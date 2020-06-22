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Болтон никогда не говорил, что поддержит на выборах президента США демократа Байдена, - пресс-секретарь экс-чиновника Тинсли

Болтон никогда не говорил, что поддержит на выборах президента США демократа Байдена, - пресс-секретарь экс-чиновника Тинсли

Экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не будет поддерживать на предстоящих выборах ни кандидата от Демократической партии Джо Байдена, ни текущего главу государства.

Об этом Independent заявила пресс-секретарь американского экс-чиновника Сара Тинсли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Нет никакого сомнения, что он (Болтон. - Ред.) не будет голосовать ни за Трампа, ни за Байдена", - отметила Тинсли.

По ее словам, в течение последних нескольких дней бывший советник Белого дома по национальной безопасности неоднократно подчеркивал, что будет голосовать за "консервативного республиканца".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон о внешней политике Трампа: Он некомпетентен и не хочет учиться

Она также отметила, что цитата британской газеты The Telegraph является некорректной, ведь Болтон никогда не говорил, что будет голосовать за Байдена.

Напомним, 10 сентября 2019 года Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона. 11 ноября стало известно, что Болтон заключил соглашение об издании мемуаров.

В январе 2020 года администрация президента США выступила против публикации некоторых глав книги Джона Болтона - бывшего советника по нацбезопасности президента страны Дональда Трампа, так как в ее тексте содержится засекреченная информация.

В июне Белый дом обратился с иском в суд, чтобы не допустить публикации мемуаров Джона Болтона о 17 месяцах его работы на посту советника по вопросам национальной безопасности президента США. Однако суд иск не поддержал.

Также читайте: Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена, - The New York Times

Автор: 

Байден Джо (2790) выборы (24728) США (26652) Болтон Джон (115)


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Топ комментарии
+4
Это не анекдот, а реалии нашего мутного времени fake news, когда mainstream media ну просто совсем нельзя верить.
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22.06.2020 18:12
+3
Болтону пора менять фамилию.
Болтон никогда не говорил, что поддержит на выборах президента США демократа Байдена, - пресс-секретарь экс-чиновника Тинсли - Цензор.НЕТ 1314
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22.06.2020 18:08
+2
Болтон поддержит демократа????? Это новый анекдот?
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22.06.2020 18:01
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Правила форума Совет форумчан
Болтон поддержит демократа????? Это новый анекдот?
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22.06.2020 18:01 Ответить
Это не анекдот, а реалии нашего мутного времени fake news, когда mainstream media ну просто совсем нельзя верить.
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22.06.2020 18:12 Ответить
Угу. С некоторых пор не обращаю внимания на СМИ от слова геть. And I only trust my AR-15.
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22.06.2020 18:14 Ответить
В тебе є AR-15?
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22.06.2020 18:31 Ответить
Угу.
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22.06.2020 18:54 Ответить
Болтону пора менять фамилию.
Болтон никогда не говорил, что поддержит на выборах президента США демократа Байдена, - пресс-секретарь экс-чиновника Тинсли - Цензор.НЕТ 1314
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22.06.2020 18:08 Ответить
Врет, на лавочке сидели выпивали такой базар был ..
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22.06.2020 18:12 Ответить
Ага, хворий на старечу деменцію байден неодмінно буде президентом.
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23.06.2020 06:09 Ответить
да уж ,демократы, такие как у нас,
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22.06.2020 18:31 Ответить
А їм пх,що ти про них пишеш
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22.06.2020 18:32 Ответить
 
 