Подозреваемого в попытке дать $6 млн взятки замначальника ГУ ГНС в Киеве Ильяшенко оставили под стражей

Защита просила не применять к первому замначальника Государственной налоговой службы города Киева Николаю Ильяшенко вообще никакую меру пресечения. Апелляционная палата ВАКС оставила его под стражей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения первому заместителю начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве - еще одному подозреваемому в попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов", - сообщает пресс-служба САП.

Сторона защиты просила суд отменить решение следственного судьи и отказать в применении к указанному лицу любой меры пресечения.

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"Суд, заслушав доводы сторон, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения 84,08 млн грн залога", - указывается в сообщении.

Напомним, САП и НАБУ 12 июня сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

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По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

14 июня фигуранта дела Николая Ильяшенко отстранили от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. На следующий день Высший антикоррупционный суд принял решение о содержании его под стражей.

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ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен Андрея Кичу, которого называют директором по правовым вопросам газодобывающей компании "Бурисма", владельцем и руководителем которой является экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича Николай Злочевский.