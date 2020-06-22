Родные убитого по заказу РФ в Берлине чеченца Хангошвили просят предоставить им защиту

Родственники участника войны в Чечне Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине по заказу российских властей, просят Германию предоставить им защиту.

Речь об этом идет в заявлении, которое адвокаты семьи Хангошвили передали изданию DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы требуем, чтобы тем из нас, кто еще не получил защиту, она, наконец, была предоставлена в Германии и, соответственно, в Швеции", - говорится в заявлении.

"К сожалению, в прошлом году мы с болью осознали, что страх преследования со стороны российских властей, из-за которого мы оставили свою Родину, оправдан", - отмечает семья Хангошвили.

Читайте на Цензор.НЕТ: В убийстве чеченца Хангошвили в Берлине обвинен россиянин Красиков, Германия может предпринять "новые шаги" против РФ

Родственники убитого рады, что "после тщательного расследования" Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение. "Следствие выяснило, что наш отец, брат и муж был убит по заказу российской власти", - говорится в заявлении.

Напомним, Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года. Его застрелили в центре города в районе Тиргартен, когда он шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России Вадима Красикова. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

Также на Цензор.НЕТ: ФРГ может принять новые санкции в отношении России в связи с убийством Хангошвили в Берлине, - Меркель

18 июня Генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России Вадима К. По версии следствия, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения".

19 июня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ оставляет за собой право на новые меры в отношении РФ в связи с убийством Хангошвили, они будут зависеть от хода суда.