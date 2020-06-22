Чтобы дети из ОРДЛО не появлялись с автоматами и не воевали против Украины, их лучше реинтегрировать на подконтрольной территории, - Минобразования

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный заявляет, что для того, чтобы дети из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не появлялись с автоматами и не воевали против Украины, властям лучше всячески их реинтегрировать на подконтрольной территории, для чего и будет предоставлена возможность поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос, будет ли такой механизм справедливым по отношению к абитуриентам, которые будут сдавать ВНО.

"Мы уже несколько лет признаем тот факт, что дети на оккупированных территориях не имеют полноценного доступа к украинской программе в школах. Соответственно, чтобы эти дети не появлялись с автоматами и не воевали против нас, нам намного лучше, с точки зрения государственной политики, всячески их реинтегрировать тут на подконтрольной территории", - отметил Стадный.

По его словам, высшее образование является одним из лучших способов реинтеграции.

В свою очередь, временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий рассчитывает, что Верховная Рада в ближайшее время примет внесенный президентом законопроект о поступление в вузы Украины без ВНО детям из ОРДЛО.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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