такой механизм справедливым по отношению к абитуриентам, которые будут сдавать ВНО.
"Мы уже несколько лет признаем тот факт, что дети на оккупированных территориях не имеют полноценного доступа к украинской программе в школах. Соответственно, чтобы эти дети не появлялись с автоматами и не воевали против нас, нам намного лучше, с точки зрения государственной политики, всячески их реинтегрировать тут на подконтрольной территории", - отметил Стадный.
По его словам, высшее образование является одним из лучших способов реинтеграции.
В свою очередь, временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий рассчитывает, что Верховная Рада в ближайшее время примет внесенный президентом законопроект о поступление в вузы Украины без ВНО детям из ОРДЛО.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
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Не жители ОРДЛО а Украины!!!!
И сколько проукраинских осталось? Цифры пожалуйста!!! Факты!!!
Лично я утверждаю что в луганде проукраинских уже НЕТ!!! Опровергните это фактами!!!
А работать не пробовали? Чтобы на коммуналку заработать? Или думаете что переселенцы должны только на субсидии жить?!!!
Что ты знаешь о проукраинских там?ты там был? У меня там родственники остались,кто любит Украину.но не может выехать,у каждого своя причина,и притом очень сложные обстоятельства.Знакомые,соседи,друзья-многие из них проукраинские.
Факты нужны?давай,я дам адреса,сьезди туда и пообщайся умник.
У меня знакомая-пожилая женщина,учитель музыки,образованныйёумный человек,с Донецка уехала в 14м.Патриот,говорит на украинском.И теперь .,как откроют границы,будет возвращаться.Прожила 6 лет в одной комнате с племянником,в общаге,он ее выгоняет.Жилья не ,на пенсию снять не может,В общаги,хостелы старых не берут.Найди ей жилье, умник,и она с неописуемой радостью останеться.
Найди жилье многодетным,7детей,семье с 2мя лежачими стариками,и еще несколько проблемных семей-и они завтра будут тут.Уедут из ОРДЛО с радостью.Займи денег некоторым семьям на переезд,ну хотя бы по 25-30тыс каждой семье,чтоб они выехали, сняли здесь жилье, (первый и последний месяц надо оплатить и 50%риелтору),мясяц продить,пока первая зарплата. Помоги им выехать,многие хотят.
Что,слабо?только обсирать можешь?так вот заткнись,и сиди тихо Если не щнаешь обстановки,не можешь помочь,то не отсвечинет жнвай.Мы многим помогли и выехать,и тут устроиться. И киевлянам многим помогли,кому трудно.И не хамим ,не умничаем,а стараемся видеть нужды людей и помогать.И Бог нам ща это очень помогает,
Все...Больше нет желание отвечать.
Что то не видел ни тебя ни твоих многодетных под ВР ит АП!!!!
Сказки можешь на вата ТВ рассказывать!
Кто захотел - переехал и гос-во им помогает!!!
https://censor.net/news/3204186/desyat_kvartir_kapitalno_otremontirovali_chtoby_vypolnit_poruchenie_zelenskogo_o_predostavlenii_jilya
А если ты не хочешь - то найдешь отмазки!!!!!!
Я прожила более 30лет на Донбассе,когда впервые поехала туда.До этого слышали лишь страшилки.Мне там очень понравилось.И после этого никакая пропаганда не могла меня убедить,т.к,я многое сама видела и поняла.И в ЕС не раз была,и мне лапшу про "Гейропу"-не навешаешь.Потому в 14м и сделала выбор в пользу Украины.
Теперешние абитуриенты -им вначале войны было по 12лет.Потом они видели лишь разруху,стрельбу,страх,ненависть.
Очень важно,чтоб они увидели другую Украину,чем им рассказывают. Они убедяться сами,что им льют в уши ложь.
Поедут те,кто лоялен к Украине.Упоротые не поедут ,они не видят свое будущее в Украине,Остануться дома или поедут в Россию.
чем украинский университет лучше европейских для них?
если бы украинскому выпускнику предложили европейский университет от послал бы на фиг такое предложение и учился в киеве? хахаха
будь реалисткой. украинский универ не котируется даже у украинцев. все мечтают свалить.
А якщо твої батьки воюють проти України, ненавидять її та роблять все їй на шкоду, то тебе звільнять від ЗНО, приймуть у виш поза конкурсом та призначать стипендію.
Интересно. Яркий пример чего Крым-14 и Донбасс-14?
Того, что 90% милиционеров, СБУ, прокуратуры, судей оказались ментально не интегрированных в Украину,
Не, пани Света, другого. Знакомая жила в Евпатории и была в ужасе, что её знакомые, соседи итд были очень довольны аннексией Крыма. Те не милиция итд, а большинство населения Крыма не считало себя украинцами, а Крым - частью Украины. Потому и не считали РФ захватчиком, скорее наоборот: Украина сумела оттяпать при Хруще Крым, а теперь стало как нужно.
Она уехала из Крыма - у неё шок был от произошедшего в 2014, именно от отношения людей.
А якщо ми дітей, які сформувались у окупованих теріторіях, приймемо у наші виші, особливо силові, а потім приймемо їх на роботу у наші і так насичені російськими агентами силові структури, то вплив росії на нашу державу буде тільки посилюватися. Це є політика розвалу держави Україна за російським сценарієм.
1. Чем эти дети лучше наших ?
2. Какие доки об образовании они будут подавать?
3. Юноши призывного возраста должны подать приписное или военный билет , кем бл#ть выданный ?
И паспорт украинский есть нового образца ?